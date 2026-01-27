錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
高橋光演藝圈的陽光少女！ 清新模特兒低谷復歸奇蹟！
哎喲，高橋光這位滋賀縣出生的女孩，從小就散發出那種鄰家卻又星味十足的氣息！2001年出生，才13歲就勇闖全日本國民的美少女比賽，一舉拿下冠軍，簡直像童話故事。
進入奧斯卡傳播後，她開始在鏡頭前展翅，O型血的樂觀個性讓她面對挑戰總是笑眯眯。想像一個少女從地方小鎮跳到東京大舞台，這種躍進多有趣啊？
大河劇到主演的華麗轉身
高橋光的演藝路，從配角起步就超亮眼。2017年她在NHK大河劇《女城主 直虎》裡演高瀬姫，那種古裝扮相配上她的清澈眼神，觀眾一看就記住。
轉眼2018年，她首度挑大樑主演《愛似百匯》，飾演活潑的龜山風呼，劇中那些搞笑互動讓人捧腹。同年《高嶺之花》裡的原田秋保，又秀出她細膩的一面。
這些角色像拼圖一樣，拼出她多變的演技，從歷史劇到現代愛情，都玩得轉。
模特兒與網路劇的雙重魅力
除了演戲，高橋光還跨足時尚圈！從2019年起，她成為《Ray》雜誌專屬模特兒，封面照總是捕捉到她自然的美，167cm的身材在伸展台上超吸睛。網路劇《平行校園生活》裡，
她主演二渡志乃莉，那種青春糾結的詮釋，讓年輕觀眾超有代入感。廣告代言也不少，從飲料到美妝，她那陽光笑容總能點亮螢幕。這些領域的並行，讓她像個多面小精靈，總有新驚喜。
社群上的親切互動
高橋光在社群可是個暖心高手！Instagram @hikaru_takahashi_official 有67.7萬粉絲，她常po出生活小片段，從東京街頭散步到滋賀老家回憶，感覺像在和朋友聊天。
作品宣傳時，她會分享劇照或雜誌預告，配上可愛的表情符號，互動率超高。官方網站也更新她的最新動態，讓粉絲隨時跟上步伐。這種接地氣的風格，讓她不只遠在天邊，還像身邊的夥伴。
健康低谷與強勢復歸
人生總有起伏，高橋光也不例外。2019年10月，她因身體不適暫停活動，原本接下的劇集《Nippon Noir》只好換角。那段時間，媒體報導她專心養身，粉絲們超擔心。
幸好2020年1月，她宣布滿血復活，繼續接戲拍廣告。這種韌勁，像極了她在訪談中提到的「一步步前進」態度。從低谷爬起，她的作品更添深度，讓人佩服。
未來星途的無限可能
展望高橋光的明天，潛力滿滿！從出道到現在，她已從新人變成熟面孔，最近如《凝望你的側臉》裡飾演管樂社女孩，又捕捉到高中生的純真心境。
或許接下來會有更多國際合作，或是音樂嘗試？她的成長軌跡，像一場精彩的馬拉松，總讓人期待下個轉彎。
Japhub小編有話說
喂，朋友們，高橋光的167cm清新風，是不是讓你想起青春時光？從美少女冠軍到多棲女星，這姑娘的故事太鼓舞！小編勸你，從她的Instagram逛起，
先看那些溫暖分享，再追劇集，保證心情up up。不過，追星要適度，關心健康最重要啦。Japhub會繼續分享日本趣事，下次再約～來點活力，一起閃耀！
