高市早苗無悔意 中日12航線航班全部取消
日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，令中日關係愈趨緊張，衝擊日本旅遊業。數據顯示，迄今已有12條中日航線取消所有航班，而昨起未來一個月的內地赴日本計劃航班的取消量，較上月同期大增約56%。中方繼續加強施壓，最新表明拒絕日方明年1月召開中日韓三方會談的提議；解放軍昨宣布今起在渤海及黃海分別執行軍事任務及作實彈射擊。國家主席習近平昨跟美國總統特朗普通電話，期間闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分；特朗普表示美方理解台灣問題對於中國的重要性。
中國外交部、駐日使領館、文旅部及教育部等多個部門，連日發布預警或提醒，建議中國公民近期避免赴日旅遊或留學。內媒昨引述航班管家DAST的數據，指截至昨晨10時，已有12條中日航線取消所有航班，當中包括由北京大興往來北海道新千歲機場、南京祿口往來福岡機場、石家莊正定往來成田國際機場、揚州泰州往來大阪關西國際機場、福州長樂往來沖繩那霸機場，以及杭州、南京及深圳往來名古屋中部國際機場等航線。此外，赴日航班在未來一周的取消比例，以本月27日最高，達21.6%，是一個月以來最高值；當中天津濱海往來大阪關西國際機場的取消率高達65%，其次是南京祿口往來關西機場的59.4%。
若按機票預訂量來看，自內地三大航空公司本月中公布涉及日本航線機票的「特殊方案」(符合規定可免費更改或取消機位)後，赴日本的機票預訂量持續減少，即日起計、未來60日國內飛日本的機票預訂量，較月中大減29%。
外交部促高市︰以實際行動展現對話誠意
高市早苗確認在剛閉幕的二十國集團(G20)峰會上，沒有機會跟中國國務院總理李強交談，聲言日方對各種對話採取開放態度，並沒關上大門，指中日之間有關切的事及問題，須合作化解，聲言「推進對中國戰略互惠關係，以及建設性穩定關係的方針，是我就任首相以來的一貫立場」，但同時又說「將以闡述應有主張的姿態妥善應對」各種對話。日本放送協會報道，在周日G20峰會第二日會議上，高市發言時李強已離席。日媒民調顯示高市早苗內閣民望仍高企，達72%。
中日韓領導人會議 會期沒有共識
在北京，外交部發言人毛寧昨被問及高市說對中日對話持開放態度時，強調日方應嚴肅對待中方關切，收回涉台錯誤言論，以實際行動展現對話誠意。對於日媒較早前指，中方已拒絕日方有關明年1月舉行中日韓領導人會議的提議，毛寧稱中日韓三方並沒有對會議會期達成共識，指日本領導人在涉台問題上公然發表錯誤言論，損害了中日韓合作基礎和氛圍，導致當前不具備舉行會議的條件。
牛彈琴︰中國的憤怒還在升級
中方早前已暫停日本水產品進口及叫停牛肉進口談判，新華社微信公眾號「牛彈琴」昨揚言，中國的憤怒還在升級，不排除還有更多反制措施出台；並分析外長王毅較早時對日本的警告，強調中國在領土主權問題上沒有任何通融妥協餘地，指若日本一錯再錯，將遭遇二戰一樣的戰敗結果。
中方亦同步加強軍事壓力。大連海事局前日發布航行警告，宣布渤海海峽黃海北部，自前日下午4時至下月7日下午4時連續兩周執行軍事任務；昨日再發航行警告，指由今晨9時至下午4時，渤海部分海域執行軍事任務；而自今晨8時至周五中午12時，一連4天在黃海北部部分海域實彈射擊，禁止船隻駛入。葫蘆島海事局及威海海事局較早前亦發布相關的航行警告。
日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，中日關係緊張，日本共同社報道稱港府已停止與日本駐港總領事館官方交流。本港特首李家超批評高市早苗公然發布錯誤言論，所有中國人不會同意，強調港府安排須符合國家尊嚴與港人利益，將密切監察事態發展。
共同社報道引述消息人士稱，港府要求日本領事館官員不要出席原訂上周二由投資推廣署舉行的日港企業交流活動，經雙方協商後活動已押後，又稱港府知會日方盼取消下月初港府經濟政策高級官員與日本駐港總領事三浦潤的會面。李家超昨出席中共二十屆四中全會精神宣講會後被問到事件時未有直接回應，但指出今次日本領導人發表極其錯誤的涉台言論，使中日人員交流氣氛惡化，港府的安排須符合國家尊嚴和港人利益，當局會密切監察事態發展，重申支持國家對日本的外交政策。
冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，官方或兩地文化、娛樂交流等應該會因而中斷，但相信不會影響本港經濟。他解釋，本港旅遊業並非依賴日本旅客，日本亦非主要貿易夥伴，加上當地貨品仍能如常進口，料在旅遊和商貿層面不會有太大分別，又估計日本的姿態最終會慢慢軟化，如果本港受影響都應該只是短暫。
早前部分涉及日本的官方活動已取消，包括教育局退出自2008年起參與的「21世紀東亞青少年大交流計劃」；民間活動方面，日本樂隊YUZU原訂下月初在本港舉辦的演唱會，亦已因「不可避免的諸多因素」而取消。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/高市早苗無悔意-中日12航線航班全部取消/621804?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
