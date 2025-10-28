高市早苗與特朗普東京簽兩協議 白宮：高市將提名總統角逐諾貝爾和平獎｜Yahoo

特朗普和高市早苗今日在赤坂迎賓館簽署協議。 (Photo by Kiyoshi Ota / POOL / AFP)

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普今日（28 日）繼續訪問日本。他昨日（27 日）跟天皇德仁會面後，今早亦跟新任日本首相高市早苗舉行兩國峰會，雙方之後簽署兩份新協議，涉及關鍵礦產及稀土供應，另一份則指會推動兩國進一步合作，促進經濟和加大投資，形容美日同盟朝向「新黃金時代」。特朗普祝賀高市成為日本第一位女性首相，並提及已故好友、前首相安倍晉三曾經盛讚高市；高市就歡迎特朗普訪日，又讚揚對方促成加沙停火。白宮發言人萊維特就表示，高市在會面期間稱會提名特朗普角逐諾貝爾和平獎。

兩人一同看美職棒賽事

高市早苗今早在東京赤坂迎賓館迎接特朗普。高市在開場時提及，因在特朗普的房間一同觀看美國職棒大聯盟賽事而稍後推遲了會議，而在該場賽事當中，日本球手大谷翔平所屬的洛杉磯道奇以 1 比 0 暫時領先多倫多藍鳥。

高市：決心恢復強而有力外交

高市之後指，一直期待跟特朗普會面，又提到月初剛當選自民黨總裁就收到特朗普的賀電。她作為日本首相，希望透過日美同盟令兩國更強大和繁榮，日本亦會為世界和平和繁榮作出貢獻，「我決心恢復強而有力的日本外交，以維護日本的國家利益。我希望進一步促進日美兩國之間的合作，以促進自由開放的印太地區。」高市又透露，為了慶祝美國明年立國 250 周年，將會向華盛頓特區捐贈 250 棵櫻花樹。

特朗普和高市早苗召開兩國首腦會談。 (Photo by FRANCK ROBICHON / POOL / AFP)

日本提早兩年增加防衛開支

特朗普就形容，安倍晉三是他很好的朋友，他的遭遇令人悲痛，但同時指安倍替高市說了很多好話，「他會以妳擔任首相而感到自豪」，又相信美國和日本能夠建立良好關係，會向日本提供任何支持。特朗普又表示，知道高市正尋求加強日本的國防實力，美方並已收到大量裝備訂單，對於日本向美國採購不同產品表示讚賞；特朗普又說，將會簽署的新協議「非常公平」，美日兩國的貿易往來會更加頻繁。

日本傳媒報道，高市早苗已經在會談中表達，她計劃將提升防衛費至國內生產總值（GDP）百分之 2 的目標提早兩年達成，計劃在今年財政年度就實施，亦會爭取在明年修改國家安保戰略等 3 份文件。另外，會談亦確認美日早前的關稅談判，其中日本同意擴大向美國購買大豆、液化天然氣等，日本亦承諾向美國投資 5,500 億美元。

特朗普與北韓綁架日本人受害者家屬會面

另外兩人在會談完結後，高市早苗安排了特朗普跟多名遭綁架至北韓的日本人受害者家屬會面。今次出席會面的受害人家屬，包括 1977 年橫田惠案件的母親橫田早紀江，受害者家屬協會的代表橫田拓也，以及在 1978 年被綁架，及後在 2002 年獲釋返回日本的曾我瞳。特朗普在會面中表示，他以前都見過部份受害者家屬，「美國與你們的家人站在一起，也與日本站在一起」，又指過往都有跟安倍晉三一同處理事件，「這件事永遠銘記在我心中。」

北韓特務於 1977 年至 1988 年間，多次在日本和歐洲綁架日本人。北韓要到 2002 年在平壤舉行的日朝首腦會談才確認綁架事件屬實，並就此致歉。時任首相小泉純一郎正式公布連串事件當中有 17 名受害者，其中 8 名受害者已確認死亡。及後，日本政府多年來要求北韓查明綁架事件真相，包括要求引渡綁架者。

