高市早苗與統一教糾葛細節！ 到底是選前陰謀還是巧合？

日本首相高市早苗統一教醜聞爆發！

日本大選倒數計時，首相高市早苗正面臨生涯最大危機，《週刊文春》爆料她與統一教有關聯，引發政壇地震。根據香港01和聯合早報報導，這位自民黨領袖一直否認與宗教團體有往來，但雜誌取得內部文件，顯示2016年高市辦公室曾寄賀卡給統一教地方副支部長，讓她的清白形象蒙上陰影。鏡週刊補充，高市民調本來領先，但這負面新聞可能影響無黨派選民，超過70%獨立選民尚未決定投票對象。TVBS指出，反對黨如立憲民主黨抓住機會，批評自民黨無悔意，連帶質疑高市支持的安倍派議員政治獻金問題。

廣告 廣告

這事件不只考驗高市危機處理，也讓選戰增添變數，輿論關注是否成為她的滑鐵盧。

文春文件曝光賀卡名單

高市早苗的統一教關聯，從一份匿名政界人士提供的辦公室寄送名單浮出水面，據5ch論壇和香港01指出，這名單顯示高市2016年給統一教地方副支部長寄賀卡，違背她一貫「無往來」的說法。聯合早報分析，這宗教團體在日本社會爭議大，被指與自民黨保守派互惠，高市作為首相候選人，形象受損嚴重。

壹蘋新聞網補充，高市選戰策略聚焦經濟，演講中經濟議題佔65%，外交安全僅3%，可能為避開敏感話題。反對黨中道改革聯盟批評高市減稅承諾不一致，自民黨內部也謹慎，

她卻公開「2026財年實現零消費稅」，超越黨內立場。整體來看，這爆料時機敏感，選前四天出爐，警方和黨內正調查真偽。高市尚未回應，但她的沉默已讓支持者不安。

高市早苗與統一教糾葛細節！ 到底是選前陰謀還是巧合？

媒體砲轟自民黨無悔意 PTT鄉民嘲高市滑鐵盧 X網友憂選情逆轉

媒體報導多批評高市處理不力，香港01強調統一教關聯打擊獨立選民；聯合早報則指反對黨抓住安倍派議員黑金問題，質疑高市「給他們機會」的發言。但在社群如PTT，

鄉民反應更直接，有人嘲「高市這下滑鐵盧，自民黨腐敗又一例」，還有人吐槽「賀卡也算關聯？文春太會挖」。Dcard上討論熱烈，網友多同情「選前爆這料，太狠了」，

但也有人持平「等調查，別急公審」。X平台華文圈留言一片憂心「高市民調本領先，這醜聞恐逆轉」，對比媒體嚴肅，社群風向偏向戲謔與猜測。

這種碰撞反映公眾對政治黑幕的厭倦，媒體求證事實，網友則放大情緒。

選戰變數大增 高市早苗的危機與自民黨的未來考驗

這醜聞讓高市選情蒙陰影，反對黨乘勢追擊，獨立選民成關鍵。自民黨需快速澄清，否則過半議席恐泡湯。高市若度過危機，或許強化形象，但若證實關聯，政壇洗牌在即。

高市早苗與統一教糾葛細節！ 到底是選前陰謀還是巧合？

Japhub小編有話說

哇，高市早苗這統一教賀卡事件，選前爆出來簡直是文春定時炸彈啊！自民黨本來穩穩的，現在獨立選民搖擺不定，反對黨樂壞了。

鄉民嘲諷滑鐵盧，媒體砲轟無悔意，這政治劇本太狗血。但高市危機處理若神，說不定反轉勝，期待大選結果吧！

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！