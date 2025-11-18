高市早苗涉台言論惹怒北京 日本駐中使館提醒日籍公民在中國注意安全

共同社引述日本政府相關人士報道，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰周一（17日）訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。協商預計將於明日進行。 內地官方傳媒繼續批評高市的言論。 新華社發表題為《錯判時與勢，注定撞南牆》的時評，指出首相高市早苗近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言，日前在國會答辯時更公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場及認知。 文章指今日中國早已告別積貧積弱、任人宰割的過去，正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興，今天中國人民更加具備捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力，日方一些人依然幻想重溫軍國主義舊夢，妄圖搞以台制華，完全是螳臂當車、不自量力。

Fortune Insight ・ 1 天前