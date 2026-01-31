八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
高永文獲樹仁大學頒榮譽博士 稱香港各界近期出現誠信危機 有醫學界人士提供虛假證明令人痛心｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港樹仁大學向前食物及衛生局長、行會成員高永文，頒授榮譽社會科學博士，表揚其在公共衛生和醫療政策領域的卓越成就，及多年致力造福社會的貢獻。樹仁大學今（31 日）舉行畢業禮暨學位頒授儀式，高永文在台上發表感言時指，香港素來以專業服務聞名世界，當中最重要的是誠信，但近期社會各界包括建造業、會計界、金融界等均出現令人擔心的誠信危機，個別事件涉及有醫學界人士提供虛假證明，他表示「特別痛心」。
專業服務重誠信 賴以成功之本
高永文在典禮上感謝仁大頒授榮譽博士學位，勉勵畢業生在踏入人生新階段時，秉持「服務他人」的初心，將個人理想與社會需要結合，為身邊的人及社會作出貢獻。他同時寄語，應届畢業生在瞬息萬變的環境中保持堅持與熱情，「人生從來沒有一帆風順，我始終相信，變化中永遠暗藏機會，關鍵在於是否有足夠預備面對困難。」
他又提到，近期香港社會出現了「一些現象」，讓他有些感受，香港素來以專業服務為世界及其他地區高度認可，專業服務裡除了要有知識，最重要是誠信，無論醫護、法律界、會計界，或做生意，「誠信都是最難難得」。
他指，香港社會不同界別近期都出現一些「讓我擔心的誠信危機」，特別痛心的是最近有個別事件，涉及有醫學界人士提供虛假證明，「我認為會大大挫折我哋專業服務精神」。他表示，在此提出希望與大家互勉，「每一個行業都是以誠信為本」。
勉勵畢業生堅持初心
他最後勉勵畢業生，投入社會後，將來難免遇到挫折，但每一次困難都是成長的機會，「只要我哋不輕易放棄，堅持初心同方向，最終一定能夠搵到屬於自己嘅道路。」
仁大助理副校長李家文致辭時指，高永文從醫四十餘載，始終秉持「有醫無類」的精神，於2003年「沙士」肆虐期間臨危受命，於2012至2017年出任食物及衞生局局長，一直盡心竭力服務香港政府與市民，她讚揚高醫生，「以仁來濟世，以仁來做人，符合我們學校的訓示，也是學子倣效的楷模」。
去年諾和工程的儀器校正證書被發現懷疑造假，警方調查後，去年12月23至24日期間拘捕6男3女，檢獲45張懷疑虛假證書，涉及塵埃監測、震動監測和噪音監測共3種儀器，涉及5間醫院的工程，以及市建局庇利街工程項目。
其他人也在看
盧寵茂：醫委會改革要對症下藥 四月向立法會提修例
【Now新聞台】為改革醫委會處理投訴及聆訊過程，醫務衞生局最快四月向立法會提交醫生註冊條例修例建議，局長盧寵茂稱會對症下藥，解決索取專家報告需時的問題。一宗相隔15年才開庭的腦癱案投訴研訊，引發醫衞局改革醫委會。醫衞局局長盧寵茂稱，社會對事件感到愕然，但強調並非醫療決定，永久擱置是法律觀點上認為或會造成不公，又稱現時部分聆訊延誤，有機會是因為需時索取法律文件及專家意見，會對症下藥進行改革，例如與醫專、大學合作建立專家庫，制定專家撰寫報告時限等。醫務衞生局局長盧寵茂：「找很久都找不到專家，找到專家肯寫，又很久都不提交報告。『醫醫相衛』是一個口號，這些言詞到底是否因為有醫生坐在醫委會內就造成阻礙。找多些不是醫生的進入(醫委會)是否可行，我自己知道是其中一個方向，可以增加進行監察，但始終業外委員未必太熟悉，因為有很多專業，如果有太多業外委員，其實可能有時更加拖慢。」當局二月會在立法會衞生事務委員會介紹醫生註冊條例修例建議方向，期望四月正式提交建議。當中亦涵蓋醫生培訓，正研究普通科醫生是否亦必須持續進修。盧寵茂：「過往只有專科醫生要持續進修，我們也知道醫學進步一日千里，不可以用二十年前的知識處理今天的病，無論診斷以至治療，都有很多改變。」公立醫療收費改革一個月，盧寵茂稱已有成績，急症室次緊急及非緊急病人減少，危殆及危急病人有增加，而一萬元收費封頂機制至今有一名病人觸及上限。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前
