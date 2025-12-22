高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？

專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
日本首相府內傳出核武小聲音！
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」，
雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則，粉絲...不是，民眾直呼「這是開玩笑吧」。高市早苗首相上台後強硬防衛風格聞名，
這官員參與安全政策制定，私下鬆口讓人猜測內部風向，但政府否認討論過改無核原則。這事像日劇情節，嚴肅中帶點荒謔，讓人忍不住想：日本真要從和平大國變防衛猛將？
官員私聊的防衛小劇場：從自衛到核武的腦補討論
這位官員在非正式場合被問到核武想法，直接回「我們該有」，卻又加「最後只能靠自己」，聽來像在吐槽日本依賴美國核傘的尷尬。
高市早苗2024年競選自民黨總裁時，就推強化防衛，包含潛艇和導彈投資，但核武是紅線。官員承認現實難，但這話戳中日本核威懾辯論，有人調侃「去便利店買核彈？這想法太可愛」。
政府消息人士否認和高市討論改原則，但這小聲音讓媒體直追「是內部試水溫嗎」。
無核原則的歷史小八卦：佐藤榮作的諾貝爾遺產與今日尷尬
無核三原則——不擁有、不生產、不引進——是1967年佐藤榮作首相國會宣言，1974年他還因此拿諾貝爾和平獎，日本唯一原子彈受害國身份讓這原則成國民共識。
但現在地緣緊張，有人批這原則讓日本依賴美國核威懾，自相矛盾。高市早苗2025年11月台灣議題發言惹北京不滿，這時核武私聊爆出，讓人聯想防衛升級。
但高市內閣強調和平憲法不變，官員這話像個小插曲，卻讓民眾擔心「別把熊貓當政治籌碼，核武更別碰」。
民眾反應的輿論小風波：從情感不捨到政治擔憂的網上熱議
這消息一出，X和論壇炸鍋，有人笑「核武買來當寵物？」也有人憂「日本別走老路，原子彈記憶還在」。佐藤榮作的無核宣言成國信條，年邁原爆倖存者更呼籲無核世界，
高市政府致力此，但官員鬆口讓反對聲浪起。粉絲調侃「高市內閣的防衛腦洞，像科幻片」，但也有人認真辯「核威懾是現實，別太理想」。
政府否認的澄清小動作：內部緊張與國際注目的微妙平衡
首相府消息人士否認和高市討論過核武，強調原則不變。但這私聊讓日中關係雪上加霜，高市台灣言論已惹不滿，核武話題更敏感。
官員補「不現實」，像在緩頰，但這小聲音讓國際媒體直盯「日本防衛轉向？」。
Japhub小編有話說
嘖嘖，日本這核武私聊聽來像政壇小八卦，高市早苗內閣的防衛風格太猛，但無核原則是國魂，別亂碰啊。
下次有類似政治小聲音，留言分享你的看法，一起聊聊這和平國家的防衛奇想吧！
