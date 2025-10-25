高市早苗：與川普進行坦率對話

（法新社東京25日電） 日本首相高市早苗表示，她今天與美國總統川普通話，決心共同提升日美同盟的層次，「期盼為自由開放的印度－太平洋與美國和區域夥伴合作」。展開亞洲行的川普定數日後訪東京。

本週就任的高市早苗告訴記者：「我們同意會共同努力，將日美同盟提升到新的高度。」

「我告訴他，強化日美同盟是我政府在外交和安全領域的首要之務。」

高市還說，她覺得川普「是一位非常有活力、有趣的人」。

她在X平台發文指出，與川普「進行良好、坦誠對話」，她感謝川普熱情祝賀她獲指名出任首相。

高市表示，明天開始她將出席東南亞國家協會（ASEAN）相關高峰會，「期盼為自由開放的印度－太平洋而與美國和我們的區域夥伴密切合作」。

川普定27日到29日訪問日本，之後將前往韓國，在當地與中國國家主席習近平進行會談。