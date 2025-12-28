高才通合資格大學綜合名單 元旦日起增至200間

【on.cc東網專訊】高端人才通行證計劃經年度更新的合資格大學綜合名單，將於明年1月1日生效。政府今日(28日)表示，經更新的綜合名單涵蓋的合資格大學/院校，將因應有關大學排行榜的變動，由199增至200間。

現時，綜合名單涵蓋4個世界大學排行榜過去5年所列的百強大學/院校，即泰晤士高等教育世界大學排名、Quacquarelli Symonds(QS)世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名及上海交通大學世界大學學術排名；過去5年在QS世界大學排名「酒店及休閒管理」範疇位列前5名專門提供酒店課程的大學/院校；過去5年在QS世界大學排名「藝術與設計」範疇位列前5名的專科學院；以及過去5年於《上海交通大學中國大學排名》位列首20名的內地大學。

廣告 廣告

高才通計劃旨在吸引三類人才，包括A類，在緊接申請前一年，全年收入達港幣250萬元或以上的人士；B類，獲綜合名單中的大學/院校(合資格大學/院校)頒授全日制學士課程學位、並在緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗的人士；或C類，在緊接申請前5年內，獲合資格大學/院校頒授全日制學士課程學位，但工作經驗少於3年的人士。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】