高永文獲樹仁大學頒榮譽博士 稱香港各界近期出現誠信危機 有醫學界人士提供虛假證明令人痛心｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港樹仁大學向前食物及衛生局長、行會成員高永文，頒授榮譽社會科學博士，表揚其在公共衛生和醫療政策領域的卓越成就，及多年致力造福社會的貢獻。樹仁大學今（31 日）舉行畢業禮暨學位頒授儀式，高永文在台上發表感言時指，香港素來以專業服務聞名世界，當中最重要的是誠信，但近期社會各界包括建造業、會計界、金融界等均出現令人擔心的誠信危機，個別事件涉及有醫學界人士提供虛假證明，他表示「特別痛心」。

專業服務重誠信 賴以成功之本

高永文在典禮上感謝仁大頒授榮譽博士學位，勉勵畢業生在踏入人生新階段時，秉持「服務他人」的初心，將個人理想與社會需要結合，為身邊的人及社會作出貢獻。他同時寄語，應届畢業生在瞬息萬變的環境中保持堅持與熱情，「人生從來沒有一帆風順，我始終相信，變化中永遠暗藏機會，關鍵在於是否有足夠預備面對困難。」

他又提到，近期香港社會出現了「一些現象」，讓他有些感受，香港素來以專業服務為世界及其他地區高度認可，專業服務裡除了要有知識，最重要是誠信，無論醫護、法律界、會計界，或做生意，「誠信都是最難難得」。

他指，香港社會不同界別近期都出現一些「讓我擔心的誠信危機」，特別痛心的是最近有個別事件，涉及有醫學界人士提供虛假證明，「我認為會大大挫折我哋專業服務精神」。他表示，在此提出希望與大家互勉，「每一個行業都是以誠信為本」。

勉勵畢業生堅持初心

他最後勉勵畢業生，投入社會後，將來難免遇到挫折，但每一次困難都是成長的機會，「只要我哋不輕易放棄，堅持初心同方向，最終一定能夠搵到屬於自己嘅道路。」

仁大助理副校長李家文致辭時指，高永文從醫四十餘載，始終秉持「有醫無類」的精神，於2003年「沙士」肆虐期間臨危受命，於2012至2017年出任食物及衞生局局長，一直盡心竭力服務香港政府與市民，她讚揚高醫生，「以仁來濟世，以仁來做人，符合我們學校的訓示，也是學子倣效的楷模」。

去年諾和工程的儀器校正證書被發現懷疑造假，警方調查後，去年12月23至24日期間拘捕6男3女，檢獲45張懷疑虛假證書，涉及塵埃監測、震動監測和噪音監測共3種儀器，涉及5間醫院的工程，以及市建局庇利街工程項目。