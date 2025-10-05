高市早苗當選日本自民黨總裁 蔡英文祝賀

【on.cc東網專訊】日本自民黨上周六（4日）選出高市早苗為新總裁，是該黨歷來首位女總裁，她更有望成為日本首位女首相。前台灣地區領導人蔡英文以日文祝賀高市早苗，祝她好運。

蔡英文在社交平台「X」用日文發文，恭喜高市早苗成為自民黨新任總裁，也是第一位女總裁，作為自民黨黨魁，將面臨許多挑戰，但祝她好運。

高市早苗與已故前日本首相安倍晉三的政策理念相近，高市早苗也同意「台灣有事即日本有事」的主張，日媒稱她為「女版安倍」。台灣民進黨上周六表示，高市早苗是台灣堅定友人，民進黨與自民黨長期以來關係友好深厚，期盼在新總裁的領導下，台日能在經濟貿易、安全保障、科技合作等領域深化夥伴關系。

