高杉真宙被誤認女孩出道？ 29歲帥哥清新不老的秘密！
出道故事超離奇，直接被當成女孩子挖角
你聽過這種事嗎？小學六年級的時候，他在熊本看花火大會，因為長得太可愛，星探直接衝上來搭訕，還以為他是女孩子！結果聊開才發現是男生，
但對方還是硬把他拉進演藝圈😂 2009年就站上舞台出道，2012年電影《カルテット！》直接當主角，隔年又在《仮面ライダー鎧武》變身龍玄，
那個帥氣的騎士模樣，讓不少人第一次注意到他～現在想想，那時候的青澀感還在，卻已經埋下帥哥的種子啦😜
角色一個比一個有記憶點，演什麼像什麼
他演的戲路真的寬！《賭ケグルイ》裡那個老實又超忠心的鈴井涼太，戴眼鏡的樣子斯文到爆～
《東京リベンジャーズ》的松野千冬，冷靜可靠，西裝一穿直接帥翻全場😍
還有《君の膵臓をたべたい》的「我」，溫柔又內斂，哭點全被他戳中～2023年跟山下智久合作的《SEE HEAR LOVE》，演聽障角色，
細膩程度讓人看完直說進步神速～這種從可愛到深沉的轉換，他切換得太自然了吧～
2025年完全沒閒著，騎馬救人下棋樣樣來
今年他的行程滿到快沒縫！日曜劇場《ザ・ロイヤルファミリー》裡演年輕騎手佐木隆二郎，騎馬照片一出，粉絲全尖叫～
劇場版《TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション》又去當醫療隊常盤，救人的樣子正到不行😅 還有懸疑片《盤上の向日葵》，
將棋題材聽起來就燒腦～明年1月更要主演《架空の犬と嘘をつく猫》，演羽猫山吹這個角色，預告已經讓大家坐不住了～
社群日常超治癒，粉絲被寵壞了
他的X是@MahiroTakasugi_，追蹤26萬多，Instagram@mahirotakasugi_直接破64萬！
偶爾po個拍戲空檔、隨手自拍，或是跟橫濱流星的合照（這對高中死黨真的甜），
留言區馬上變成誇獎大會～最近騎馬照一發，喜歡跟轉發直接衝，粉絲還在那邊刷「真宙くん這身騎士服太犯規」「新劇快點播」之類的，氣氛熱鬧到不行😘
私底下文靜又有才，落差超吸引人
螢幕上多變，私下其實超安靜！會空手道又會拉小提琴，2015年出的寫真集《METAMORPHOSIS》美得像藝術品～
他自己說喜歡一個人靜靜的時光，偶爾拉拉琴放鬆心情～
跟橫濱流星的友情也超圈粉，兩個大帥哥一起出現，粉絲光看照片就心動到不行😊這種外表清新、內在穩重的組合，真的越來越有魅力啦～
Japhub小編有話說
跟大家聊完高杉真宙，還是覺得他帥得低調又實在～從小可愛被誤認出道，到現在29歲的成熟演員，2025年的騎馬劇跟醫療電影都讓人超想衝戲院！
如果你也喜歡這種清爽卻有深度的男星，趕緊把他的新作排進追劇清單吧，看他演戲真的會越看越上癮～有新花絮或現場照，小編一定第一時間來報給你們知哦😉
