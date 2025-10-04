今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具
鮮娛糧｜高海寧法國南部旅行 感受當地藝術氣息
【on.cc東網專訊】無綫花旦高海寧最近到南法旅行，除了觀光，自然要感受一下法國的藝術氣息，欣賞梵高的畫作，她在社交網說：「踩着秋日的腳步，走進梵高的畫布深處，風裏裹着麥浪的金和向日葵的孤獨，他走過的石子路上，每一步都踩在天才與瘋子的界線上。他看見星夜旋轉如瘋狂的夢，他把陽光揉進麥田，染紅了夕暮。他隨畫寫下一封封寄給弟弟的信件，是世人看不見卻熊熊燃燒的孤獨。他用色彩縫補破碎的靈魂，像個被世界遺棄的孩子，在自己的畫裏找到歸途，如今我踩著他的足迹走過這片秋，風裏彷彿還飄著油彩的濃稠。」高Ling欣賞完大師的作品，有感而發，認為天才與瘋子，本來是同一枚硬幣的兩面，一面映着世界，一面照着自己的深淵。
此外，高Ling隨後更走到意大利一個充滿音樂的小鎮，大街小巷都有不同的音樂人在街頭表演，她還隨着節奏點頭打拍子，並表示：「呢個小鎮好浪漫，四周圍都係音樂，是我暫時最鍾意嘅一個城市，到食飯時間了，唔捨得走呀。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
往西貢東壩交通非常繁忙 運輸署籲遊人保持忍讓
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩風景秀麗，現時正值內地十一長假，每日均吸引大量遊客行山打卡。運輸署今早11時53分表示，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路交通現時非常繁忙，專線小巴第9A號線的營辦商已加強服務應對乘客需求，呼籲遊人妥善計劃行程，預留充裕交通時間，on.cc 東網 ・ 1 天前
碧咸嫂Victoria巴黎時裝周搞騷 全家捧場大仔冇影
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）妻子Victoria昨日（3日）於法國《巴黎時裝周》舉行個人品牌時裝騷，獲碧咸、二仔羅密歐（Romeo）、三仔告斯（Cruz）與其女友Jackie Apostol、女兒夏柏（Harper）捧場，時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
郭柏妍生日粉絲搞韓式貼紙照相館應援 本尊帶冠軍級美女打卡
【on.cc東網專訊】無綫小花郭柏妍（Rosita）明日（5日）28歲生日，她的粉絲團隊非常有心，特意為她準備別出心栽的生日應援，設計了一個韓式貼紙照相館，讓粉絲打卡，壽星女獲悉後親身往體驗一下，感受粉絲的愛。日前她相約好友、2017年多倫多華裔小姐競選冠軍蔡菀東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
國慶黃金周｜不少內地客坐觀光巴士打卡遊 羅淑佩：8月零售超預期 有信心全年達4900萬人次(賴姵伶報道)
【Now新聞台】國慶黃金周首四天，截至下午4時，訪港內地旅客累計有近85萬人次。除了購物，不少遊客乘坐觀光巴士遊覽香港。文體旅局局長羅淑佩指，客量及零售市道理想，有信心全年達4900萬人次目標。經過一座又一座的大廈，沿途能欣賞文武廟等香港特色景點——坐這輛開篷巴士在鬧市內穿梭是不少內地旅客在今個十一黃金周遊覽香港的熱門方式之一，內地社交平台更推介坐觀光巴士看日落打卡，不過天公不造美，要看美景就要辛苦些冒雨欣賞，但他們說都值得。深圳旅客郝小姐：「第一次坐香港這巴士，覺得很不錯。下雨但沒有事，就坐在淋著，來都來了，就當體驗，我們都可以。」廣東旅客韋小朋友：「覺得很誇張。(為甚麼這麼誇張？)因為這個斜坡較我家鄉更斜。」不少遊客專程坐巴士上層打卡，落雨就返回有蓋位置或者落下層避雨。國慶黃金周期間，本港不少景點人山人海。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，首3日的訪港內地旅客有67.6萬人次，按年上升6.3%，旅客人數及酒店入住率情況理想，又指酒店已汲取過往經驗，改善於旺季抬高房價情況。文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「酒店入住率好，貴的酒店告訴我已經住滿。零售朋友或餐飲的朋友有些平時很審慎，次次都說『旺now.com 新聞 ・ 1 天前
Marshall Bromley 750 派對喇叭界的搖滾新革命
Marshall，這個陪伴無數傳奇樂手征戰舞台的名字，如今帶著全新力作Bromley 750踏入派對喇叭市場，準備掀起一場聲浪革命！想像一下，從體育場的震撼現場到家中客廳的溫馨聚會，Marshall用了60多年時間證明音樂擁有凝聚人心的神奇力量。現在，這份力量被濃縮進了Br...men’s Reads ・ 17 小時前
羅淑佩稱有信心全年旅客達4900萬人次 當局非盲目追求數字
