高永文獲樹仁頒榮譽博士學位 籲本港各行業保持誠信

【Now新聞台】香港樹仁大學向行政會議成員高永文頒授榮譽社會科學博士學位，他致辭表示希望各行業以誠信為本。

行政會議成員高永文：「香港在百幾年裡作為成功的國際貿易中心，我相信很多人，亦是因為香港人做生意及專業服務的誠信，令其他地方的人都是放心。不過無論如何，最近出現一些無論是在建造業或者會計各方面，或者在金融秩序方面，都出現讓我擔心的誠信危機。我希望在這裡提出與大家互勉，每一個行業都以誠信為本。」

