從特攝龍玄到獨立開公司！ 高杉真宙煙火大會被當妹子？

煙火大會直接被拖進圈

哥們兒，你去煙火大會會被星探當女生抓走嗎？高杉真宙小六那年在熊本八代市剛好中頭獎！2007 年甘力事務所看他那張超像妹的臉，硬把他變成事務所第一個男藝人。

2009 年《エブリ リトル シング'09》舞台一出道，2010 年《半次郎》電影初試身手，初中二年級就扛行李衝東京，順便接《新楓之谷》遊戲廣告，從此九州小鮮肉正式升級！🎇

170 公分卻有 61.6 萬 IG 的低調王牌

別看他 170，IG 的 @mahirotakasugi_ 已經 61.6 萬粉！隨便丟張片場照，留言區直接變葡萄園：「真宙這眼神我能盯到天亮！」「葡萄今天也甜到蛀牙！」

X 的 @MahiroTakasugi_ 267.9K，公告一出轉發快到像在賽跑。2021 年跟 Sweet Power 說掰，自己開 POSTERS，粉絲還以為他要消失，結果他直接用作品甩大家一巴掌！💼

特攝起家到獎杯滿櫃

特攝粉先衝《仮面ライダー鎧武》（2013），他演吳島光實變龍玄，戰鬥帥到讓人想重溫童年！

2014 年《禦宅大冒險》橫濱電影節新人王，2017 年《散步的侵略者》每日電影獎新人賞，2018 年《笑顔の向こうに》直飛摩納哥抱天使獎，獎盃多到得另外租倉庫！🥇

2025 年檔期塞到喘不過氣

今年根本沒空喝水！一月《となりのナースエイドSP2025》日本台客串，四月北海道《三笠のキングと、あと数人》跟柄本時生雙主角，八月《劇場版TOKYO MER》常盤拓續集，

十月 TBS 《ザ・ロイヤルファミリー》佐木隆二郎，十月底《盤上の向日葵》上檔，還有八月電台劇《おやすみ、サマークエスト》，忙到連夢裡都在背台詞！🗓

訪談金句直接命中

ライブドア問他目標，他說：「僕じゃなきゃダメだと言われたい！」スポーツ報知聊《闇狩人》胖 4 公斤：「1日1食が3食に！」

モデルプレス被吉沢亮、北村匠海虧：「四季を1個失ってる！」スタディサプリ給學生打氣：「ちゃんと頑張っていれば、ときには休むことも大事！できなくても焦らない！」這段話，直接存進人生語錄！📝

粉絲 FC「遊戲中心高杉」的瘋狂日常

官方俱樂部「ゲームセンタータカスギ」超硬核，他會丟手遊截圖跟粉絲對戰，輸了直播吃辣麵辣到噴淚，粉絲尖叫到隔壁鄰居敲牆！

IG 2024 年 15 周年寫真《I/my》預購一開，網站直接掛點，網友刷「葡萄 15 歲快樂」刷到伺服器哭暈！

PTT 日版有人挖出他初中轉學東京的舊照，留言「當年害羞小葡萄，現在直接變葡萄帝」！🎰

Japhub小編有話說

老實說，真宙這種「煙火被誤認妹到自己開公司」的劇本，連漫畫家都搶著畫。

他不賣偶像臉，只靠那張「カメレオン臉」跟「玩真的」態度，把每個角色都演到讓人起雞皮疙瘩。

2025 這波攻勢，小編敢打包票：這葡萄熟到全日本都得搶著嚐！快去追他的 X，別等我再吼你啦～