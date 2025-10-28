江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
高市早苗與特朗普東京簽兩協議 白宮：高市將提名總統角逐諾貝爾和平獎｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普今日（28 日）繼續訪問日本。他昨日（27 日）跟天皇德仁會面後，今早亦跟新任日本首相高市早苗舉行兩國峰會，雙方之後簽署兩份新協議，涉及關鍵礦產及稀土供應，另一份則指會推動兩國進一步合作，促進經濟和加大投資，形容美日同盟朝向「新黃金時代」。特朗普祝賀高市成為日本第一位女性首相，並提及已故好友、前首相安倍晉三曾經盛讚高市；高市就歡迎特朗普訪日，又讚揚對方促成加沙停火。白宮發言人萊維特就表示，高市在會面期間稱會提名特朗普角逐諾貝爾和平獎。
兩人一同看美職棒賽事
高市早苗今早在東京赤坂迎賓館迎接特朗普。高市在開場時提及，因在特朗普的房間一同觀看美國職棒大聯盟賽事而稍後推遲了會議，而在該場賽事當中，日本球手大谷翔平所屬的洛杉磯道奇以 1 比 0 暫時領先多倫多藍鳥。
高市：決心恢復強而有力外交
高市之後指，一直期待跟特朗普會面，又提到月初剛當選自民黨總裁就收到特朗普的賀電。她作為日本首相，希望透過日美同盟令兩國更強大和繁榮，日本亦會為世界和平和繁榮作出貢獻，「我決心恢復強而有力的日本外交，以維護日本的國家利益。我希望進一步促進日美兩國之間的合作，以促進自由開放的印太地區。」高市又透露，為了慶祝美國明年立國 250 周年，將會向華盛頓特區捐贈 250 棵櫻花樹。
日本提早兩年增加防衛開支
特朗普就形容，安倍晉三是他很好的朋友，他的遭遇令人悲痛，但同時指安倍替高市說了很多好話，「他會以妳擔任首相而感到自豪」，又相信美國和日本能夠建立良好關係，會向日本提供任何支持。特朗普又表示，知道高市正尋求加強日本的國防實力，美方並已收到大量裝備訂單，對於日本向美國採購不同產品表示讚賞；特朗普又說，將會簽署的新協議「非常公平」，美日兩國的貿易往來會更加頻繁。
日本傳媒報道，高市早苗已經在會談中表達，她計劃將提升防衛費至國內生產總值（GDP）百分之 2 的目標提早兩年達成，計劃在今年財政年度就實施，亦會爭取在明年修改國家安保戰略等 3 份文件。另外，會談亦確認美日早前的關稅談判，其中日本同意擴大向美國購買大豆、液化天然氣等，日本亦承諾向美國投資 5,500 億美元。
特朗普與北韓綁架日本人受害者家屬會面
另外兩人在會談完結後，高市早苗安排了特朗普跟多名遭綁架至北韓的日本人受害者家屬會面。今次出席會面的受害人家屬，包括 1977 年橫田惠案件的母親橫田早紀江，受害者家屬協會的代表橫田拓也，以及在 1978 年被綁架，及後在 2002 年獲釋返回日本的曾我瞳。特朗普在會面中表示，他以前都見過部份受害者家屬，「美國與你們的家人站在一起，也與日本站在一起」，又指過往都有跟安倍晉三一同處理事件，「這件事永遠銘記在我心中。」
北韓特務於 1977 年至 1988 年間，多次在日本和歐洲綁架日本人。北韓要到 2002 年在平壤舉行的日朝首腦會談才確認綁架事件屬實，並就此致歉。時任首相小泉純一郎正式公布連串事件當中有 17 名受害者，其中 8 名受害者已確認死亡。及後，日本政府多年來要求北韓查明綁架事件真相，包括要求引渡綁架者。
【相關報道】
其他人也在看
歐盟與中國將舉行會談 據悉討論臨時允許安世半導體出口
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 12 小時前
特朗普暗示或放棄對中美第一階段經貿協議調查
【彭博】— 美國總統特朗普暗示，他可能會根據即將與中國國家主席習近平舉行的會談結果，放棄對中方是否違反其第一任期貿易協議的調查。Bloomberg ・ 22 小時前
在與美國貿易談判中 中國仍握有一項關鍵籌碼
【彭博】— 對稀土的掌控力將使中國在本周末吉隆坡談判中獲得前所未有的籌碼，迫使美國作出讓步。此外，北京手中還握著對一個更關鍵供應鏈的控制權：醫藥。Bloomberg ・ 3 天前
特朗普的亞洲一週行——BBC記者分析得失利弊
