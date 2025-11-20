高才通內地申請人涉假學歷申一家5口來港 准保釋明年3月審

7up2xd69m24a_0_2_2.jpg

內地女子涉虛報持虛報自己持有澳洲雪梨科技大學學士學歷，申請「高才通」讓她一家5口來港。案件今日(20 日)於沙田裁判法院再訊。被告擬不認罪，署理主任裁判官鄭紀航把案件定於明年3月18日開審，審期3天，正式答辯及審前覆核定在2月25日，被告續准保釋。

被告徐麗娜(36歲)，控罪書上提及她持雙程證、中國籍、操普通話，沒有報稱職業。她原被控一項「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，早前被改控一項「串謀詐騙」罪，指她去年與一名為「孫先生」的人，串謀詐騙香港特别行政區政府入境事務處處長及其人員，從而誘使其在原本不會批准的情況下，批准她、其配偶徐亮波，以及3名子女進入及逗留香港。

將傳召 筆跡專家作供

除被告本人外，辯方指將傳召2名證人，包括1名筆跡專家就「高才通」申請表的筆跡事宜作供。控方透露被告有口頭招認，擬傳召7名證人，包括澳洲雪梨科技大學的海外證人。

案件編號：STCC90002/2025

