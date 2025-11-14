最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
高市早苗眾院「存亡危機」！ APEC合照後中方嚴正交涉！
高市早苗眾院「存亡危機」！ APEC合照後中方嚴正交涉！
高市早苗的「存亡危機」一語如雷
嘿，朋友們！日本政壇這兩天簡直像國際劇場，高市早苗首相在眾議院預算委員會上直球回應「台灣有事可能構成存亡危機事態」，瞬間點燃中日火藥桶！
中國駐日大使館11月10日晚間火速抗議，指這是「露骨挑釁、干涉內政」，並向日方提出嚴正交涉。小編刷到朝日新聞的頭條時心想，這不就是「台海邊緣的日劇續集」嗎？
來，咱們邊喝茶邊扒這場外交小風波，保證不嚴肅，只添點兩國八卦樂子～😏
眾院會議的直球答辯
11月7日眾議院預算委員會，高市早苗面對立憲民主黨前外相岡田克也的質詢，直言「如果伴隨武力攻擊，可能構成存亡危機事態」，還補刀「局勢嚴峻，須最壞打算」。
這「存亡危機事態」是2015年安保法新詞，意指日本可行使集體自衛權援美軍。高市是安倍嫡系，「女版安倍」名聲在外，曾多次參拜靖國神社，支持修憲增軍費。
RFI報導，她9月競選自民黨總裁時就揚言「台灣有事就是日本有事」，這次答辯像延續老路線。網友在X調侃：「高市姐姐一開口，台海風浪起。」這種直球，這答辯總讓人脊背發涼。⚡
中國大使館的火速抗議
中國駐日大使館沒讓人等太久，11月10日晚間發聲：「高市言論嚴重違背一個中國原則、中日四政治文件和國際準則，粗暴干涉內政、挑戰核心利益！」
大使館敦促日方停向「台獨」發錯誤信號，避免中日關係進一步衝擊。外交部發言人11月1日回應APEC會面照，強調「台灣是中國台灣，統一是內政不容干涉」，
並重提日本殖民台灣歷史罪責。觀察者網報導，這抗議來得快狠準，高市APEC會中方領袖代表林信義合照，還稱對方「總統府資政」，中方直指「挑釁」。
網友在PTT國際板po：「高市姐姐硬氣，大使館火力全開。」這種抗議，這火速總讓人覺得外交像乒乓賽——來回扣殺。🔥
日本內部的震驚與反彈
高市這話一出，日本國內也炸鍋！日本共產黨《赤旗》報8日批「將日本綁上分裂中國戰車，重蹈覆轍」，擔憂西南地區首當其衝成戰場。
立憲民主黨野田佳彦8日在宇都宮市說：「高市單獨冒進，危險！」鸠山由紀夫在X貼文諷「尊重台灣中國一部分，日本勿介入」。RFI報導，前首相麻生太郎2021年就說過類似話，
但高市更直白，保守派讚「硬氣」，在野黨酸「危機煽動軍備」。高市10日回應：「依政府既有見解，無撤回打算，但會反省具體例舉。」這種震驚，這反彈總讓人感慨：首相一言，國內外風雲變。🌪
網友的瓜吃到飽熱議
事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「高市『台灣有事日本有事』，中大使館抗議，台海邊緣日劇！」香港讀者笑：「高市姐姐硬，中國火力猛，外交乒乓賽。」
有人怒：「日本別捲台海，歷史教訓記住！」；有人萌：「高市APEC合照資政，萌萌外交？」文春預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「中日會不會峰會解冰」。這種瓜，這熱議總讓人邊吃邊嘆：台海話題，永遠是焦點。🍉
Japhub小編有話說
哇，這高市抗議瓜寫完，小編的茶都涼了！從存亡危機到嚴正交涉，這外交太戲劇。如果你有中日台海看法，或高市姐姐趣聞，留言區聊起來～
下次挖個不火的日本政壇趣聞，輕鬆點哦！
其他人也在看
芬蘭防長:中國大規莫資助俄羅斯戰爭行動 威脅歐洲和北約安全
《法新社》引述芬蘭國防部長海凱寧表示，中國大規模資助俄羅斯的戰爭行動，加劇對歐洲和北約安全的威脅。海凱寧指，俄羅斯若單靠自身資源，無法長期作戰，認為中國為俄羅斯的戰爭提供大規模資金。他指，中俄合作已發展到非常深入的程度，中國向俄羅斯提供軍備零件，兩國在國防產業合作，並在北極、印太和歐洲地區舉行聯合軍演等，形容是北約面臨的重大挑戰，但認為挑戰仍然可控。 海凱寧指，北歐國家正加強防務合作，並會支援北約在北方地區的作戰能力，包括探討以北歐各國空軍的250架戰機成立聯合部隊，北歐五國亦計劃將彈藥產量提高3倍。(ST)infocast ・ 1 天前
塞爾維亞總統警告:歐俄爆發戰爭可能性增 各國正在備戰
