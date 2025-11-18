天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
高市早苗涉台言論惹怒北京 日本駐中使館提醒日籍公民在中國注意安全
（法新社東京18日電） 日本首相高市早苗「台灣有事」說持續發酵。日本駐中國大使館提醒在中國的日本公民注意周遭環境，並避免前往人潮眾多的場所。
日本駐中國大使館昨天在官網發布聲明表示：「注意周圍環境，盡可能避開人潮密集的公共場所及其他日本人經常出入的區域。」
日本政府最高發言人木原稔今天表示，這項建議是「基於對政治情勢的全面評估，包括相關國家或地區的安全狀況以及社會環境。」
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
陸反制日本力道續升級！專家：北京反制行動具精準、道義、自信三大新特點
中國對日反制力道持續升級之際，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二 (18 日) 刊文表示，這場由日本首相、自民黨幹事長高市早苗近期涉台不當言論引發的緊張局勢，正深刻影響中日關係走向。 高市早苗日前公然將台海局勢與日本「存亡危機」掛鉤，暗示可能武力介入中國內政，此舉徹底打破中鉅亨網 ・ 3 小時前
特朗普急赴麥當勞峰會喊話：物價正在下降 美國處於黃金時代
美國明年 11 月將舉行期中選舉，若國會參眾兩院重組，恐深刻影響特朗普政府剩餘任期政策走向。在此背景下，美國政壇聚焦選民核心訴求，特朗普周一 (17 日) 現身麥當勞(MCD) 華盛頓影響力高峰會，以「降低食品成本」為切口，強化自己對經濟問題的關注。鉅亨網 ・ 2 小時前
國際｜日媒：日本政府派官員訪華 就高市早苗涉台言論與中方協商
共同社引述日本政府相關人士報道，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰周一（17日）訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。協商預計將於明日進行。 內地官方傳媒繼續批評高市的言論。 新華社發表題為《錯判時與勢，注定撞南牆》的時評，指出首相高市早苗近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言，日前在國會答辯時更公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場及認知。 文章指今日中國早已告別積貧積弱、任人宰割的過去，正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興，今天中國人民更加具備捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力，日方一些人依然幻想重溫軍國主義舊夢，妄圖搞以台制華，完全是螳臂當車、不自量力。Fortune Insight ・ 1 天前
聯合國安理會通過美提決議案 將派國際部隊進駐加薩
（法新社紐約聯合國總部17日電） 聯合國安全理事會今天表決通過一項由美國起草、強化川普所提加薩和平計畫的決議案，其中包括部署一支國際部隊以及為未來的巴勒斯坦國鋪設道路。俄羅斯的草案不會授權成立和平委員會或部署國際部隊，而是請聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就這些議題提供「選項」。法新社 ・ 3 小時前
韓國警告日本：絕對無法容忍！
韓國國會議長禹元植周日（16 日）對日方近期在韓日歷史、領土等問題上的言行感到擔憂，要求日本展現真誠反省和負責任態度。鉅亨網 ・ 4 小時前
南韓不滿日本擴建領土主權展館 外交部:中方促日方反省侵略歷史
有報道指，日本政府擴建宣傳對獨島主權主張的領土主權展覽館，南韓政府對此表達不滿及強烈抗議。 中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應相關提問時指，中方注意到有關報道，強調近期日方許多惡劣言行，都引起周邊國家的警惕、不滿和抗議，敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。(ST)infocast ・ 21 小時前
厄瓜多公投否決美軍基地重返 諾波亞施政重挫
（法新社基多16日電） 厄瓜多選民今天公投，依據目前計票結果，顯示選民已明確否決讓美國軍事基地重返厄瓜多，這對親美國總統川普的厄國總統諾波亞（Daniel Noboa）而言，是項重大政治挫折。選民的公投反對，對諾波亞是個嚴重打擊；他一向將打擊猖獗毒梟暴力、與美國總統川普建立同盟，作為施政重點。法新社 ・ 23 小時前
日媒:中國駐大阪總領事館取消日中友好活動