AFP via Getty Images是次訪問包括特朗普與習近平期待已久的會晤 美國總統唐納·特朗普已抵達亞洲，展開一週旋風式的外交行程，期間將與中國國家主席習近平舉行備受期待的會晤。 議程焦點將是貿易——這一領域再度成為全球兩大經濟體之間緊張關係的核心。 特朗普抵達馬來西亞首都吉隆坡，東南亞國家協會（ASEAN）峰會於週日（10月26日）開幕。他接下來將訪問日本，最後前往韓國，白宮表示屆時將與習近平會面。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
美軍兩飛機半小時內南海連環墜毀 中方：願從人道主義提供協助 「炫耀武力」引發安全問題｜Yahoo
美軍太平洋艦隊表示，兩架飛機在南海墮海，5 名機組人員全部安全獲救，情況穩定。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
中美休戰方案被指迴避關鍵矛盾
【彭博】— 中美貿易談判代表已為特朗普與習近平在本周峰會後宣布一系列外交成果鋪好了台階。這些相對容易達成的共識令投資者頗為欣喜，但更深層的核心分歧依然未決。Bloomberg ・ 14 小時前
操盤手札記│習特見面前 盤棋捉到邊？（割柑人）
10月30日喺南韓APEC會議期間舉行，而兩國經貿團隊，包括中國副總理何立峰、美國財長貝森特，10月24日至27日則喺馬來西亞進行經貿磋商，為「習特會」先行摸底。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
日本擬向美國採購福特貨車 特朗普讚高市早苗「有品味」 分析：良好私人關係化解貿易緊張︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普今日（27 日）抵達日本，首次訪問新任首相高市早苗。高市期望透過建立良好的私人關係，緩解雙邊貿易緊張。日本政府正考慮購買一批福特 F-150 貨車，以示友好，特朗普更讚她「很有品味」，稱該款貨車是「非常棒的車」。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
中美就多項經貿問題形成基本共識 特朗普看好與習近平敲定全面協議
【彭博】— 美國和中國高級貿易談判代表周日表示，雙方就一系列有爭議的問題達成了一致。這一進展為總統特朗普與國家主席習近平敲定協議並緩解攪動全球市場的緊張局勢奠定了基礎。Bloomberg ・ 1 天前
美財長：與中國達成貿協框架
市場聚焦中美兩國元首本周會晤，憧憬有望為兩國經貿衝突降溫。中美經貿高層官員昨天結束在馬來西亞吉隆坡的兩日貿易談判，美國財長貝桑（Scott Bessent）形容，談判已為兩國領導人本周四（30日）的會晤制定了一個實質框架（substantial framework），以確保取得成功；中方商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼則表示，雙方就出口管制、延長關稅休戰、芬太尼、貿易和船舶收費等一系列議題進行了建設性探討，並形成初步共識。信報財經新聞 ・ 1 天前
美中貿易休戰在即市場嗨翻！分析潑冷水：根本問題還沒解決仍存隱憂
美國總統川普與中國國家主席習近平預定本周在南韓舉行峰會，雙方將宣布新一輪緩解貿易緊張的協議。儘管市場對此反應正面，但分析人士警告，這次協議著重於短期讓步與外交成果，並未觸及國安與科技等核心矛盾。鉅亨網 ・ 12 小時前
中美形成初步共識 特朗普:有信心與習近平達成協議
在中美高級別經濟官員周日結束的貿易會談中形成初步共識後，美國總統特朗普表示，他有信心與中國國家主席習近平達成協議。 特朗普周日抵達馬來西亞參加東盟峰會，這是他為期五天的亞洲之行的第一站，預計他將於周四(30日)在南韓與習近平進行面對面的會談。特朗普在10月26日會談結束後，語氣積極地說道，「我認為我們將與中國達成協議」。 美國財長貝森特和貿易代表格里爾在吉隆坡舉行的東盟峰會期間，與中國國務院副總理何立峰和國際貿易談判代表李成鋼會面，進行了自5月以來的第五輪面對面會談。 貝森特在接受美國國家廣播公司(NBC)採訪時表示，他預計該協議將推遲中國擴大對稀土礦物和磁鐵的出口管制，並避免特朗普威脅對中國商品徵收的新一輪100%的關稅。「我認為我們已經有了一個非常成功的框架，供兩國領導人在周四討論」。 他指出，特朗普與習近平將討論從美國農民手中購買大豆和農產品、更平衡的貿易關係，以及解決美國芬太尼危機的問題。 中美兩國官員稱，他們討論了擴大貿易、延長貿易休戰、芬太尼、美國港口入港費用、稀土、TikTok等議題。 貝森特表示，貿易休戰協議可以延期，但要等待特朗普的決定。這是中美自5月首次簽署貿易休戰infocast ・ 1 天前
