高永文獲樹仁大學頒榮譽博士 表揚其公共衞生醫療政策成就
行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文，獲香港樹仁大學頒授榮譽社會科學博士，表揚其在公共衞生及醫療政策領域的成就，以及多年來造福社會的貢獻。
讚揚高永文精神與仁大宗旨契合
仁大形容，行醫逾45年的高永文對社會貢獻卓著，包括2003年非典型肺炎期間「臨危受命」署任醫管局行政總裁領導抗疫、2012年至2017年期間擔任食物及衞生局局長，任內民望高企，以及2022年起獲委任成行政會議非官守議員等。
除西醫專業外，仁大稱高永文潛心研習中醫學，推動中西醫協作，並促成全港首間中醫院成立。仁大指出，高永文「濟世為懷，關心病人福祉，並持續推動專業知識與行業進步」，精神與仁大「敦仁博物」辦學宗旨相契合，因此向他頒授榮譽社會科學博士，表彰其非凡成就與仁心貢獻。
今年956本科生獲頒學位
仁大下月2日會向高永文頒授榮譽博士學位，今年畢業典禮合計會向956位本科生和129位研究生頒授學位，當中404人來自社會科學院、371人來自文學院、310人來自商學院。此外，仁大去年開辦全港首個專為國際學生而設的大學先修課程，首屆有15名學生畢業，當中13人已升讀該校本科課程。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/高永文獲樹仁大學頒榮譽博士-表揚其公共衞生醫療政策成就/616936?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
