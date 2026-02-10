高市早苗穩坐鐵娘子寶座！ 自民黨316席破紀錄大勝！

高市早苗豪賭翻盤！自民黨316席創戰後新高 台灣關注台日新局勢

高市早苗以壓倒性姿態帶領自民黨在眾議院選舉中大獲全勝，單獨拿下316席，不僅打破1986年中曾根康弘時代的紀錄，更創下1955年自民黨創黨以來最高席次。

這場提前大選讓她從上任僅數月的挑戰者，轉眼成為擁有超級多數優勢的強勢領袖。高市早苗隨即表示新一屆內閣將維持現狀，現任閣員上任才三個多月，政績正逐步顯現，

暫無調整必要。她也準備與維新會黨首吉村洋文會談，確認聯合執政框架，執政聯盟總席次達到352席，遠超三分之二門檻。

反對黨組成的中道改革聯盟則從選前172席腰斬至49席，慘敗收場。高市早苗的勝利不只穩固國內政局，也讓外界開始關注她對區域安全的強硬立場，以及對台日關係的潛在影響。

從險勝危機到歷史性多數 這場閃電戰如何逆轉

高市早苗接掌首相後不久就決定解散眾議院，展開這場被稱為政治豪賭的短期選戰。選前自民黨僅有198席，加上盟友也勉強過半，民調一度顯示執政聯盟岌岌可危。

但高市早苗個人高支持率成功轉化為選票，最終讓自民黨獨得316席，超越以往任何單一政黨紀錄。她的團隊主打經濟刺激、物價改善與安全保障議題，特別是強化防衛能力的主張，

吸引大量中間與年輕選民。維新會也維持穩定表現，繼續成為執政夥伴。高市早苗在勝選後明確拒絕大幅改組內閣，強調現有團隊已展現執行力，並開放維新會入閣討論，以擴大執政基礎。反觀在野勢力因內部分裂與策略失誤，席次大幅萎縮，未來在國會的制衡角色將大幅減弱。這次結果不僅改變國會力量平衡，也為高市早苗未來推動重大政策掃除障礙。

媒體盛讚鐵娘子風範 網友卻憂修憲風向轉變

高市早苗的勝選獲得多數日本媒體肯定，認為她以高人氣扭轉自民黨頹勢，展現果斷領導力。但在PTT與Dcard等台灣社群，討論卻呈現兩極，有人讚揚「高市早苗親台立場明確，

台日關係有望更緊密」，也有人擔心「自民黨取得修憲門檻，右傾政策可能加速」。X平台上，日本網友部分慶祝「終於穩定執政」，但也有聲音質疑「過度優勢會不會讓權力失衡」。

台灣駐日代表分析指出，高市早苗勝選與她對區域安全的明確主張有關，尤其「台灣有事」相關論述獲得國內支持，預期未來台日合作將更順暢。

媒體多聚焦經濟與外交利多，但社群則放大對憲法修改與對中政策的疑慮，顯示這場勝利雖帶來穩定，卻也引發不同陣營的解讀碰撞。

超級多數時代來臨 台灣該如何把握新機遇

高市早苗的歷史性勝利標誌日本政壇進入新階段，執政聯盟掌握絕對優勢後，修憲討論、財政刺激與防衛強化都將加速推進。對台灣而言，這意味台日安全與經濟連結可能更為緊密，

尤其在面對區域挑戰時，雙方合作空間大幅擴大。不過，權力過度集中也可能帶來政策風險，需要持續觀察。高市早苗的務實作風與強硬路線，究竟會帶來穩定繁榮，還是新的變數，時間將給出答案。

Japhub小編有話說

高市早苗這波操作太猛，直接從險境殺出重圍，316席簡直是開掛等級。

對台灣來說，親台首相大勝絕對是好消息，但也提醒我們，國際局勢瞬息萬變，還是得靠自己站穩腳步才行。期待台日未來更多實質合作！

