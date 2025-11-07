高海寧遭冒認誘騙網民買點數卡導致周身債 急發聲明澄清：謹慎交友

人稱高Ling的高海寧最近被人冒認及與他人發生網戀，該名「高海寧」誘騙網民購買點數卡，令網民欠下很多債項，更沉溺於這段假的網戀之中。

急發聲明澄清

有網民向高Ling求助，指自己的弟弟被假冒的「高海寧」誘騙以致欠下周身債，網民想高Ling幫忙澄清。高Ling回覆：

「本人高海寧在此鄭重聲明：

從未通過任何社交平台、通訊工具與他人進行無關閒聊，更不會以任何名義向他人索取金錢或要求轉賬。請公眾提高防範意識，警惕各類冒充詐騙行為，謹慎交友，守護好自身財產安全！」