高市發言嚇跑中國留學生？ 中日關係冰封蒸發7成航班！

中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言急轉直下，中國發布赴日旅遊和留學警告，導致留學生群體人心惶惶，大批人選擇逃離或轉向其他國家。日本文部科學省數據顯示，

2025年中國留學生數約12.3萬人，佔總外國留學生近四成，但近期簽證申請和航班預訂暴跌7成，東京大學等名校中國博士生報名率下滑20%。高市政權上台後，

外國人經營管理簽證收緊，學費上調10%以上，生活支援補助對中國學生門檻提高，社會氛圍中排外情緒升溫，讓原本視日本為性價比高留學地的中國生動搖。

歐洲如德國、英國成為新熱門，申請量激增30%。這波「留日寒流」不只影響教育交流，還重創日本經濟，赴日中國遊客銳減40%，航空業損失上億日圓。

深度細節還原

高市早苗上台僅一個月，她的鷹派涉台言論就點燃中日外交戰火，北京先是抗議，隨後祭出經濟反制，包括暫停進口日本水產品、稀土出口管制和二氯二氫硅反傾銷調查，

讓日本出口額蒸發數十億日圓。香港01報導指出，中國留學生原本青睞日本的低風險環境，學費穩定、生活成本可控，但高市政權下國立大學學費漲幅達15%，

博士補助外國生配額減半，簽證審查加嚴，導致中國生續簽率下滑25%。BBC中文網補充，在日中國移民見到東京公廁反亞洲外國人塗鴉，感到寒意逼人，部分人加速離境。

風傳媒分析，高市拒撤言論，堅稱符合政府立場，引發中國拒赴日中韓峰會，航班大砍，12月中國赴日人數腰斬。台灣媒體storm.mg透露，中國網友嘲諷高市「鷹派到自毀長城」，但也有人擔憂留日安全，轉投歐美。

各界觀點與社群風向

媒體觀點分歧明顯，日本經濟新聞批高市言論輕率，導致中日關係惡化，經濟反噬嚴重；中國中新網痛斥高市狂言暴露日本右翼野心，危害地區穩定。

但PTT鄉民卻認為「中國反應過激，日本只是說實話，台灣有事日本當然會幫」，Dcard網友吐槽「留學生逃離？明明是中國政府封鎖航班，強迫大家不去」，

X上有人分享「高市只是重申安倍路線，中國玻璃心碎一地」。BBC報導在日中國人Sakae看到歧視塗鴉寒毛直豎，覺得日本不再安全；

但Threads用戶@shibanmingfu3表示「高市用動漫台詞反擊中國封鎖，超有梗」，網友讚「日本軟實力勝出」。媒體A說高市拖累經濟，但鄉民卻覺得「中國經濟戰只會自傷，留學生轉去歐洲更好」。

總結與反思

這波中日緊張不只停留在外交層面，已滲透教育和民生，中國留學生從首選日本轉向歐洲，暴露高市鷹派路線的代價，日本高等教育恐失12萬生源，經濟損失難估。

反思起來，政治口水戰傷害最大仍是基層民眾，留學本該橋樑，卻變戰場，雙方若不降溫，只會兩敗俱傷。

Japhub小編有話說

這中日鬧劇簡直像肥皂劇，高市一句話嚇跑12萬中國生，航班砍7成，日本經濟哭暈在廁所！

小編覺得，高市鷹派玩太大，中國反制也狠，留學生夾在中間最慘，轉去歐洲健身減壓吧。政治歸政治，別讓年輕人夢想成炮灰啊！

