不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
高市早苗眾議院首輪投票過半 成日本首位女首相（更新）
日本首相石破茂於今日（21日）早上召開內閣會議，按慣例集體辭職，而國會參眾兩院下午舉行首相指名選舉，自民黨新任總裁高市早苗在眾議院首輪投票獲過半數眾議院議員支持當選，成為日本第104屆首相，亦是歷來首位女首相。
根據眾議院的首輪投票結果，高市早苗獲237票，超過過半數所需的233票成功當選，擊敗獲149票的立憲民主黨的前首相野田佳彥，以及國民民主黨代表玉木雄一郎等候選人。在之後的參選院，高市雖然在首輪獲得123票，距離半數門檻差1票未能過半，不過在決選以125票，擊敗只有46票的野田佳彥當選。
新內閣2女性閣員
高市早苗下午透過新任內閣官房長官的木原稔公布內閣名單。當中10人首次加入內閣，並有2名女性閣員，分別是66歲的財長片山皋月以及42歲的經濟安保大臣小野田紀美。同時由於共同執政的日本維新會採取在閣外合作，因此全部都為自民黨議員。與高市競逐總裁的小泉進次郎出任防衛大臣，茂木敏充出任外相，前內閣官房長官的林芳正就擔任總務大臣。另外，前首相石破茂的近身，赤澤亮正亦獲委任為經濟產業大臣。至於過去20幾年由公明黨人出任的國土交通大臣，在自民黨與公明黨執政聯盟解除後，高市委任了金子恭之出任新國土交通大臣。
日媒此前引述消息人士透露，由7名無黨派議員組成的眾議院黨團「有志·改革之會」，當中約4人考慮投票給高市早苗。由於自民黨昨日同極右的維新會簽署聯合執政協議，兩黨合共有231席，若加上4名無黨派議員，將有235名議員支持高市早苗，已超過眾議院半數233席的當選門檻。「有志·改革之會」的眾議員守島正已表示，從首輪投票會一致支持高市早苗。參議院方面，自民黨在全部248個席位中擁有100席，日本維新會擁有19席。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/高市早苗眾議院首輪投票過半-成日本首位女首相-更新-/610497?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
韓外交部：將與日本新內閣密切合作
（法新社首爾21日電） 韓國政府今天承諾將與日本新任首相高市早苗「密切合作」。據悉韓國政府近日將向高市早苗致賀電，開始與日本新內閣溝通。法新社 ・ 5 小時前
日本維新會同意聯合執政 高市早苗篤定成首位女日相
（法新社東京20日電） 日本維新會宣布，執政自民黨將於20日晚間與他們正式簽署聯合執政協議。日本維新會在眾議院預定21日舉行首相指名選舉前夕，宣布與自民黨達成聯合執政協議。法新社 ・ 1 天前
美國拚鞏固加薩停火協議 范斯抵以色列會談
（法新社特拉維夫21日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天抵達以色列，展開鞏固由美國促成、目前依然脆弱的加薩停火協議的任務，預計今明兩天將會晤美方特使、軍事專家及以色列高官。范斯今天預計會晤美國中東事務高階特使及監控停火情形的軍事專家。法新社 ・ 3 小時前
偷拍新型軍事裝備轉發炫耀 軍工單位臨時工判囚5年
【on.cc東網專訊】國家安全部周二（21日）提醒，部分單位會選擇臨時聘用工作人員，但可能成為安全保密的薄弱環節和洩密事件的高發區。有公開案例顯示，某國防軍工單位一名臨時聘用人員偷拍軍事裝備，發到家庭群炫耀「掙面子」，最終因故意洩露國家秘密罪，被判處有期徒刑5年。on.cc 東網 ・ 12 小時前
貨機衝落海釀兩死｜機管局指北跑道已完成基本復修 周二下午四時重開
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機昨日撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。機管局稱已鎖定黑盒在機尾位置，今日下午四時重開北跑道，維持備用狀態，目標是一周內移除貨機殘骸。涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱已完成圍網和跑道的復修，並聯絡涉事航空公司及保險公司，確認貨機已完全損毁，會當作飛機殘骸處理，又強調被撞落海的巡邏車當時位於安全位置，距離跑道中線162米，多於民航處規定。機場管理局機場運行執行總監姚兆聰：「責任他們走不掉，但為了迅速而來，我們都會主動介入，機管局會直接找打撈公司，因為公司註冊都是土耳其，如果等他處理都不知道要處理多久，我們目標希望一星期以內可以將(殘骸)移除，但都要視乎天氣及吊船在哪個位置能夠吊起。」香港專業飛行員協會主席張敬龍在本台節目《時事全方位》提到，駕駛民航客機及貨機的標準和要求都是一樣，能夠駕駛這麼大的飛機，機組人員應該有相當多的經驗，事件的成因有待民航意外調查機構和警方調查。香港專業飛行員協會主席張敬龍：「航空公司其實本身的安全紀錄比較參差，之前都發生過同類意外在中亞地區，復飛的時候發生嚴重空難，導致30幾人死亡。本身航空公司管理問題都會是意外調查組的調now.com 新聞 ・ 4 小時前
