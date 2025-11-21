高市早苗「不運進核武」！ 長崎原子彈80周年真相！

眾院預算委員會的敏感答辯

嘿，朋友們！日本國會這兩天簡直像歷史考場，高市早苗首相11月11日在眾院預算委員會面對質詢時，對「無核三原則」修訂話題避重就輕，說「現階段堅持政策」，但暗示文件審查即將開始。這話一出，長崎縣知事大石賢吾17日記者會直球批評「完全不可接受」，作為原子彈轟炸地，這是「招來戰爭的危險言論」。

小編刷到共同社頭條時心想，這不就是「核邊緣版日劇」的續集嗎？來，咱們邊喝茶邊扒這場修訂風波，保證不嚴肅，只添點政壇小八卦～😏

大石賢吾的原子彈地反彈

長崎知事大石賢吾17日火速回擊，高市言論「違背和平憲法精神」，在廣島長崎遭炸80周年之際，更該反省戰爭責任。新華社報導，大石強調，日本應汲取歷史教訓，避免重蹈覆轍。

高市安倍嫡系，支持修憲增軍費，靖國神社常客，這次答辯延續路線。網友在X調侃：「長崎知事怒，高市紅線別踩。」這種反彈，這原子彈地總讓人脊背發涼。☢

自民黨內部的審查暗示

高市在會議迴避明確表態，「文件審查即將開始，還沒到說明階段」，但消息人士透露，她探討修改「不運進核武器」原則，以強化美核保護傘。

路透社報導，自民黨部分議員主張允許美核潛艇停靠，削弱現行限制。高市2024年書中批「不運進原則不現實」，2025年總統選時揚言討論。

野田佳彦15日批「突兀不合適」，鳩山由紀夫X諷「越紅線」。這種暗示，這內部總讓人感慨：首相一語，黨內風雲變。📜

網友的歷史反思熱議

事件發酵，X和PTT如火山！台灣網友po：「高市修無核三原則，長崎知事怒，中日台海再燒！」香港讀者笑：「大石反對，高市紅線遊戲？」有人怒：「廣島長崎80年，修憲招戰！」；

有人嘆：「歷史教訓記住，日本別重蹈。」共同社預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「自民修法在即」。這種熱議，這反思總讓人邊笑邊嘆：無核美，和平更貴。☮

Japhub小編有話說

哇，這高市無核三風波瓜寫完，小編的歷史書都翻了！從眾院暗示到長崎怒批，這政壇太戲劇。

如果你有日本核政策看法，或大石趣聞，留言區聊起來～下次挖個不修的日本和平趣聞，平和點哦！