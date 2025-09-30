從假面騎士到獎項收割機：高杉真宙的成功有何內幕？

煙花夜的意外星途

1996年7月4日，高杉真宙出生在福岡，家裡的大哥，下面還有兩個弟弟。2008年，他12歲時在熊本八代市的煙花大會被星探看中——因為長得太精緻被當成女孩！

這誤會直接讓他成了Sweet Power第一個出道的男藝人。2009年，他靠舞台劇《エブリ リトル シング'09》正式出道，14歲就搬到東京追夢！😄

粉絲在X上笑翻：「小葡萄被當女生也太好玩，這顏值真的男女通殺！」2010年，他第一次演電影《半次郎》，還接了《新楓之谷》的廣告，少年感滿滿，已經開始閃耀！

廣告 廣告

龍玄的帥氣爆發

2013年，高杉真宙在《假面騎士鎧武》裡飾演吳島光實，也就是假面騎士龍玄，那帥氣的變身pose直接讓粉絲瘋狂！

網友在Instagram喊：「小葡萄這角色也太有魅力，我重刷十次了！」😍 這部劇讓他從小透明一躍成新世代偶像，連業界人士都在ORICON說：「他的氣質有種獨特的孤獨感，太會演了！」

2014年，他主演電影《ぼんとリンちゃん》，拿下第36屆橫濱電影節最優秀新人獎。2015年，

他又挑戰電視劇《明日もきっと、おいしいご飯 〜銀のスプーン〜》和吸血鬼舞台劇《TRUMP》，粉絲直呼：「這男孩的演技簡直開外掛！」

獎項收割的演技派

高杉真宙可不只是靠臉吃飯！2017年，他憑電影《散歩する侵略者》抱回第72屆每日電影獎新人獎。2018年，主演的《笑顔の向こうに》

讓他拿下第16屆摩納哥國際電影節天使電影獎。2019年，他更靠三部電影《散歩する侵略者》《逆光の頃》《想影》奪得TAMA電影祭最優秀新進男優獎，獎盃拿到手軟！🏆

他在2024年ENTAME next訪談聊到《オアシス》時說：「跟清水尋也的友情，讓我感受到青春的珍貴。」粉絲感動回應：「小葡萄的演技越來越細膩，看哭我了！」

2025年他的新作超多，像電影《盤上的向日葵》（10月31日上映）、WOWOW劇《夜の道標》（9月14日起），還有動畫《野原ひろし 昼メシの流儀》（高桐あきたけ役，10月3日起播）。

社群裡的害羞小葡萄

高杉真宙的社群簡直是粉絲的快樂源泉！他的Instagram（@mahirotakasugi_）有61.9萬粉絲，愛分享片場花絮，像是2025年9月20日的《盤上的向日葵》首映照，網友留言：「這笑容我可以舔屏一整天！」😊

X帳號（@MahiroTakasugi_）有26.84萬追蹤者，他偶爾親自發文，像是9月18日宣傳動畫角色，粉絲直喊：「小葡萄當聲優也太棒，耳朵懷孕了！」

他的寫真集《METAMORPHOSIS》（2015）和《I/my》（2024）超受歡迎，粉絲在X討論：「這畫面也太美，簡直是藝術品！」他害羞的性格更圈粉，曾說拍戲兩個月都不敢跟共演者聊天，網友笑：「這反差萌我真的不行！」

幼教夢與動漫魂

高杉真宙居然曾想當幼稚園老師！他在訪談說：「小孩子的笑臉超治癒，我超愛跟他們玩！」這讓粉絲直呼：「想像小葡萄帶小孩，畫面太溫暖了！」😉 他還是動漫鐵粉，愛漫畫和遊戲，演《假面騎士鎧武》時簡直像把動漫魂燒進角色！

2021年，他獨立成立事務所POSTERS，2022年還成了《GURU GURU 99》的固定班底，搞笑一面讓粉絲驚喜：「原來小葡萄也有這麽皮的一面！」

Japhub小編有話說

高杉真宙從煙花大會的「誤認女孩」，到《假面騎士鎧武》的帥氣龍玄，再到獎項拿到手軟的演技派，簡直是用實力寫傳奇！

小編超愛他那害羞又認真的反差，還有一雙會說故事的眼睛。不管是電影、劇集還是聲優，他總能帶來新驚喜！想追小葡萄的下一步？快去他的Instagram和X蹲點，每天都有新樂趣！