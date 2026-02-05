高市早苗遭雜誌爆料 十年前曾送賀卡予「統一教」奈良幹部｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本眾議院選舉將於 3 日後（2 月 8 日）舉行，當地傳媒多份民調都預期執政自民黨可以達成「單一政黨過半」（233 席）的目標，甚至可跟執政聯盟成員的「日本維新會」合共取得逾 300 席。不過八卦雜誌《週刊文春》近日爆料，自民黨總裁、現任首相高市早苗在 2016 年曾經向「統一教」的奈良分會發送賀卡，或讓外界再次憂慮自民黨與統一教的關係，最終影響選情。

高市未回應事件

《週刊文春》取得高市早苗辦公室一份紀錄，為辦公室的賀卡寄送名單。在 2016 年名單當中，其中一個送往的單位是給予「世界和平聯合 奈良縣聯合會郡山支部」的副支部長，而「統一教」當年在日本就是以「世界和平統一家庭聯合」作為登記。報道指，發送的地址跟「統一教」奈良縣分部的所在地相符。報道引述一名消息人士指，高市辦公室寄送賀卡是為了向支持者、相關公司和組織以及地方政界人士寄送節日問候和活動報告。《週刊文春》已經向高市查詢事件，未獲回覆。

廣告 廣告

高市早苗被爆料曾經在 2016 年送賀卡給「統一教」奈良縣分部。（圖：週刊文春）

NHK 節目播出前兩日找人代出席

另一方面，高市近日亦被批評「臨時」因傷缺席周日（2 月 1 日）《NHK》節目〈週日辯論〉，引發在野黨抗議，他們要求重新安排節目時間，讓高市能夠出席並當面對質。《週刊文春》引述接近首相官邸的消息人士說，原來高市的下屬早在上周五（1 月 30 日）已經接觸自民黨政務調查會長小林鷹之，請他代替高市出席節目。不過由於小林鷹之在節目當日早上 10 時半要到京都參與競選活動，同樣無法出席節目。

避免被問及與「統一教」關係

報道引述接近節目組的消息人士說，他們在節目播出前不到 1 個小時收到首相官邸電話，表示政調會代理會長田村憲久將代表出席節目；至於高市當日下午亦按照行程在其他地方拉票。報道引述首相官邸消息人士指，高市是想避免在節目被追問與「統一教」的關係。《週刊文春》已經向高市、小林和田村三人查詢事件，三人都表示，不會公開黨內領導人的日常行程。

山上徹也暗殺安倍晉三 引起外界關注「統一教」

「統一教」源於南韓，被指與已故首相安倍晉三有聯繫，因而引起山上徹也動殺機。山上徹也之前在審訊時表示，母親因信奉「統一教」而持續捐獻，亦間接令兄長在 2015 年自殺，令他心生對「統一教」的怨恨。山上徹也原本打算暗殺「統一教」領導人但不成功，之後他在 2021 年見到一條短片，關於安倍晉三向教團相關團體「天宙平和連合」演講，山上認為安倍就是現實世界中統一教的有力支持者，於是將目標轉向安倍。

昨就判刑提出上訴

2022 年 7 月 8 日，安倍晉三在奈良市近畿日本鐵道大和西大寺站附近為自民黨參議員拉票，期間被山上徹也透過自製槍械從背後近距離射擊，安倍因胸部及頸部中彈，送往奈良縣立醫科大學附屬醫院搶救，直至下午宣告不治，終年 67 歲。上月 21 日，山上徹也被奈良地方法院裁定謀殺等罪成，判處終身監禁。昨日（4 日），山上徹也代表律師向大阪高等法院提出上訴，表示奈良法院早前未有接納山上的家庭背景對案件影響，因此上訴。