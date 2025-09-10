高才通｜ 孫玉菡：22萬受養人來港 近三成配偶就業 月入中位數3萬元｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府上月公布，高才通計劃有 54% 人申請續簽。勞福局長孫玉菡今（10 日）在立法會回應質詢時表示，截至今年 8 月底，各項人才入境計劃下有逾23‍萬人抵港，及有 22 萬人以受‍養人身分來港。他提到，高才通續簽個案中，近三成配偶在港就業，收入中位數3萬元，又指相關職業的就業情況處於低水平，需要高學歷人士加入。

選委會界別議員、勞聯林振昇關注，人才受養人在港工作會否影響本地就業機會。孫玉菡回應指，在高才通續簽成功個案中，約 28% 申請人的配偶在港就業，月入中位數為三萬元，推算大多為經理級或以上，屬中高階層職位。

孫玉菡指，以經理級或專業人士市場的就業情況而言，「仍然處於相當低的水平」，他認為，這類職位的需求殷切，不會與本地勞動力重疊，「意味我哋仍需要好多具高等學歷加入勞動市場，推動經濟發展。」

人才多處黃金年齡 扭轉勞動人口下跌

孫玉菡強調，來港人才多處於就業黃金年齡，有助扭轉疫情期間勞動人口下跌的情況，擴充人才庫並提升香港整體競爭力。至於高才通的最新續簽率約為 54%被質疑過低，孫玉菡回覆指現時數字反映每兩名申請者當中，稍多於一人會申請續簽，情況符合預期，當局會再想方法了解為何部分個案決定不續簽。

孫玉菡解釋，制度設計本非期望所有人都會長期留港，續簽屬雙向選擇過程，沒有續簽的人才，部分原因是未能在港找到合適工作，亦有人選擇到其他地方發展。