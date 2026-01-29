高市早苗日媒民調暫時大勝 自民黨或重奪絕對大多數

2026 01 28T230717Z 1867695150 RC2C9JACQZ7Y RTRMADP 3 JAPAN ELECTION

日本首相高市早苗在上星期宣布解散眾議院後，在星期二（27日）完成了參選程序並開始拉票活動。日本多個媒體也立即進行選舉的民意調查，當中執政自民黨有望取得單獨大多數的議席，再度控制國會。而選前組合的最大反對派在野黨中道改革聯盟，將失去不少的議席。

日本新聞網（JNN）、《每日新聞》以及《讀賣新聞》分別就選舉進行的選情的首次調查。當中執政自民黨有望在選舉中獲得大多數的議席，並且成為單獨過半。據《讀賣新聞》分析，在全國289個選區，自民黨在超過一半選區領先，當中有70個選區處於激烈爭奪，在山形縣、富山縣、德島縣、山口縣及熊本縣等，甚至有望獲得全部選區的議席。而在東京都及千葉縣亦處於優勢，在2024年的選舉中，自民黨在這些選區都表現欠佳。雖然執政聯盟的日本維新會，能否維持選前的34席仍有變數，但是兩黨很大可能獲得「絕對大多數」的261席以上。目前，自民黨只有198席，與維新會合計有233席。

至於由立憲民主黨及公明黨合拼重組的中道改革聯盟可能會落敗，兩黨在選舉前有172個議席，但有機會損失大量議席，《讀賣新聞》分析，立民黨雖然在北海道有基本支持，上次也在新潟的對戰選區贏得大半，而公明黨因為有宗教團體的創價學會支持，不過預計聯盟在比例代表議席也僅得40至50席，遠低於選前的64席。而原本有傳加入執政聯盟的國民民主黨，能否維持現有議席形勢亦微妙，目前國民民主黨擁有27席，他們希望成為自民黨與中道改革聯盟之間的第3勢力。至於極力反對移民的參政黨，在選前只有2席，在今屆派出182人參選，預計在選區中會陷苦戰，但是在比例代表選舉中會大幅增至10席以上。

