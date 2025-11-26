外交部發言人毛寧

中日關係因日揆高市早苗的錯誤涉台言論而陷入緊張，美國總統特朗普日前跟中國國家主席習近平通電話後，隨即致電高市，用意惹外界猜測。特朗普周二在空軍一號專機開腔談到中美元首通話時，重申對話過程良好，又提到中方願買更多美國大豆，但始終沒說涉台問題。另一邊廂的高市早苗同樣就美日通話有否談及涉台言論「保持緘默」；她昨日跟在野黨領袖舉行黨魁討論會時，就其涉台言論解畫時，說法含糊。外交部發言人毛寧昨重申，中方嚴肅要求日方收回錯誤言論。

美國總統特朗普在空軍一號專機上，談及與習近平及高市的通話，指「對話非常好，我跟她(高市)關係很好，我跟國家主席習近平對話也很好，我們關係非常好，新首相(高市)和我，她非常聰明，非常強勢，她會是一名出色領袖」。美財長貝森特周二受訪時指中美關係正在緩和，又說特朗普明年或跟習近平計劃會晤達4次。被主持直接問及美國在台灣問題的立場時，貝森特稱美國「對台立場沒變」。

廣告 廣告

高市早苗昨午在黨魁討論中，被在野立憲民主黨代表野田佳彥質問「對於導致日中關係惡化，是否要負起責任？」時，為其早前的「台灣有事」言論解畫，指自己是因被議員問到具體事例，因不想不斷重複政府先前的回答，才「作出誠實的回答」。至於如何認定「存亡危機事態」，她稱將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有信息作判斷。

美國總統特朗普 日揆高市早苗

強調與台屬「非政府間的務實關係」

高市又說，日本根據《舊金山和約》放棄了對台灣全部權限，故日本沒有立場認定台灣的法律地位，並稱日方跟台灣的關係，是以「非政府間的務實關係來維繫」。毛寧昨被問及高市「誠實問答」言論時，重申中方態度非常明確，「我們嚴肅要求日方收回錯誤言論，以實際行動體現對華政治承諾」。

高市發表錯誤涉台言論後，內地在黃海、渤海展開密集軍事演練。連雲港海事局昨發布航行警告消息，稱昨起至12月3日，每日8時至晚上6時，黃海南部部分海域進行射擊試驗，禁止駛入。威海海事局亦宣布昨晨4時至8時，在黃海部分海域執行軍事任務。

毛寧︰「以武拒統」不可能得逞

另外，台灣的賴清德早前在社交平台發布吃日本料理的照片，民進黨更宣布全面解禁日本食品的進口限制。在北京，國台辦批評賴清德行為是無底線媚日、言行令人作嘔。國台辦重申，高市言論觸碰了不容觸碰的底線紅線，要求立即收回並公開道歉。另外，賴清德昨宣布將追加400億美元防衛預算，包括向美國採購軍備；毛寧被問及此事時，稱中方反對美台官方往來和軍事聯繫的立場是一貫的，指民進黨「以武拒統」、「以武謀獨」不可能得逞。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/高市早苗就-台灣有事-再解畫-說法含糊-外交部重申嚴肅要求收回錯誤言論/622549?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral