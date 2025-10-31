專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
從特攝龍玄到獨立開公司！ 高杉真宙煙火大會被當妹子？
從特攝龍玄到獨立開公司！ 高杉真宙煙火大會被當妹子？
煙火大會直接被拖進圈
哥們兒，你去煙火大會會被星探當女生抓走嗎？高杉真宙小六那年在熊本八代市剛好中頭獎！2007 年甘力事務所看他那張超像妹的臉，硬把他變成事務所第一個男藝人。
2009 年《エブリ リトル シング'09》舞台一出道，2010 年《半次郎》電影初試身手，初中二年級就扛行李衝東京，順便接《新楓之谷》遊戲廣告，從此九州小鮮肉正式升級！🎇
170 公分卻有 61.6 萬 IG 的低調王牌
別看他 170，IG 的 @mahirotakasugi_ 已經 61.6 萬粉！隨便丟張片場照，留言區直接變葡萄園：「真宙這眼神我能盯到天亮！」「葡萄今天也甜到蛀牙！」
X 的 @MahiroTakasugi_ 267.9K，公告一出轉發快到像在賽跑。2021 年跟 Sweet Power 說掰，自己開 POSTERS，粉絲還以為他要消失，結果他直接用作品甩大家一巴掌！💼
特攝起家到獎杯滿櫃
特攝粉先衝《仮面ライダー鎧武》（2013），他演吳島光實變龍玄，戰鬥帥到讓人想重溫童年！
2014 年《禦宅大冒險》橫濱電影節新人王，2017 年《散步的侵略者》每日電影獎新人賞，2018 年《笑顔の向こうに》直飛摩納哥抱天使獎，獎盃多到得另外租倉庫！🥇
2025 年檔期塞到喘不過氣
今年根本沒空喝水！一月《となりのナースエイドSP2025》日本台客串，四月北海道《三笠のキングと、あと数人》跟柄本時生雙主角，八月《劇場版TOKYO MER》常盤拓續集，
十月 TBS 《ザ・ロイヤルファミリー》佐木隆二郎，十月底《盤上の向日葵》上檔，還有八月電台劇《おやすみ、サマークエスト》，忙到連夢裡都在背台詞！🗓
訪談金句直接命中
ライブドア問他目標，他說：「僕じゃなきゃダメだと言われたい！」スポーツ報知聊《闇狩人》胖 4 公斤：「1日1食が3食に！」
モデルプレス被吉沢亮、北村匠海虧：「四季を1個失ってる！」スタディサプリ給學生打氣：「ちゃんと頑張っていれば、ときには休むことも大事！できなくても焦らない！」這段話，直接存進人生語錄！📝
粉絲 FC「遊戲中心高杉」的瘋狂日常
官方俱樂部「ゲームセンタータカスギ」超硬核，他會丟手遊截圖跟粉絲對戰，輸了直播吃辣麵辣到噴淚，粉絲尖叫到隔壁鄰居敲牆！
IG 2024 年 15 周年寫真《I/my》預購一開，網站直接掛點，網友刷「葡萄 15 歲快樂」刷到伺服器哭暈！
PTT 日版有人挖出他初中轉學東京的舊照，留言「當年害羞小葡萄，現在直接變葡萄帝」！🎰
Japhub小編有話說
老實說，真宙這種「煙火被誤認妹到自己開公司」的劇本，連漫畫家都搶著畫。
他不賣偶像臉，只靠那張「カメレオン臉」跟「玩真的」態度，把每個角色都演到讓人起雞皮疙瘩。
2025 這波攻勢，小編敢打包票：這葡萄熟到全日本都得搶著嚐！快去追他的 X，別等我再吼你啦～
其他人也在看
前亞視小生甄志強離世 太太發訃文證實死訊
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃文說：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤親友；今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉。未亡人東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
《巨塔之后》大結局 ｜陳煒陳展鵬化身「復仇者聯盟」 明塱醫院將面臨最大危機？！
戴德橋（陳展鵬飾）連同方欣（陳煒飾）和王啟心（陳楨怡飾），三人聯合壓低明塱集團股價，再籌集資金大手買入，企圖成為集團最大股東Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜
從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
專訪｜郭晉安《金式森林》與陳曉華「愛上」對方 因一對子女盡量避談戀情 相信緣份有上帝安排
最近由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，口碑收視皆越來越好，當中一對主角譜忘年戀，陳曉華更指自己真的愛上了安仔。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
鮮娛糧︱袁文靜去東京旅行 和服Look獲正評
【on.cc東網專訊】應屆港姐季軍袁文靜打破港姐慣性傳統，自當選後獲得不少演出機會，先後拍攝中秋宣傳片及主持台慶綜藝《攻你上大學》，她在節目中施展廣東話Rap功，獲林盛斌封為「地球上最勁Rapper」。日前她趁放假到東京玩，在當地拍了一輯和服照，影到嘟嘴，近日剪東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
秦昊激罕與小哈利同框 1舉動獲讚：父愛滿滿
【on.cc東網專訊】台灣歌手庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜離婚多年，二人近年因兒子「小哈利」庾恩利常常隔空互動，而目前在內地發展的小哈利，日前更被網友直擊他與繼父秦昊，在成都拍攝真人騷《快樂趣吹風》，對此引來不少網友揣測可能是秦昊帶著小哈利上節目。從相中所見，當時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
范姜彥豐怒控「粿粿婚內出軌王子」！痛訴身邊知情人幫隱瞞：我成了戴綠帽的小丑
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，過去經常在社群媒體上放閃，未料近來卻驚傳婚變。兩人先前從未證實，直到今（29）日范姜彥豐終於在Instagram發文，怒控妻子婚內出軌，而對象竟是藝人王子（邱勝翊）。姊妹淘 ・ 21 小時前
何潤東為拍戲狠瘦6kg 超結實身材全曝光
[NOWnews今日新聞]台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東為此劇在2個月內猛減了6公斤，在劇中展現了結實、小麥色膚色的帥氣外型，...今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前
姜濤演唱會2025丨11.10公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
姜濤宣佈將於12月18至21日於亞博舉行第二次個人大型演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，將會於演唱會中結合中樂與西樂等不同風格的對立元素，透過重新編排進行融合，實踐音樂上的「水火共融」！演唱會門票將於11月10日公開發售，即睇以下購票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
前妻控婚內出軌！休傑克曼不懼負評「大方帶女友亮相」 親密牽手、相視甜笑閃爆
「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）離婚後首度公開放閃！他26日與新女友、音樂劇演員薩頓佛斯特（Sutton Foster）攜手出席新片《Song Sung Blue》洛杉磯首映會，在紅毯上親暱互動成為焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班人選曝光
[NOWnews今日新聞]坤達本月15日被發現15年前透過閃兵集團偽造體檢結果，以氣胸名義順利逃兵，事跡敗露後，他有可能被代言廠商求償超過千萬元的違約金，而他所主持節目《綜藝玩很大》也將暫時退出，根據...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
獨佔過時？Xbox高層直言「對手不再是遊戲主機」，認為：遊戲就是要隨處可玩
微軟旗下 Xbox 近期一連串的行動，先是主機二度漲價、Xbox Game Pass 調漲 50%，接著就是作為獨佔遊戲的《最後一戰：戰鬥進化》最新重製版宣布要登上 PS5，被許多粉絲懷疑是微軟想要退出主機大戰。而 Xbox 工作室負責人 Matt Booty 最近在訪談中宣布，遊戲主機的獨佔策略已成為過去式。Xbox 現任總裁 Sarah Bond 也同樣強調獨制太「過時」，結果被前暴雪總裁 Mike Ybarra 吐槽：「誰去告訴任天堂，獨佔遊戲已經過時了」Yahoo Tech HK ・ 1 天前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前