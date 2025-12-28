高才通合資格大學名單更新 元旦日起增至200間

(資料圖片)

政府今日(28日)宣布，高端人才通行證計劃（高才通計劃）經年度更新的合資格大學綜合名單，將於明年1月1日(周四)正式生效。更新後的名單涵蓋200間大學及院校，比去年增加一間。

高才通計劃旨在吸引三類人才，包括在申請前一年全年收入達港幣250萬元或以上的人士；於合資格大學或院校完成全日制學士課程並在申請前五年內累積至少三年工作經驗的人士；以及在申請前五年內完成全日制學士課程但工作經驗不足三年的人士。

涵蓋四個主要世界大學排行榜

當局指，現時的綜合名單涵蓋四個主要世界大學排行榜，包括《泰晤士高等教育世界大學排名》、QS世界大學排名、《美國新聞與世界報道全球最佳大學排名》及《上海交通大學世界大學學術排名》過去五年所列的百強院校。

同時，名單亦包括過去五年在QS「酒店及休閒管理」範疇排名前五的專門提供酒店課程的大學或院校、在QS「藝術與設計」範疇排名前五的專科學院，以及《上海交通大學中國大學排名》過去五年位列首20名的內地大學。