巴西總統：與美國談判乎意料地順利 下周續舉行談判
巴西總統盧拉表示，與美國總統特朗普的會晤出乎意料地順利，下周兩國將在華盛頓舉行進一步的談判，相信兩國的爭端將在數日內達成最終解決方案。特朗普亦對達成協議表示樂觀，相信可以很快達成協議。 此前特朗普試圖阻止巴西最高法院審判其盟友兼巴國前總統博爾索納羅，對來自巴西的進口商品加徵50%關稅。盧拉表示，美國徵收關稅是基於錯誤訊息，但承認特朗普並未表明希望在最終貿易協議中達成甚麼條款。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
東協峰會與川普亞洲行：李強發表講話；川普前往日本
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
克宮:美國制裁損俄美關係 兩國總統不能為見而見
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周日(26日)接受訪問時，批評美國對俄羅斯實施新一輪制裁是不友好，將破壞俄美修補關係的前景，但強調俄方仍致力與美方建立良好關係。佩斯科夫指，兩國總統不能為見而見，亦不能浪費時間，又指烏克蘭不想進行談判進程，而歐洲也助長抵抗情緒，因此目前仍不具備俄美總統再會晤的條件。 另外，俄羅斯外長拉夫羅夫接受訪問時指，莫斯科對舉行俄美元首峰會持開放態度，又認為主動權在華盛頓一方的手中。(ST)infocast ・ 1 天前
特朗普稱將對加拿大加徵10%關稅 此前他已終止與加方的貿易談判
【彭博】— 美國總統特朗普宣布對加拿大額外徵收10%的關稅，以此回應加拿大安大略省批評加徵關稅的廣告，兩個貿易關係密切鄰國之間的緊張局勢進一步升級。Bloomberg ・ 2 天前
泰國柬埔寨簽署停火協議
（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普今天在馬來西亞見證泰國和柬埔寨簽署停火協議，這是他亞洲訪問行程的首站。在川普（Donald Trump）和馬來西亞首相總理安華（Anwar Ibrahim）共同見證下，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）簽署這項協議，對兩國邊境今年發生的流血衝突做出回應。法新社 ・ 1 天前
王毅同美國國務卿通話 盼相向而行 為中美高層互動做準備
中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周一（27 日）同美國國務卿魯比歐通話，王毅希望雙方相向而行，為中美高層互動做好準備。鉅亨網 ・ 10 小時前
野村:中美第五輪談判雙方均釋放了緩和近期緊張局勢的信號
野村發報告指，中美雙方的高級貿易談判代表於10月26日在吉隆坡結束了為期兩天的貿易談判，這是今年第五輪此類談判，雙方均釋放了緩和近期緊張局勢的信號。結果基本符合該行兩周前的預測，即雙方在測試彼此底線後，很可能再次作出讓步。且仍然認為，中國國家主席習近平與美國總統特朗普在10月底於韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行面對面會晤的機會相當大。然而，任何協議都不會是「全面的」。野村指，儘管特朗普希望在本周四上午與習近平會晤時達成一項全面協議，但該行認為市場預期應保持謹慎，因雙方可能僅在少數議題上達成共識。 報告指，最新威脅的100%美國關稅幾乎可以肯定不會實施，而美國對等關稅的90天休戰期可能會再次延長。(CW)infocast ・ 4 小時前
吉隆坡會談緩和緊張關係 中方：與美達基本共識
中美周六和周日一連兩天於馬來西亞吉隆坡舉行第五輪經貿會談，中美緊張關係有緩和跡象，為中美元首會面締造良好氣氛。中國商務部國際貿易談判代表李成鋼稱，雙方就出口管制，以及對等關稅進一步延期等議題，建設性地探討了一些妥善處理雙方關注的方案，達成初步共識；新華社其後稱基本共識。率領美國代表團的財長貝森特則指，雙方為中美元首會面am730 ・ 1 天前