高市早苗奈良秀鼓技 與李在明合奏K-pop

（法新社東京14日電） 日本首相高市早苗今天在故鄉奈良接待韓國總統李在明，兩人在領袖會談後即興同台打鼓，演奏了韓國天團BTS的歌曲Dynamite，還有最近爆紅的Netflix動畫「Kpop獵魔女團」片中金曲Golden，氣氛愉快。

高市早苗學生時期曾加入輕音社，擔任樂團鼓手，李在明幽默表示，在專業鼓手面前演出讓他感到「有點尷尬」。

高市早苗與李在明身穿由日方準備、配套的藍色服裝，並在社群平台X上分享了兩人在奈良會面即興演奏的照片。

高市去年10月訪問韓國時曾說，打鼓是她的個人興趣之一，當時李在明回說，「我也想試試看」。因此在這次訪日行程中，日本沒有先知會韓方，低調準備了這場共同演出的驚喜安排。