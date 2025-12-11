入嚟投票：食蝴蝶酥，你最鍾意邊款？
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
朝日放送的1分鐘文件風暴
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。
北海道新聞報導，這震源深30km，最大震度6強，八戶市內建築輕微損壞，但辦公室亂成這樣，員工事後笑說「文件雪人堆滿地」。
網友在X調侃：「朝日放送變文件風暴，青森上班族新日常。」這種風暴，這1分鐘總讓人又怕又想笑。📄
高市早苗的預警與傷亡通報
高市早苗9日官邸聲明：「北海道三陸近海晚間地震預警發揮作用，呼籲民眾隨時撤離。」共同社報導，震後海嘯警報發出，岩手久慈港70cm、北海道浦河町50cm浪高，
9日早6點20分解除，無大災情。傷亡30人多輕傷，1棟房屋起火已撲滅。網友在PTT國際板po：「預警救命，高市這次讚。」
香港LIHKG笑說：「7.5級海嘯50cm，台灣地震怕怕。」這種通報，這預警總讓危機多點轉機。🚨
新幹線癱瘓的交通混亂
JR東日本東北新幹線盛岡-新青森段9日早暫停，北海道新千歲機場設施故障航班延誤，數百戶斷電早5點恢復。
讀賣新聞報導，震度6強讓列車緊急煞車，旅客擠滿月台，東北電力公司忙修線。網友熱議：「新幹線癱瘓，青森冬日交通變冒險。」這種混亂，這癱瘓總讓出行多點意外。🚆
網友的青森冬日熱議
事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「青森7.5級30傷新幹線停，朝日辦公文件飛！」香港讀者笑：「震度6強海嘯50cm，冬日地震新玩法？」
有人怒：「預警好但傷亡30，政府早備！」；有人嘆：「文件雪人堆，員工笑中帶淚。」
NHK預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「高市會不會推地震App」。這種熱議，這冬日總讓人邊笑邊嘆：地震慘，預警更穩。📱
Japhub小編有話說
哇，這青森地震瓜看完，小編的扶手都握緊了！從朝日文件風暴到新幹線癱瘓，這冬日太戲劇。如果你有地震自保妙招，或青森趣聞，留言區分享～
下次挖個不晃的日本冬日趣事，穩穩點哦！
