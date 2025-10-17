高市早苗角逐下任日相 無意參拜靖國神社

（法新社東京17日電） 日本自民黨總裁高市早苗有望成為下一任日相，她今天在備受爭議的靖國神社自費供奉祭祀費，不過似乎無意在角逐首相期間親自參拜。

位於日本東京都的靖國神社因為合祀二戰的甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

日本政府高層過去曾參拜靖國神社，激怒了中國和韓國。2013年時任首相安倍晉三參拜靖國神社過後，就再也沒有日相親自參拜。

靖國神社秋季例行大祭今天開始，日相石破茂沒親自參拜靖國神社，而是供奉作為供品的盆栽，並附上寫有「內閣總理大臣 石破茂」的木牌。

而高市10月4日成為自民黨黨魁，但她成為日本首位女首相的目標，因執政聯盟上週解散而受阻。

自民黨目前正在商談組成新的執政聯盟，這增加高市在首相指名選舉勝出的可能性。日本朝野已經大致同意10月21日舉行首相指名選舉。

高市周邊的人士透露，高市擬不參拜是有意避免引發外交問題，同時也考慮石破茂政府維持的良好日韓關係。中國對於高市的歷史觀也抱持警戒。

高市先前擔任閣員時，會在8月15日二次大戰結束日、春季例行大祭與秋季例行大祭參拜靖國神社。不過，她在就任自民黨總裁過後的記者會提到此事時僅表示，「會適時且適當地判斷」。。

高市若成為日本首相，將面對緊湊的國際會議。而美國總統川普（Donald Trump）也正在協調訪問日本。