新加坡CEO偷食風波︱網紅地產代理爆婚外情 網民大規模起底 創辦人與副總裁雙雙請辭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡知名房地產代理公司 PropertyLimBrothers（PLB）爆出高層醜聞，創辦人兼行政總裁林煒傑（Melvin Lim）與策略副總裁 Grayce Tan 在網上流傳兩人婚外情的傳言後，已於 1 月底雙雙辭職並即時生效。公司隨後委任原營運副總裁 Marc Chan 出任臨時行政總裁，以接替相關職務。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
女子被控虐待10月大女兒 庭上透露女嬰不止一次被發現「身上有毒品痕跡」
38 歲女子被指於 2025 年 2 月在元朗虐待 10 個月大的女兒，被控一項虐兒罪，案件周五（30 日）在屯門裁判法院首度提堂。署任主任裁判官鄧少雄將案件押後至 3 月 27 日再訊，批准被告以 300 元現金、居住在報稱地址等條件保釋。法庭線 ・ 3 小時前
上環街頭 5,100 萬日圓劫案｜日本公司職員押1.9億來港兌錢買貨 「內鬼」報信2日籍疑犯行劫 警至今拘 6 人 疑於日港兩地先後遭劫｜Yahoo
上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 1 天前
南丫海難死因裁決Q&A｜官為何認為無水密門屬設計決定？與調查委員會結論有出入嗎？
2012 年奪去 39 條人命的南丫海難，家屬為尋真相經歷 13 年漫長抗爭。早於 2013 年，獨立調查委員會指出，南丫四號船艙缺少一道水密門，是船隻被撞後迅速下沉的主因之一。惟船體結構為何與圖則不符？何時開始出錯？當年未有深入探討。法庭線 ・ 4 小時前
美籍男認庭內拍攝判罰款2000元 庭外指首赴港、告示不清晰
45 歲美籍男子涉 2025 年 12 月，在記協主席鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》案庭內拍攝，周五（30 日）在東區裁判法院認罪。被告郭揚自行求情指，「我個中文名調轉同楊過相近，即係『過而改之，善莫大焉』」，盼盡快返美工作、帶母親求醫。法庭線 ・ 3 小時前
哥倫比亞總統聲稱「耶穌曾有性關係」 引發教會強烈反彈
（法新社波哥大29日電） 哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）近日聲稱耶穌基督（Jesus Christ）曾與人發生性關係，此言一出引發該國教會強烈反彈。法新社報導，裴卓27日在一場演說中表示，耶穌曾經「發生性關係」，也許是與他的追隨者之一抹大拉的馬利亞（Mary Magdalene）。法新社 ・ 1 天前
警拘39歲男子涉交虛假捐款紀錄申請扣稅 據悉涉訛稱捐款予宏福苑援助基金
【Now新聞台】一名男子涉嫌向政府部門提交虛假捐款紀錄以向庫務署申請扣稅，被警方拘捕。據了解，被捕男子訛稱曾捐款予宏福苑援助基金。警方本月15日接獲庫務署員工報案，據了解，他是處理宏福苑捐款收據小組的成員，懷疑一名39歲男子提供的2.5萬元捐款紀錄，收據上的文字是由AI生成，向銀行查證後亦確認沒有任何該男子的捐款紀錄，相信他為獲得稅務減免而偽造紀錄。警方以涉嫌行使虛假文書拘捕該男子，深水埗警區跟進調查。 #要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
支聯會案Day6 控方播李卓人美國國會發言片 官稱或涉勾結罪指示跳播