烏克蘭表明年底前不會再就結束俄烏戰事與俄羅斯和談，俄方則批評基輔當局無意願促成和平。塞爾維亞總統武契奇警告，西方國家與俄羅斯之間的直接軍事對抗已變得不可避免，強調戰爭的可能性不再是假設，歐洲與俄羅斯爆發戰爭的可能性越來越大。 武契奇指出，歐洲各國包括羅馬尼亞、波蘭、芬蘭及一些小國都在備戰，正大規模地重新武裝，軍事開支快速增長，而俄羅斯亦在備戰，結果只有衝突，坦言塞爾維亞在這個局面中進退兩難，因此亦必須加強軍事準備。(ST)infocast ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 23 小時前
43天停擺終於結束！但美國政治危機才剛開始？
美國政府在歷經 43 天的史上最長停擺後，於周四 (13 日) 正式恢復運作。然而，導致此次停擺的政治分歧並未消失，國會兩黨之間的僵局仍深深盤踞在華府，使得政府重啟後的運作前景依舊面臨不確定性。鉅亨網 ・ 12 小時前
習近平將不出席G-20南非峰會 中美俄元首將集體缺席
【彭博】— 中國國家主席習近平將不出席本月晚些時候舉行的二十國集團(G-20)峰會，給面臨美國總統特朗普抵制的東道國南非帶來了又一則壞消息。Bloomberg ・ 18 小時前
共和黨剛慶停擺勝利 醫保炸彈就炸了！專家：拒延醫保補貼恐成明年大選「送分題」
仍在為聯邦政府停擺「勝利」慶祝的美國共和黨人，正逐漸陷入一場始料未及的醫保「後遺症」，這場圍繞平價醫改補貼的政治博弈，恐將成為顛覆川普政府權力平衡的關鍵變數。 為重啟聯邦政府，共和黨領袖斷然拒絕了民主黨「保護歐巴馬醫改到期補助」的條件，此舉雖為政府節省了數十億美元開支，也契合共鉅亨網 ・ 8 小時前
安世半導體爭議延燒 荷蘭派高層代表團下周赴北京協商
荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 周四 (13 日) 表示，荷蘭政府代表團將於下周初前往中國，與北京方面就半導體企業恩智浦 (NXPI-US) 分拆公司安世半導體 (Nexperia) 的貿易爭端展開新一輪協商鉅亨網 ・ 17 小時前
特朗普擬顯著調降關稅並宣布與多國的架構協議 以應對食品等高物價
【彭博】— 美國總統特朗普準備顯著調降關稅，以應對高企的食品價格，並達成一系列新的貿易協議——包括與阿根廷、危地馬拉、薩爾瓦多和厄瓜多爾的框架協議——以回應選民對商品成本的疑慮。Bloomberg ・ 3 小時前
芬蘭防長：中國大規模資助俄國戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
（法新社赫爾辛基12日電） 芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。哈卡寧表示，北歐國家正加強防務合作，以應對未來威脅，並對北約在北方地區的作戰能力提供支援。法新社 ・ 1 天前
華府動態：美國考慮關稅備選方案；又有中國實體和自然人遭制裁
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
美與4拉美國家簽貿易協議 香蕉咖啡和牛肉可望降價
（法新社華盛頓13日電） 白宮今天宣布與阿根廷、瓜地馬拉、厄瓜多及薩爾瓦多達成貿易協議，成為美國總統川普在全球大幅加徵關稅以來最新達成的貿易協議。美國政府高層對記者表示：「我們相信這些協議將有助於實現貿易平衡、互惠，長期以來將降低赤字。」法新社 ・ 4 小時前
茂木敏充:已強烈要求中方妥善應對薛劍「斬首」言論
日本首相高市早苗早前指，如果「台灣有事」，可能屬於日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其後中國駐大阪總領事薛劍聲稱要將高市「斬首」。日本外相茂木敏充在加拿大出席完七國集團(G7)外長會議後表示，薛劍多次發表不妥當的言論，令人遺憾，已繼續強烈要求中方妥善應對，避免影響日中關係發展的大方向。 中國外交部早前批評，日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論，嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，中方強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促日方深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一中原則和中日四個政治文件精神，慎之又慎處理涉台問題。(ST)infocast ・ 22 小時前
芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅 北歐多國擬組戰鬥機部隊｜Yahoo
