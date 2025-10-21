高市早苗當選成為日本第一位女首相 昨與日本維新會簽訂執政聯盟協議｜Yahoo

高市早苗當選日本第 104 任首相， (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)

【Yahoo 新聞報道】日本今日（21 日）召開臨時國會，自民黨總裁高市早苗在眾議院全體會議的首相指名選舉中，以過半數的 237 票當選第 104 任首相，成為日本自 1885 年確立內閣制度以來，憲政史上首位女首相。現年 64 歲的高市稱，今日是個起點，期望大家一起加強日本經濟、把日本變成為後代負責的國家。

憧憬經濟新政 日經再創新高

東京股市日經平均指數今日早盤上揚，已連續兩日創出歷史新高。日經指數一度上漲超過 700 點，逼近五萬點大關。分析指，大市看好新政權經濟政策，市場普遍期待高市宣導的積極財政政策及國內政治穩定能推升股價。

共同社報道，高市早苗履新後會優先處理三份與「國家安全保障戰略」有關的文件，其中關於 2027 年度防衛開支佔本地生產總值（GDP）的比重達到 2% 的既定目標，高市考慮進一步增額。預計她將在本周五（24 日）眾參兩院全體會議發表施政演說，屆時會提出修改安保文件的方針。日本政府預計通過增加企業所得稅、個人所得稅、煙草稅來作為防衛費增額的部分財源，三份安保相關文件的修改可能導致國民負擔進一步加重。

當選日本首位女首相的高市早苗，今日（21 日）在國會獲得一眾議員鼓掌祝賀，而坐在高市身後的前首相麻生太郎，被視為有份在早前的自民黨總裁選舉中為高市打點，讓高市最終取得黨總裁和首相寶座。 (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

與維新會於眾院擁 231 席

至於在昨日（20 日），高市早苗亦以自民黨總裁身份跟日本維新會代表吉村洋文，以及維新會共同代表藤田文武會面並簽署文件，正式確立兩黨的執政聯盟。跟自民黨合作 26 年的公明黨在一個多星期前宣布退出執政聯盟，令高市的晉身首相之路有變數，她因此要爭取在過去幾日找到新盟友支持。自民黨在眾議院有 196 席，需要多 37 席才達到全院 465 席的過半數即 233 席，自民黨最後跟擁有 35 席的維新會達成協議，現時兩黨在眾議院有 231 席，只要繼續爭取到個別兩、三名無黨籍議員的支持，就可以在眾議院擁有過半優勢。

完成在皇室舉行的親任儀式之後，高市就會正式成為日本第 104 任首相。1885 年（明治 18 年）伊藤博文就任首相以來，至今日當選的高市早苗，日本共有 66 人擔任過日本首相。若不計算歐盟，日本在英國、加拿大、德國和意大利之後，成為七國集團（G7）中第五個誕生女性國家元首的成員國。

出身普通家庭 母親是警察

在亞洲，過往當選過元首的女性包括菲律賓的阿奎諾夫人、南韓的朴槿惠、泰國的英拉及台灣的蔡英文，她們不是重量級政治家的親屬，便是來自財力雄厚的企業家。高市早苗則來自奈良縣一個普通家庭，父親是豐田汽車公司的上班族，母親是警察。

高市打破男性壟斷日本元首的傳統，是否代表日本已經達至男女平等呢？世界經濟論壇今年發表的全球性別差距報告顯示，日本的指數為 0.666（0 最不平等，1 最平等），在 148 個國家中排第 118，比排 103 的中國還低。《日經中文網》報道指，高市早苗在自民黨內被認為是「鷹派」人物，她明確反對選擇性夫妻別姓制度，主張擴大通稱使用制度，同時維持夫妻同姓的戶籍制度。

月初當選自民黨總裁的高市早苗，被視為作風保守的安倍晉三門生，打破男性壟斷首相席位也不見得有助推動日本男女平等。(Photo by Yuichi Yamazaki - Pool/Getty Images)

日本經濟新聞社聯同東京電視台上月一個民意調查結果顯示，就「適合擔任下任自民黨總裁的人選」這一問題中，男性對高市早苗的支持率為 38%，比女性支持率高出 10 個百分點。

疑似反對女性日皇 敵視性別議題

除了夫婦別姓制度外，高市早苗在日本女性天皇繼承法規方面，也採取保守的立場。現行《皇室典範》規定女性不得繼承皇位，意味着現任德仁天皇的獨生女愛子公主將不能繼承父位，現時首兩位日本皇位繼承人，分別是天皇德仁的胞弟秋篠宮文仁親王，以及文仁親王的兒子悠仁。皇位繼承議題受到日本國內外關注，而高市則曾語帶相關的表示「我覺得我們這一代是否會破壞父系繼承制度，是非常嚴重的問題」，被理解為認同傳統的只有男性才能繼承皇位的制度。

不過最近有台灣傳媒文章分析指，日本皇室三笠宮家近期有兩位女性成員信子妃與彬子女王先後成立獨立宮家，而二人與前首相麻生太郎的家族有血緣關係。麻生太郎被視為日本首位女首相的「造后者」，因此推斷未來或會出現女性天皇。

澳洲國際政策智庫 Lowy Institute 則在本月發表分析指，高市早苗並非外界期望的女權人物，作為安倍晉三的門生，她一向擁有「強硬而超保守」的形象，而且「敵視」性別議題。她可能會推動的，將會是師承安倍的「女性經濟學」，即在日本的人口危機下提升女性的經濟參與度，但不會作出真正的性別平等改革，包括女性職場地位及薪酬待遇受歧視的問題。

