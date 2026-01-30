日本政壇大地震！

高市早苗邊拉票邊抹淚：30年奮鬥終當首相，這次賭上一切

哎呀，這政治戲碼也太刺激了吧？日本首相高市早苗1月23日在東京秋葉原街頭開講，拉票第一槍就打得超級感性。她激動說「我咬緊牙關努力30多年，才終於當上首相」，

還做出擦眼淚動作，讓現場粉絲和記者都愣住。哇，這畫面像偶像演唱會，誰想到是首相在哭訴人生啊？高市早苗這次解散眾議院，提前2月8日大選，簡直是賭上政治生命。

高市早苗30年奮鬥終當首相！ 2月8日大選聯盟不過半辭職！

她強調，如果自民黨和維新會聯盟沒拿過半議席，她就辭職下台。聽起來超猛！她說，現在局勢不穩，靠提名才當上首相，政策推不動，所以希望兩黨大勝。

她還列出一堆目標：加強經濟、國防、外交、科技、人力資源，聽起來像國家復興大計劃。網友留言「高市姐好帥」，也有人調侃「這演說比韓劇還催淚」。

高市早苗30年奮鬥終當首相！ 2月8日大選聯盟不過半辭職！

高市早苗是自民黨保守派大將，前防衛大臣，修憲派代表。她政治生涯30年，從地方議員到閣僚，經歷過不少風浪。

這次演講，她回顧奮鬥路，語氣哽咽，現場氣氛high到爆。根據媒體報導，她支持率維持70-80%，但大選風險高，萬一聯盟不過半，真的辭職就成大新聞。

高市早苗30年奮鬥終當首相！ 2月8日大選聯盟不過半辭職！

這次提前大選，距離上次才一年多，政局動盪。專家分析，高市想趁勢鞏固權力，推修憲和安保政策。但反對黨批她「政治豪賭」，網上討論熱烈，有人說「高市姐哭得好真」，也有人擔心選舉結果。

Japhub小編有話說

哇，高市早苗這拉票演說也太會了，30年奮鬥終當首相還抹淚，誰不心動？如果你也愛看日本政治劇，來留言聊聊你的看法，一起八卦八卦哦！