支聯會被指煽顛案周五（30 日）踏入第六天審訊，控方再播 20 條片段證據，法官李運騰指示跳播或停播當中 9 條。就李卓人出席美國聽證會片段，官指李的發言或涉勾結外力罪，要求跳播，而李在另一片段提及身負另案，官則指法庭毋須知悉（詳見內文圖）。法庭線 ・ 4 小時前
愛潑斯坦檔案爆比爾蓋茲醜聞！和俄女有染得性病、瞞妻餵抗生素
美國司法部解封逾 300 萬頁愛潑斯坦相關文件，引發比爾蓋茲與愛潑斯坦關係再度受到關注。對於電郵中涉及藥物與不當行為的指控，蓋茲方面嚴正否認，強調內容毫無事實依據。鉅亨網 ・ 5 小時前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
新加坡知名地產商創辦人與已婚網紅下屬爆岀桃色新聞 女主角Grayce Tan被封學霸才女
新加坡知名地產代理公司Property Lim Brothers創辦人林煒傑（Melvin Lim）傳岀與擁有19萬粉絲的已婚女下屬兼網紅Grayce Tan岀軌，已婚的林煒傑被指向公司員工發岀內部訊息，坦承自己犯錯，二人因此辭掉公司的職務。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
「小鬼當家」飾演媽媽 加拿大女星凱瑟琳奧哈拉辭世
（法新社洛杉磯30日電） 經紀公司證實，電影「小鬼當家」（Home Alone）中飾演母親角色的加拿大女星凱瑟琳奧哈拉（Catherine O'Hara）今天辭世，享壽71歲。法新社未能立即證實這起消息。法新社 ・ 9 小時前
粉公私家車自炒撞壆 的士撼尾「落井下石」 司機腰傷送院
【on.cc東網專訊】今日(31日)中午12時55分，一輛私家車沿粉嶺公路往上水方向行駛，途經古洞街市對開時，懷疑失控撞向石壆。其後，一輛的士從後駛至，懷疑收掣不及，再撼向私家車的車尾。救援人員到場協助，其中姓張(55歲)私家車男司機報稱腰痛，需要由救護車送往北on.cc 東網 ・ 6 小時前
八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席 置邦同為宏福苑管理公司︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔八號花園爆大維修爭議，小業主將於2月1日在八號花園平台召開特別業主大會，議程包括撤銷大維修工程，以及終止聘用工程顧問「卓越展圖」。八號花園尚未收到強制驗樓令，屋宇署證實該屋苑法團自願驗樓；管理公司置邦則解釋，由於屋苑日漸老化，多年來法團會議已討論需要大維修，目前建議客戶等待市建局推出新招標妥。Yahoo新聞 ・ 1 天前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 1 天前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
公院加價後私營醫療機構亦加價 盧寵茂：無數據顯示兩者相關
【Now新聞台】公立醫院急症室加價近一個月，有議員關注私營醫療機構收費亦急升。醫務衞生局局長盧寵茂指，現階段不認為兩者相關，會持續跟進處理。 立法會議員(香港島西)陳學鋒：「私營機構的收費加幅似乎沒有控制到，導致到我已經聽到有些私家醫生、私家診所、家庭醫生開始在加價，令到我們市民，政府又加、私營又加，不斷加上去，這個狀況究竟局方有沒有一些方式方法準備去監管。」醫務衞生局局長盧寵茂：「我們現在沒有任何數據，指私營醫療收費是因為我們的收費調整有改變，如果你有數據麻煩你給我，我們暫時沒有數據看到，我們會密切監察著的。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
上環5100萬日圓劫案拘6人 包括「內鬼」日籍漢 起回部分贓款
【on.cc東網專訊】昨晨(30日)，2名日本籍男子於上環德輔道中遇劫，遭2名匪徒劫去約5,100萬日圓現金(折算約257萬港元)，得手後登上一輛接應私家車逃去。警員經追查後，在香港國際機場及尖沙咀拘捕疑犯。被捕人士是5男1女(23至52歲)，當中包括3名日本漢on.cc 東網 ・ 7 小時前