日本首相高市早苗近日的涉台發言，引發中日關係緊張。日本傳媒引述消息指，中國駐大阪總領事館以警備問題，取消原定周五(21日)在廣島舉辦的日中友好活動，總領事薛劍原本會出席活動。薛劍早前針對高市早苗的發言，在社交平台發表「斬首論」，日本政府提出強烈抗議，執政自民黨要求黨內人士避免出席活動。 日本內閣官房長官木原稔表示，中國出台似乎縮減人員交流的措施，違背兩國首腦確認推進戰略互惠關係等大方向。(ST)infocast ・ 21 小時前
卡尼:美國關稅政策將令加國損失500億加元 若不行動損失更大
加拿大總理卡尼表示,美國關稅措施將令加拿大損失500億加元。卡尼說,美國的關稅政策及所帶來的不確定因素,將令加拿大損失約1.8%的國內生產總值(GDP),相當於500億加元,又形容美國已經改變了,若加拿大不採取行動,損失只會更大。卡尼宣布,加拿大政府將透過改革運作方式、拓展多元化交易伙伴等新計劃,推動經濟增長,並增強加拿大的自主性。 (BC)infocast ・ 1 天前
中日官員將舉行司局長級磋商 日媒:中方強烈要求高市撤回涉台言論
日本首相高市早苗近日的涉台發言，引發中日緊張關係升溫。昨日抵達北京的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，今日上午從下榻的酒店出發，與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。《共同社》報道，中方強烈要求高市早苗撤回相關言論，此次磋商能否打破僵局是未知之數。對於中方指，國務院總理李強沒有與日本領導人在二十國集團(G20)峰會期間會面的安排，日本內閣官房長官木原稔表示，日方對展開日中之間各種對話持開放態度。(ST)infocast ・ 2 小時前
上任不久即遇外交風暴 日本首相高市早苗恐怕難有良策應對中日危機
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 15 小時前
NHK：日本將派遣高級外交官赴華緩和與中國的緊張關係
【彭博】— 根據日本放送協會(NHK)周一報導，在中國加大力度回應日本首相高市早苗有關台灣的言論後，日本將派遣一名高級外交官前往中國，以緩和兩國緊張局勢。Bloomberg ・ 1 天前
中日關係緊張｜中國官媒連日抨擊日本首相 日本消費股急跌
日本首相高市早苗在國會接受質詢時提到「台灣有事」的答詢，令中日關係急速惡化。外交部提醒中國公民近期避免前往日本...BossMind ・ 1 天前
英國將收緊難民庇護門檻 申請永居要等20年
英國大幅收緊難民庇護門檻,英國媒體報道,內政大臣馬曼婷周一將宣布連串新規定,增加申請難度,冀減少前往英國尋求難民庇護的人數。其中,獲難民身份的人,申請永久居留前,需要在英國居住滿20年,目前只要求5年。infocast ・ 1 天前
澤倫斯基與馬克宏簽署意向書 擬購買100架法國飆風戰機
（法新社巴黎17日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天與法國總統馬克宏簽署意向書，計畫購買100架法國飆風戰機（Rafale），強化對抗俄羅斯入侵的能力。一位不具名法國總統府官員指稱，此舉旨在使烏克蘭獲得對抗俄羅斯入侵所需的系統。法新社 ・ 17 小時前
高市早苗「台灣有事論」如何讓中日關係緊張升溫？
日本首相高市早苗近日在國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引起中國當局強烈反彈，也讓兩國關係緊張升溫。BBC News 中文 ・ 20 小時前
特朗普：支持制裁俄羅斯貿易夥伴法案
美國總統特朗普表示，支持參議院提出制裁與俄羅斯有業務往來國家的法案。該法案將允許美國對購買俄羅斯能源產品兼且未積極支持烏克蘭的國家的進口商品，徵收最高可達500%的關稅，意味著這將針對俄羅斯能源的主要消費國，例如中國及印度。 特朗普稱，共和黨正在制定一項非常嚴厲的制裁法案，對任何與俄羅斯有生意往來的國家實施制裁，同時亦可能會將伊朗包括在內。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
中國｜外交部：中日四個政治文件沒有任何模糊、曲解空間
在北京，外交部發言人毛寧表示，對於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場。有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。 毛寧強調，中日四個政治文件對台灣問題作出的明確規定是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾。中方敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。Fortune Insight ・ 21 小時前
美國空軍 17 跨性別軍人告特朗普政府 服役逾 15 年被取消退休金及醫療保障︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國空軍內共有 17 名跨性別軍人早前入稟聯邦法院，控告特朗普政府撤銷他們原定的提早退休金及相關福利，形容當局做法「非法且無效」，指決定令他們在退役後完全失去退休保障。Yahoo新聞 ・ 21 小時前