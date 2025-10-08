高市早苗考慮放棄秋祭參拜靖國神社 避免引起外交問題｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本《共同社》引述多名消息人士指，自民黨總裁高市早苗考慮放棄在 10 月 17 日至 19 日舉行的秋季大祭期間參拜靖國神社。消息指，高市認為繼續參拜將難免引發中國和韓國的強烈反對，最好避免令事件發展為外交問題。

公明黨黨魁齊藤鐵夫昨日（7 日）在與高市早苗的會談中表示，隨著中俄朝關係的加強，日本周邊安全環境日益嚴峻，「參拜靖國神社不應成為外交問題」，報道指高市也同意這個觀點。

廣告 廣告

美國總統特朗普將於本月 27 日至 29 日訪問日本，目前行程安排仍然協調中，預計高市早苗屆時會以首相身份接待；高市亦將在月底在韓國出席亞太經合組織（APEC）會議，預計她將會尋求機會與國家主席習近平會面。報道引述高市的親信指，應該避免在峰會前「點燃任何衝突的火花」。

選舉辯論會曾指「適當時候做適當決定」

在早前的自民黨總裁選舉辯論會上，高市早苗表示如果她當選首相，她將「在適當的時候作出適當的決定」，決定是否參拜靖國神社。

高市過往多次在春秋大祭期間參拜靖國神社，即使擔任安倍晉三內閣閣員時仍然如此。高市對上一次參拜靖國神社，是在今年 8 月二戰結束 80 周年當日。

中國外交部發言人在上周六（4 日）回應高市早苗當選自民黨總裁，指注意到有關選舉結果，這是日本內部事務。「希望日方恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處。」

【相關報道】

高市早苗勢成日本首位女首相 屢參拜靖國神社、反同婚 一文回顧從政之路｜Yahoo