鮮娛糧｜高海寧法國南部旅行 感受當地藝術氣息

【on.cc東網專訊】無綫花旦高海寧最近到南法旅行，除了觀光，自然要感受一下法國的藝術氣息，欣賞梵高的畫作，她在社交網說：「踩着秋日的腳步，走進梵高的畫布深處，風裏裹着麥浪的金和向日葵的孤獨，他走過的石子路上，每一步都踩在天才與瘋子的界線上。他看見星夜旋轉如瘋狂的夢，他把陽光揉進麥田，染紅了夕暮。他隨畫寫下一封封寄給弟弟的信件，是世人看不見卻熊熊燃燒的孤獨。他用色彩縫補破碎的靈魂，像個被世界遺棄的孩子，在自己的畫裏找到歸途，如今我踩著他的足迹走過這片秋，風裏彷彿還飄著油彩的濃稠。」高Ling欣賞完大師的作品，有感而發，認為天才與瘋子，本來是同一枚硬幣的兩面，一面映着世界，一面照着自己的深淵。

此外，高Ling隨後更走到意大利一個充滿音樂的小鎮，大街小巷都有不同的音樂人在街頭表演，她還隨着節奏點頭打拍子，並表示：「呢個小鎮好浪漫，四周圍都係音樂，是我暫時最鍾意嘅一個城市，到食飯時間了，唔捨得走呀。」