歐洲多國視俄羅斯為地區安全威脅，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）就批評，中國大量資助俄羅斯的戰爭活動，增加了歐洲的安全威脅，亦對北約構成挑戰。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
立法會選舉2025｜高官家鄉話宣傳 號召福建鄉親、山東老鄉、潮州「自己人」投票｜睇片｜Yahoo
政府官員為推動社會各界支持選舉，各出奇謀。公務員事務局局長楊何蓓茵邀請了多名司局長和特首辦主任拍攝宣傳片，用各自的家鄉話呼籲鄉親們投票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
紹伊古:日方發表大量反俄言論與聲稱對俄關係正常化意圖互相矛盾
俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古表示，日本首相高市早苗奉行歷史修正主義政策，日方發表大量反俄言論，與日方聲稱對俄關係正常化的意圖互相矛盾。他強調，俄日關係要實現正常化可能需時數年，只有日方從根本上重新考慮對俄態度，並採取實際行動才可能實現。紹伊古又說，日本新政府竭力討好美國，不惜犧牲本國利益。他認為亞太地區部分國家不能被稱為美國盟友，因為同盟關係意味平等互動，而有關國家與美國現時只屬附庸關係。俄羅斯外交部日前宣布，無限期禁止30名日本公民入境，以回應日方持續對俄羅斯實施制裁。(BC)infocast ・ 6 小時前
立法會選舉．新界西北︱甘文鋒與陸頌雄交鋒 選舉論壇批陸無改善屯門交通 「你哋喺立法會其實做咗啲咩」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，新界西北地區選舉論壇今日（12 日）下午於元朗體育館舉行，共五位候選人競逐兩個席位。昨日首兩場選舉論壇被質疑候選人無互相質詢，今日論壇的辯論環節依舊火藥味欠奉。在場僅有新民黨甘文鋒質疑工聯會陸頌雄在立法會工作，斥他未能改善屯門交通，「你哋喺立法會其實做咗啲咩？」Yahoo新聞 ・ 1 天前
外交部:若日方膽敢武力介入台海將構成侵略行為 中方必迎頭痛擊
中國外交部發言人林劍在例行記者會，再回應有關日本首相高市早苗日前涉台言論指，日揆在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後還執迷不悟、拒不撤回，中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正、收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。林劍指，日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略，包括以行使自衛權為由悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭，質疑高市早苗再提所謂「存亡危機事態」的居心。林劍指，以何種方式解決台灣問題，實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。中方正告日方必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。(ST)infocast ・ 20 小時前
美國會議員炒股禁令再闖關 眾議院將啟動審議 投票前景仍充滿變數
美國國會議員們一邊參與政策制定，一邊在股市中大賺美金的行為，一直引發爭議。本周，一位關鍵議員宣布，一旦美國政府重新開門，眾議院將正式審議這項股票交易禁令。鉅亨網 ・ 1 天前
政府資助逾300社工 坐高鐵到韶關交流
【Now新聞台】政府資助300多位社工坐高鐵到韶關交流，勞工及福利局局長孫玉菡指，希望社福界透過交流團加深認識祖國，促進兩地深度交流。 勞工及福利局局長孫玉菡：「養老、社區照顧，這些一定會看，但如果可以看特殊學校的運作，我覺得是很難得的機會。另外，我自己印象韶關是一個旅遊勝地。國家發展得很快，韶關的數字經濟都發展得非常蓬勃，你們都會參觀韶關一個國家級算力中心，大家看完之後，希望對國家發展有新認識。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
美國眾議院通過一項臨時支出法案 政府停擺即將落幕
【彭博】— 在美國眾議院通過一項臨時撥款法案後，政府停擺將在幾個小時內結束；總統特朗普與國會民主黨人持續六周的對峙，造成全國航班受到干擾並延誤了數百萬人的食品援助。Bloomberg ・ 1 天前