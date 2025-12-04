高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？

日本政壇最近又出現一個迷因名場面。現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時，直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」

翻成中文大概就是：「閉嘴，把全部都投資給我。」

沒錯，這畫風不是網友惡搞，是她本人在正式場合講出來的。

以為是動漫博覽會？結果是投資論壇

這場論壇其實是沙烏地阿拉伯持續推動「Saudi Vision 2030」政策的一部分，PIF 這幾年不只在中東大撒幣，也逐漸加碼亞洲市場。

高市早苗作為日本新任首相，選擇在這個舞台上向全球資金喊話，背後更是希望翻轉日本「投資報酬太保守」「市場停滯」的印象。

而她的策略顯然不是走傳統的官腔路線，而是走一個「漫畫外交」新流派。

不只《巨人》，還有《足球小將》

根據日本媒體報導，高市在台上並非只引用一部作品，她一路從《進擊的巨人》講到《足球小將》，把日本漫畫的能量與國家政策綁在一起，宣示「日本已經準備好再次出發」。

她在演講中強調：「Japan is back. Invest in Japan.」

這句話背後的意思很直接：

過去你們說日經指數停滯？我們現在回到 1980～90 年代的高檔行情了。

過去你們說日本缺氣勢？我們現在勢頭正旺。

過去你們猶豫不投資？現在不投就沒位子啦！

這整段講起來有一種日本版 Tony Stark 發表投資宣言的感覺，只差沒喊「I am Iron Man」。

高市為什麼這麼急著拉投資？

其實高市早苗這半年不只一次公開喊話國際資金。

日本近兩年股市因為日圓長期走弱、企業改革等因素吸引了大量外資。日經平均指數更在 2024 年突破歷史紀錄，引發「日本經濟是否要再次起飛」的討論。

但光靠市場自動發酵還不夠，高市似乎想趁著國際資本正在重新分配亞洲投資比例的時機，把日本包裝成「風險低、回報穩、文化力又強」的最佳地點。

用動漫台詞當開場白，既能讓外國投資人聽得懂，又能迅速抓住注意力，效果其實比 PPT 上塞滿經濟指標還直接。

政治語言也要 KUSO 化？

從她這次的演講風格來看，高市很明顯知道日本文化輸出在全球的影響力。

《進擊的巨人》從 2009 年連載、全球熱度延燒十多年，《足球小將》則是許多國家球星小時候的啟蒙漫畫。

引用這些名梗等於讓投資論壇瞬間變成跨國共同語言，沒追動漫的人也會被氣氛帶著走。

只能說：政治人物能不能抓住年輕人的語言，差別就在一個引用「巨人」還是引用「GDP」。

Japhub小編有話說

高市早苗這波「動漫外交」算是蠻成功的示範，至少大家記得她講了什麼，不會像某些演講聽完兩分鐘就忘光。

雖然投資日本這件事還是得看實際政策與市場表現，但如果哪天國際峰會開始流行引用漫畫開場，我絕對不意外。畢竟，用二次元打開全世界的錢包，日本真的很懂玩。