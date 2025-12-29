日本文化輸出預藏世界末日？ 內容產業海外征服計劃曝光！

首相官邸的異色文化派對！

哇，日本首相官邸2025年12月22日早上變成超級文化沙龍，高市早苗找來小暮閣下（聖飢魔II主唱）、小室哲哉、Awich、こっちのけんと、押井守、村上隆等大咖，

聊日本動漫音樂電影的海外推廣和盜版問題。這陣容像漫畫跨界聯動，粉絲笑說「官邸召喚惡魔成功」，

小暮閣下那經典魔王妝容在合照C位，網友刷「這照片AI假的吧」「魔王坐官邸太違和」，高市X po照後熱度爆表，讓人好奇這場「內容產業腦洞會議」到底聊出什麼火花。

魔王閣下的官邸C位出道：小暮造型讓合照變喜劇金句

合照裡小暮閣下頂著招牌惡魔妝、黑袍長髮，足組み坐姿超有氣場，旁邊小室哲哉和村上隆看起來像普通上班族，

網友笑翻「這畫面適合上ゴッドタン」「魔王來官邸談政策，悪魔召喚成功」。高市早苗X po「感謝各位創作者來聊日本文化海外發信」，

粉絲調侃「閣下這造型，談盜版時對方直接投降吧」。小暮閣下本來就愛政治話題，這次現身讓會議多層趣味。

內容產業的熱血腦storm：從人才培育到海外市場的實戰討論

高市早苗開場強調「日本內容在國際超受歡迎，得全力推」，聊到人才招募、拍攝地吸引、海外拓展、海賊版打擊，還提補正預算550億日圓支援。

Awich分享嘻哈海外經驗，押井守聊動畫，村上隆談藝術，小室哲哉音樂，こっちのけんと元氣發言，大家腦洞大開。

高市說「和其他國家領袖聊天，常聽他們讚日本動漫音樂」，這會議像文化輸出戰略會，讓人覺得日本軟實力要起飛。

小暮閣下的魔王魅力：從聖飢魔II到官邸的跨界傳奇

小暮閣下（デーモン閣下）這位ヘヴィメタル傳奇，聖飢魔II主唱，平時愛聊政治，這次官邸現身造型不打折，讓合照變網紅照。

網友po「魔王足組み旁邊高市首相，這組合太神」「悪魔來談文化政策，對方國家直接嚇跑」。他近年常上節目，這波曝光讓粉絲笑「閣下這次是來征服官邸嗎」。

網友輿論的搞笑風暴：從AI懷疑到惡魔召喚的日網狂歡

高市X po合照後，網友炸鍋「這メンツAI生成吧」「官邸變日本文化アベンジャーズ」「小暮閣下坐那，高市看起來像助手」，

有人認真「內容產業支援超需要，這陣容有代表性」。這波熱議讓會議從政策變娛樂話題，粉絲猜「下次請更多怪咖」。

