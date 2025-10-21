高市早苗眾議院首輪投票過半 成日本首位女首相（更新）

高市早苗當選日本首位女首相 (路透社)

日本首相石破茂於今日（21日）早上召開內閣會議，按慣例集體辭職，而國會參眾兩院下午舉行首相指名選舉，自民黨新任總裁高市早苗在眾議院首輪投票獲過半數眾議院議員支持當選，成為日本第104屆首相，亦是歷來首位女首相。

根據眾議院的首輪投票結果，高市早苗獲237票，超過過半數所需的233票成功當選，擊敗獲149票的立憲民主黨的前首相野田佳彥，以及國民民主黨代表玉木雄一郎等候選人。在之後的參選院，高市雖然在首輪獲得123票，距離半數門檻差1票未能過半，不過在決選以125票，擊敗只有46票的野田佳彥當選。

新內閣2女性閣員

高市早苗下午透過新任內閣官房長官的木原稔公布內閣名單。當中10人首次加入內閣，並有2名女性閣員，分別是66歲的財長片山皋月以及42歲的經濟安保大臣小野田紀美。同時由於共同執政的日本維新會採取在閣外合作，因此全部都為自民黨議員。與高市競逐總裁的小泉進次郎出任防衛大臣，茂木敏充出任外相，前內閣官房長官的林芳正就擔任總務大臣。另外，前首相石破茂的近身，赤澤亮正亦獲委任為經濟產業大臣。至於過去20幾年由公明黨人出任的國土交通大臣，在自民黨與公明黨執政聯盟解除後，高市委任了金子恭之出任新國土交通大臣。

日媒此前引述消息人士透露，由7名無黨派議員組成的眾議院黨團「有志·改革之會」，當中約4人考慮投票給高市早苗。由於自民黨昨日同極右的維新會簽署聯合執政協議，兩黨合共有231席，若加上4名無黨派議員，將有235名議員支持高市早苗，已超過眾議院半數233席的當選門檻。「有志·改革之會」的眾議員守島正已表示，從首輪投票會一致支持高市早苗。參議院方面，自民黨在全部248個席位中擁有100席，日本維新會擁有19席。