涉以泰國大學假學歷申優才計劃 雙程證女准保釋12月再訊
一名39歲持雙程證女子涉於去年聖誕透過中介公司，訛稱自己擁有泰國先皇理工大學的畢業證書，以申請「優才計劃」在港居留入境許可，被控一項「安排使用虛假文書」罪。案件今日（21日）在沙田裁判法院首次提堂，控方申請將案件押後至12月16日，待進一步調查，包括向海外大學查詢紀錄，獲署理主任裁判官鄭紀航批准，期間被告獲准以10萬元am730 ・ 10 小時前
2025立法會選舉｜宣布參選者名單
【Now新聞台】2025年立法會選舉於12月7日舉行，提名期由10月24日展開，至11月6日結束，本台列出已宣布參選人士名單如下：民建聯地區直選李清霞、植潔鈴(港島東)陳學鋒(港島西)張培剛、顏汶羽(九龍東)鄭泳舜(九龍西)李慧琼(九龍中)陳克勤(新界東北)葉傲冬(新界東南)盧婉婷、郭芙蓉(新界西南)周浩鼎(新界西北)姚銘(新界北) 功能界別張琪騰(商界第三)陳博智(漁農界)黃俊碩(會計界)陳勇(港區人大代表政協界)朱麗玲(社福界) 選舉委員會界別洪錦鉉朱立威陳恒鑌何俊賢林琳陳仲尼陳永光葛珮帆 實政圓桌地區直選莊豪鋒(新界西北)#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
立法會選舉｜民建聯派26人參選 部分地區直選派兩人(羅家晴報道)
【Now新聞台】民建聯公布新一屆立法會選舉參選名單，一共派出26人參加；在地區直選方面，十區都會派人，其中三區更派出兩人參選。主席陳克勤認為，可讓市民有更多選擇以及投票率增加。至於梁熙及劉國勳等5名現任議員，將不會競逐連任。立法會選舉提名期本周五展開，最大黨的民建聯率先公布參選名單，將會派出26人參與，其中14人會競逐連任。地區直選方面，十區全部派人出選，部分更出現一區兩人參加；其中新界西南會派出葵青區議員郭芙蓉及盧婉婷參選，九龍東則由現任議員顏汶羽及觀塘區議員張培剛參加，港島東就派東區區議員植潔鈴及李清霞出選，而油尖旺區議員葉傲冬以及北區區議員姚銘，將會首次領軍參選新界東南及新界北選區。餘下五區與上屆一樣，由李慧琼、陳克勤、鄭泳舜、周浩鼎及陳學鋒競逐連任。陳克勤稱，一區派兩人參選對民建聯來說是新挑戰，但相信可讓市民有更多選擇，亦能令投票率增加。民建聯主席陳克勤：「一定是會逢票必爭、一票不漏地深掘這些選票出來，我明白這樣選舉安排是會有風險，但是我相信經過過去四年民建聯在地區深耕細作，以及過去民建聯轉型，從一個選舉型的政團改變了，我們提出很多公共政策，提出了和社會各界一起合作，我相信這些now.com 新聞 ・ 5 小時前
美國判決牽連蘇丹暴行 法國巴黎銀行股價重挫逾7％
（法新社巴黎20日電） 法國最大銀行「法國巴黎銀行」（BNP Paribas）因美國法院近日裁定其須為蘇丹暴行負責，今天股價重挫逾7%。美國紐約一個陪審團17日裁定，法國巴黎銀行曾協助前蘇丹統治者巴席爾（Omar al-Bashir）政權運作，為原告爭取要求賠償的路徑。法新社 ・ 1 天前
時事全方位重點提要｜10月22日
【Now新聞台】高市早苗當選日本第一位女首相，但自民黨民望低迷，會否成為另一位「短命首相」？今次拉攏維新會結盟，施政方向會否有變？對華路線會否更強硬？ 周三的時事全方位，請來專家分析。題目：日本首誕女揆熱線電話：1833298#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
金融時報：稀土成北京最強武器 華府漸悟籌碼有限
美中兩大經濟體在貿易戰中持續互放狠話，儘管美國財政部長貝森特揚言若北京不撤回稀土出口限制威脅，世界將不得不與中國脫鉤，但華府也流露尋求協議的意願。鉅亨網 ・ 22 小時前
田北辰謝偉銓棄選 七旬議員僅兩人未表態
立法會換屆選舉提名期將於本周五展開，近日多名議員宣布棄選。75歲的實政圓桌田北辰，以及70歲的建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓，昨宣布不角逐連任。田北辰稱，政黨傳承比個人連任更重要，未來會繼續就重大政策發表看法，包括鐵路發展及管理方面。謝偉銓則指，希望有更多時間陪伴家人。至今17人不角逐連任；而12名七旬議員中am730 ・ 19 小時前
