高市早苗「台灣有事」說引發日中關係緊張 脈絡與重要性一次看
（法新社東京14日電） 日本新首相高市早苗近日關於中國可能攻台情況的言論，引發一向敏感的日中關係惡化。日本強調其長期立場未變，雙方仍互提抗議。法新社整理高市相關發言、其重要性及中方反應。
●高市說了什麼？
高市7日在日本眾議院答詢時表示，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際個別具體情況。
日本立憲民主黨議員岡田克質詢時問道，「台灣有事」是否符合安保法中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」？高市答詢時說：「若是動用戰艦伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態。」
據日本「朝日新聞」報導，當高市被問到，若台灣海峽遭到封鎖，哪些情況會被視為「存亡危機事態」？她回答：「若對台灣進行武力攻擊，以戰艦進行海上封鎖，伴隨其他手段，就可能構成武力行使。」
高市還表示：「如果『台灣有事』進入嚴峻局面，便必須假設最壞情況。」
「存亡危機事態」是日本2015年通過的安保法新增情況，指的是日本雖未遭直接攻擊，但美國等與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，構成日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件之一。
●中國有何反應？日本如何回應？
中國駐大阪總領事薛劍8日在社群媒體平台X轉發日本媒體對高市發言的報導，並在貼文中寫道：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。」
日本政府隨後向中國提出抗議。高市領導的自民黨也通過決議，指北京若未採取行動化解爭議，日方應考慮採取強硬行動，包括將薛劍列為「不受歡迎人物」（persona non grata）。
中國中央電視台旗下新媒體「玉淵譚天」12日則表示，高市「很可能將必須」為其發言「付出代價」。
到了昨天，中國外交部強硬表態說，日方拒不撤回相關言論，「中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正、收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔」。
中國外交部副部長孫衛東並召見日本駐中國大使金杉憲治，對日方的「錯誤言論」提出「嚴正交涉」，並稱「任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊」。
日本政府發言人、內閣官房長官木原稔今天回應說，日方對於台灣的立場「並未改變」，也持續呼籲台海「和平穩定」。
●事件重要性
過往日本在任首相避免直接評論台灣防衛議題，而是選擇維持「戰略模糊」。但成功大學政治系教授王宏仁接受法新社訪問時指出，如今高市言論「向中國發出1道非常強烈訊息：日本不再只是袖手旁觀」。
他說：「為了嚇阻中國及防止中國在台海周圍採取任何軍事行動，日本介入的可能性已經顯著升高。」
東京大學教授王義光（Yee Kuang Heng，譯音）則認為，高市的發言可能是她「個人傾向」表現出較強硬立場。
他對法新社表示，釋出更明確訊息雖可加強嚇阻效果，但也必須注意拿捏微妙平衡，也就是要讓對方難以預測。
