高市早苗擬下周宣布解散眾議院 2 月舉行大選 最新民調支持度升至 78%｜Yahoo

高市早苗有機會在下周宣布解散眾議院，下月舉行大選。 (Photo by JIJI Press / AFP via Getty Images) / Japan OUT

【Yahoo新聞報道】《日本新聞網》（JNN）最新一輪民調顯示，首相高市早苗的支持度為 78.1%，較上個月上升 2.3 個百分點，不支持的比率為 18.6%，較上個月下降 2.1 個百分點，內閣至今仍然維持高支持率。《時事通信社》今午（12 日）引述多名消息人士報道，高市將會在 1 月 23 日召開的國會例會宣布解散眾議院，之後舉行大選。分析相信，高市希望趁支持度仍然高企時解散國會，爭取讓自民黨取得更多議席，甚至由自民黨單一取得過半數議席，全面掌握政策主導權。

自民黨支持度輕微上升

JNN 指，民調在 1 月 10 日和 11 日進行，以電腦隨機數字形式發出電話和手機問卷，訪問了全日本 18 歲以上男女共 2,653 人，其中有效回應數目為 1,015 人。除了內閣支持率外，民調亦公布了政黨支持度，其中自由民主黨以 29.7% 居首，較上月輕微上升 0.2 個百分點，國民民主黨支持率上升 2.2 個百分點至 6.3%；最多在野議席的立憲民主黨支持率則下滑 1.3 個百分點，降至 5.0%，與持平的日本維新會並列第三。

石破茂內閣與高市早苗內閣支持度對比 (TBS NEWS DIG Powered by JNN YouTube)

料不遲於 2 月中大選

高市早苗計劃解散眾議院的消息早在上周末已經傳出。今日的報道引述消息人士指，現時的可行方案之一是 1 月 27 日公示參選人名單，2 月 8 日投票；或者是 2 月 3 日公示名單，2 月 15 日投票，預計高市將會在未來一周時間裡，根據其外交行程安排，並評估執政黨和在野黨的反應以及民意走向，作出最終決定。

本周先處理韓、意領導人訪日

當地傳媒又指，高市今個星期要先行處理外交事務，因此不會在本周公布解散眾議院的決定。其中，南韓總統李在明訪問日本兩日，高市周二（13 日）就會到奈良縣迎接，雙方並且在進行會談。到了周四（15 日），意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）亦訪日 3 天，高市亦將會迎接。跟高市關係密切的消息人士就指，「她正在全心準備領袖會談，避免失禮。」

高市早苗本周需要處理外交事務，包括接待訪日的南韓總統李在明。 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

目前執政聯盟僅僅過半

日本眾議院共有 465 個議席，目前自民黨和日本維新會合組執政聯盟，兩黨分別有 199 席和 34 席，剛好達成 233 席的過半門檻，實際操作上仍然存在風險，因此自民黨在稍後可能舉行的選舉需要爭取更多席位，以確保施政穩定度。

立民、公明尋求合作

為了應付潛在選舉，在野黨派已經著手準備。《NHK》報道，立憲民主黨黨魁野田佳彥，以及自民黨昔日的執政聯盟盟友，公明黨黨魁齋藤鐵夫今早在東京一間酒店會晤 30 分鐘。野田呼籲公明黨在可能舉行的眾議院選舉當中合作，又指希望能夠營造一股能夠跟自民黨抗衡的政治力量。齋藤表示同意，稍後將會提出兩黨具體的合作方式。