高市早苗向靖國神社供奉祭祀費 擬不親自參拜

（法新社東京17日電） 日本靖國神社秋季例行大祭今天開始，有望成為下任日相的自民黨總裁高市早苗今天自費供奉「玉串料」（祭祀費），不過預期無意親自參拜靖國神社，避免激怒其他亞洲鄰國。

位於日本東京都的靖國神社因為合祀二戰的甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

自2013年來就沒有日本首相參拜過靖國神社。安倍晉三2013年以首相身分參拜靖國神社時，遭到中國、韓國政府嚴厲譴責，連最大盟友美國也罕見公開表達失望之意。

高市周邊的人士透露，高市擬不參拜是有意避免引發外交問題，同時也考慮石破茂政府維持的良好日韓關係。中國對於高市的歷史觀也抱持警戒。

高市先前擔任閣員時，會在8月15日二次大戰結束日、春季例行大祭與秋季例行大祭參拜靖國神社。不過，她在就任自民黨總裁過後的記者會提到此事時表示，「要如何追悼與祈求和平，會適時且適當地判斷」，並未明確答覆。

高市若成為日本首相，將面對即將到來的東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議，韓國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會等國際會議。而美國總統川普（Donald Trump）也正在協調訪問日本。

日相石破茂今天則供奉作為供品的盆栽，並附上寫有「內閣總理大臣 石破茂」的木牌。

相關人士表示，石破茂今春與去年的秋季例行大祭，依循前首相岸田文雄、菅義偉任內做法供奉供品，這次也依照相同方式因應，石破茂在今年秋季例行大祭期間預計不參拜。

「大家一起參拜靖國神社國會議員會」成員今天上午前往靖國神社集體參拜，其中包含自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨等政黨的國會議員約60多人。

另外，自民黨選舉對策委員長古屋圭司，今天以跨黨派議員聯盟成員的身分參拜；參政黨代表神谷宗幣也現身靖國神社參拜。