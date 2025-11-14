高市早苗眾院「存亡危機」！ APEC合照後中方嚴正交涉！

高市早苗的「存亡危機」一語如雷

嘿，朋友們！日本政壇這兩天簡直像國際劇場，高市早苗首相在眾議院預算委員會上直球回應「台灣有事可能構成存亡危機事態」，瞬間點燃中日火藥桶！

中國駐日大使館11月10日晚間火速抗議，指這是「露骨挑釁、干涉內政」，並向日方提出嚴正交涉。小編刷到朝日新聞的頭條時心想，這不就是「台海邊緣的日劇續集」嗎？

來，咱們邊喝茶邊扒這場外交小風波，保證不嚴肅，只添點兩國八卦樂子～😏

眾院會議的直球答辯

11月7日眾議院預算委員會，高市早苗面對立憲民主黨前外相岡田克也的質詢，直言「如果伴隨武力攻擊，可能構成存亡危機事態」，還補刀「局勢嚴峻，須最壞打算」。

這「存亡危機事態」是2015年安保法新詞，意指日本可行使集體自衛權援美軍。高市是安倍嫡系，「女版安倍」名聲在外，曾多次參拜靖國神社，支持修憲增軍費。

RFI報導，她9月競選自民黨總裁時就揚言「台灣有事就是日本有事」，這次答辯像延續老路線。網友在X調侃：「高市姐姐一開口，台海風浪起。」這種直球，這答辯總讓人脊背發涼。⚡

中國大使館的火速抗議

中國駐日大使館沒讓人等太久，11月10日晚間發聲：「高市言論嚴重違背一個中國原則、中日四政治文件和國際準則，粗暴干涉內政、挑戰核心利益！」

大使館敦促日方停向「台獨」發錯誤信號，避免中日關係進一步衝擊。外交部發言人11月1日回應APEC會面照，強調「台灣是中國台灣，統一是內政不容干涉」，

並重提日本殖民台灣歷史罪責。觀察者網報導，這抗議來得快狠準，高市APEC會中方領袖代表林信義合照，還稱對方「總統府資政」，中方直指「挑釁」。

網友在PTT國際板po：「高市姐姐硬氣，大使館火力全開。」這種抗議，這火速總讓人覺得外交像乒乓賽——來回扣殺。🔥

日本內部的震驚與反彈

高市這話一出，日本國內也炸鍋！日本共產黨《赤旗》報8日批「將日本綁上分裂中國戰車，重蹈覆轍」，擔憂西南地區首當其衝成戰場。

立憲民主黨野田佳彦8日在宇都宮市說：「高市單獨冒進，危險！」鸠山由紀夫在X貼文諷「尊重台灣中國一部分，日本勿介入」。RFI報導，前首相麻生太郎2021年就說過類似話，

但高市更直白，保守派讚「硬氣」，在野黨酸「危機煽動軍備」。高市10日回應：「依政府既有見解，無撤回打算，但會反省具體例舉。」這種震驚，這反彈總讓人感慨：首相一言，國內外風雲變。🌪

網友的瓜吃到飽熱議

事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「高市『台灣有事日本有事』，中大使館抗議，台海邊緣日劇！」香港讀者笑：「高市姐姐硬，中國火力猛，外交乒乓賽。」

有人怒：「日本別捲台海，歷史教訓記住！」；有人萌：「高市APEC合照資政，萌萌外交？」文春預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「中日會不會峰會解冰」。這種瓜，這熱議總讓人邊吃邊嘆：台海話題，永遠是焦點。🍉

Japhub小編有話說

哇，這高市抗議瓜寫完，小編的茶都涼了！從存亡危機到嚴正交涉，這外交太戲劇。如果你有中日台海看法，或高市姐姐趣聞，留言區聊起來～

下次挖個不火的日本政壇趣聞，輕鬆點哦！