本港去年全年訪港旅客接近4500萬人次,文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示,「相當有信心」今年全年訪港旅客數字,可達到年初訂立的4900萬人次目標,並認為「可能有機會」突破有關估算,但強調當局並非盲目追求數字,當中亦要有好的體驗。infocast ・ 1 天前
黃金周首四日87.7萬人次內地客訪港 陳茂波:零售業逐步穩定
今年內地國慶加上中秋享有一連8日長假期,財政司司長陳茂波在網誌表示,黃金周首四天,內地訪港旅客達87.7萬人次,較去年上升超過7%;海外旅客亦有約12.6萬人,按年升超過30%。陳茂波提到,上周公布的8月份零售業臨時總銷貨價值達303億港元,為20個月以來的最大升幅,本地零售業經營情況正逐步穩定下來。80%受訪業界亦預期,今年十一黃金周生意額會錄得增長,部分更估計可有雙位數增幅。陳茂波展望今年餘下時間說,不同的盛事活動將繼續為市道帶來支持,政府會繼續和業界加強不同活動之間的聯乘和協同,把盛事活動的經濟效益最大化。他又預告,本周將舉行新一批重點企業的簽約儀式,歡迎十多家重點企業在港落戶或擴展其業務,其中包括三家全球十大醫藥企業,亦首次包括結合創科的文創企業,落實今年財政預算案中提出的一個發展方向,隨著本批企業加入,透過引進辦促成落戶的重點企業總數將突破100家。 (BC)#陳茂波 #十一黃金周infocast ・ 2 小時前
葉劉分享美照賀中秋 賣關子指會一連四日分享節日帖文｜Ray Online
中秋佳節即將嚟到，梗係唔少得食月餅啦！新民黨主席葉劉淑儀都好關心大家食咗月餅未，仲照舊分享靚相，為大家送上祝福。am730 ・ 1 天前
只知道威士忌？教你用「這幾款酒」配月餅！精選聚餐送禮佳釀推薦
中秋買酒襯月餅並不困難，只要了解兩者的風味與特性，酒友們都能找到絕佳的美酒配搭！今次介紹5款主流月餅：傳統蓮蓉、奶黃、冰皮，雪糕與五仁的配酒思路，還有5款近期非常抵買的佳釀，在聚餐時自用或送禮都很合適。Yahoo Food ・ 1 天前
幼兒園爆集體虐待疑似性侵 學童私處受傷
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣頂尖保進幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方在短短10天內多達158次不當管教行為，造成至少6名幼童身心受創。幼童不僅私處有撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷後壓力症候群。彰化縣政府教育處周四（2日）回應on.cc 東網 ・ 1 天前
內地客料開始返程 十一長假昨首現淨離港趨勢
【on.cc東網專訊】踏入內地十一長假期第4日，昨日(3日)入境人次約49.8萬，較去年同期的42.8萬，升約16%。其中內地旅客佔22.2萬人次，較去年同期的19.6萬人次，增加13%。然而，昨日亦有22.4萬人次內地旅客出境，即昨日淨離港內地旅客有2,000on.cc 東網 ・ 1 天前
張栢芝做完空中飛人終返港 即蒲街市被嗌：靚姐！
【on.cc東網專訊】「顏霸」張栢芝於9月頭擔任完林家謙紅館演唱會嘉賓獻唱代表作《任何天氣》後，即飛抵上海隨大隊前往蒙古拍攝內地旅綜節目《一路繁花2》，之後再趕往北京及重慶分別出席時尚及品牌活動，飛來飛去做「空中飛人」一個月，她終於可以返港休息。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
工商鋪點評｜從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身｜江靜明
位於金鐘統一中心的名都酒樓在九月底光榮結業，結束了三十五年營運。這個超過三萬平方呎的舖位，見證了香港飲食文化的變遷，如今將迎來全新的使命——香港科技大學以以3.544億元購入該物業，未來將用作教學相關用途。這項交易不僅是物業的轉手，更象徵著城市空間功能的轉型。BossMind ・ 1 天前
中央氣象台:「麥德姆」已於廣東湛江徐聞東部沿海登陸
內地中央氣象台表示,風暴「麥德姆」下午大約2時50分在廣東湛江徐聞東部沿海登陸,登陸時中心附近最大風力為14級,屬強颱風級別。廣東茂名電白區和濱海新區,中午起停課、停工、停產、停運、停業。珠江口以西的海島遊及客運航線全部停航。廣東省防總將防風應急響應提升為一級,全省累計轉移超過15萬人。國家防災減災救災委員會針對「麥德姆」對廣東和海南造成的嚴重影響,啟動國家四級救災應急響應,派出工作組趕赴災區。預料「麥德姆」最快今晚移近北部灣,廣西沿海客渡運航線停運,船上人員全部撤離。 (BC)#麥德姆 #廣東湛江infocast ・ 3 小時前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
早晨天氣節目(10月04日上午7時) - 科學主任梁恩瑜
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
【PHD】門市消費滿$180 送千島夏威夷手拉薄餅（即日起至31/10）
PHD推出門市優惠，由即日起至10月31日，到門市消費滿$180，出示指定Facebook Post即送你千島夏威夷手拉薄餅一個，堂食或外賣自取都啱用！YAHOO著數 ・ 1 天前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前