從「台獨」到「親中」：鄭麗文當選國民黨主席的啟示
55歲的鄭麗文以黑馬姿態當選，這位學運出身、曾主張台灣獨立的前民進黨員，如今代表著國民黨的「戰鬥派」和世代交替，以及黨內「非中華民國派」勢力的崛起，外界也關注其「親中」立場將如何牽動兩岸關係和台灣政治。BBC News 中文 ・ 1 天前
不靠中國！特朗普拍板85億美元稀土協議 聯手澳洲打造新供應鏈
根據《彭博》報導，美國總統特朗普周一 (20 日) 在白宮與澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 簽署協議，強化兩國在關鍵礦物與稀土供應鏈方面的合作，藉此降低美國對中國的依賴。鉅亨網 ・ 22 小時前
在美國經濟腹地感受中美激烈對峙的一周 「這是中國在對決全世界」
Getty Images 美國經濟權力核心地帶瀰漫著一股詭異的空蕩。 美國財政部與聯邦政府大部分機構一樣，已陷入停擺狀態。 這些部門的大多數員工都被迫休假。世界各國財政部長和銀行家乘飛機前往幾個街區外參加國際貨幣基金組織年會，他們延誤的航班由少數無薪的空中交通管制員負責處理。 然而，特朗普政府顯然急於向外界傳遞一個明確訊息。這並非針對國內，而是針對那些感到困惑的外部國家。 上週中，他們在華盛頓特區最華麗的房間之一——大理石裝飾的「現金大廳」（Cash ...BBC News 中文 ・ 1 天前
中美重啟談判前 特朗普列3要求
在重返談判桌之際特朗普總統將稀土、芬太尼和大豆列為美國與中國之間的首要問題。鉅亨網 ・ 1 天前
習近平免去李成鋼中國常駐 WTO 代表職務
《新華社》報道,國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定,免去李成鋼的中國常駐世界貿易組織(WTO)代表、特命全權大使,兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。此外,任命李詠箑為中國常駐 WTO 代表、特命全權大使,兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。另外,任免駐外大使還包括,免去李昌林的中國駐摩洛哥王國特命全權大使職務,任命余勁松為中國駐摩洛哥王國特命全權大使;免去韓春霖的中國駐羅馬尼亞特命全權大使職務,任命陳峰為中國駐羅馬尼亞特命全權大使;免去張佐的中國駐北馬其頓共和國特命全權大使職務,任命蔣小燕為中國駐北馬其頓共和國特命全權大使。免去于敦海的中國駐馬爾他共和國特命全權大使職務,任命張佐為中國駐馬爾他共和國特命全權大使;免去韋宏添的中國駐格瑞那達特命全權大使職務,任命楊舒為中國駐格瑞那達特命全權大使;免去陳國友的中國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使職務,任命孫向陽為中國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使。(BC)infocast ・ 1 天前
普京領土要求比上回小 但仍像要烏克蘭賣掉一條腿
美國總統特朗普上周四（16 日）與俄羅斯總統普京通話，據美國《華盛頓郵報》周日報導，兩名高階官員透露，普京在通話中堅持要求烏克蘭完全放棄對頓涅茨克地區的控制權，將其列為結束戰爭的條件之一。鉅亨網 ・ 1 天前
政府飲用水風波︱審計署揭公司印章錯誤 接假驗水報告僅須重交 陳嘉信棄評分制度獲認可︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府早前爆出使用冒牌樽裝水事件，審計署昨日（20日）發表建議書，揭露政府物流署在招標和審查過程多個漏洞。涉事供應商鑫鼎鑫未登記為合法的食品供應商，驗水報告亦沒有檢測指定的12種金屬雜質；該公司僅有3個全職員工，被逾20個決策局或部門投訴送水延誤。當物流署知悉鑫鼎鑫提交懷疑虛假檢測文件，只要求重交檢測報告。而中央投標委員會批准今次招標不採用評分制度，變成價低者得，理由是樽裝水屬「常規貨品」，無必要採用評分制。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
立法會選舉︱民建聯 5 人不參選 陳家珮或接替葉劉出選 累計 21 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 6 天前