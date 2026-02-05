Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
高市早苗遭雜誌爆料 十年前曾送賀卡予「統一教」奈良幹部｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本眾議院選舉將於 3 日後（2 月 8 日）舉行，當地傳媒多份民調都預期執政自民黨可以達成「單一政黨過半」（233 席）的目標，甚至可跟執政聯盟成員的「日本維新會」合共取得逾 300 席。不過八卦雜誌《週刊文春》近日爆料，自民黨總裁、現任首相高市早苗在 2016 年曾經向「統一教」的奈良分會發送賀卡，或讓外界再次憂慮自民黨與統一教的關係，最終影響選情。
高市未回應事件
《週刊文春》取得高市早苗辦公室一份紀錄，為辦公室的賀卡寄送名單。在 2016 年名單當中，其中一個送往的單位是給予「世界和平聯合 奈良縣聯合會郡山支部」的副支部長，而「統一教」當年在日本就是以「世界和平統一家庭聯合」作為登記。報道指，發送的地址跟「統一教」奈良縣分部的所在地相符。報道引述一名消息人士指，高市辦公室寄送賀卡是為了向支持者、相關公司和組織以及地方政界人士寄送節日問候和活動報告。《週刊文春》已經向高市查詢事件，未獲回覆。
NHK 節目播出前兩日找人代出席
另一方面，高市近日亦被批評「臨時」因傷缺席周日（2 月 1 日）《NHK》節目〈週日辯論〉，引發在野黨抗議，他們要求重新安排節目時間，讓高市能夠出席並當面對質。《週刊文春》引述接近首相官邸的消息人士說，原來高市的下屬早在上周五（1 月 30 日）已經接觸自民黨政務調查會長小林鷹之，請他代替高市出席節目。不過由於小林鷹之在節目當日早上 10 時半要到京都參與競選活動，同樣無法出席節目。
避免被問及與「統一教」關係
報道引述接近節目組的消息人士說，他們在節目播出前不到 1 個小時收到首相官邸電話，表示政調會代理會長田村憲久將代表出席節目；至於高市當日下午亦按照行程在其他地方拉票。報道引述首相官邸消息人士指，高市是想避免在節目被追問與「統一教」的關係。《週刊文春》已經向高市、小林和田村三人查詢事件，三人都表示，不會公開黨內領導人的日常行程。
山上徹也暗殺安倍晉三 引起外界關注「統一教」
「統一教」源於南韓，被指與已故首相安倍晉三有聯繫，因而引起山上徹也動殺機。山上徹也之前在審訊時表示，母親因信奉「統一教」而持續捐獻，亦間接令兄長在 2015 年自殺，令他心生對「統一教」的怨恨。山上徹也原本打算暗殺「統一教」領導人但不成功，之後他在 2021 年見到一條短片，關於安倍晉三向教團相關團體「天宙平和連合」演講，山上認為安倍就是現實世界中統一教的有力支持者，於是將目標轉向安倍。
昨就判刑提出上訴
2022 年 7 月 8 日，安倍晉三在奈良市近畿日本鐵道大和西大寺站附近為自民黨參議員拉票，期間被山上徹也透過自製槍械從背後近距離射擊，安倍因胸部及頸部中彈，送往奈良縣立醫科大學附屬醫院搶救，直至下午宣告不治，終年 67 歲。上月 21 日，山上徹也被奈良地方法院裁定謀殺等罪成，判處終身監禁。昨日（4 日），山上徹也代表律師向大阪高等法院提出上訴，表示奈良法院早前未有接納山上的家庭背景對案件影響，因此上訴。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得
方力申（Alex）與太太葉萱（Maple）於去年12月中旬榮升父母，女兒Isla出生後，新手爸爸小方成了「寵女狂魔」，瘋狂為女兒拍照，而且親力親為湊女，努力學習各種育兒秘技。
屯門青山男子墮崖 一度捉緊大樹最終墮下 人員展開陸空搜救
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國
《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
學生交流團離隊 學到消費知識 電子支付無所遁形？
香港向來是全球先進的消費市場之一，近日爆出香港學生在內地交流團期間都能夠自行偷走消費，有大學的日本交流團甚至盛傳有學生借機會使用色情服務並報銷，成功交流「報銷知識」，成為本港網絡熱話。今天商業與經濟的知識，早已不單靠交流團閉門研習，學生外出體驗，或者能夠體驗國家的電子支付發展；以中日兩地的報銷情況，亦揭示多年過去背後「無現金城市」的普及程度，在日本消費以現金支付開單為主，理論上最易報銷
馬斯克被女兒打臉！出面證實愛潑斯坦檔案郵件：我們確實在「島上」
隨著已故金融家、性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案再度曝光，特斯拉執行長馬斯克被揭露曾於 2012 至 2013 年間與其透過電子郵件討論加勒比海行程；對此，與馬斯克關係疏遠的女兒 Vivian Wilson 近日出面表示，他們當時確實在電郵所指時間點在當地，認為文件具可信度，引發討論。
英超 ｜曼聯On Fire 4位球星輪流贏每周最佳
曼聯在卡域克帶隊之下，英超取得3連勝，更是連續四個星期，由4名不同紅魔成員，贏得英超每周最佳球員。
愛潑斯坦案︱比爾蓋茨稱後悔與愛潑斯坦相處 前妻：相關細節勾起了「非常痛苦的回憶」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的前妻梅琳達（Melinda French Gates）回應前夫名字出現在與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的司法文件時表示，相關內容勾起婚姻中「非常、非常痛苦的時刻」，形容感到「難以置信的悲傷」。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。