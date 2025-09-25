高海寧上海摘星之旅！女廚神推介？豪嘆米芝蓮二星意大利菜DA VITTORIO SHANGHAI

高海寧日前在社交平台大騷多個與好朋友享受美食慶祝生日的限時動態，原來她身在上海避開超強颱風樺加沙，還表示得到星級女廚神陳曉樺（Hilda）的推介，特意造訪榮獲上海米芝蓮二星意大利餐廳DA VITTORIO SHANGHAI用餐，更大嘆好好味！究竟這間餐廳有什麼特別之處能深得高海寧歡心？

上海意大利菜天花板

DA VITTORIO SHANGHAI 是Cerea家族在歐洲以外地區開設的首家餐廳，於2019年開業，坐落於上海黃埔江外灘的金融中心地帶，開業同年即榮獲米芝蓮一星，只花了短短兩年時間即從米芝蓮一星躍升至二星殊榮，更擁有黑珍珠兩鑽殊榮，實力深厚。不少享用過的食客均大讚用餐體驗極好，皆因其重視食材的新鮮程度，並會應因時令調節當季菜單，延續意大利總店的理念，當地的傳統以海鮮為主打食材，每道菜都充滿濃郁的地中海風情。

高海寧日前在上海與好友品嚐意大利菜。（圖：sammkoling Instagram）

高海寧日前在上海與好友品嚐意大利菜。（圖：sammkoling Instagram）

高海寧用餐過後更走進廚房與大廚合照。（圖：sammkoling Instagram）

招牌名物Vittorio經典番茄意大利麵

作為當地意大利菜的天花板，人均約$3,000依然門庭若市。當中的招牌名物是Vittorio經典番茄意大利麵，由侍應推出小餐車，標榜以數款不同品種的有機番茄炮製濃郁醬汁，即席於現場將番茄加入特級初橄欖油、22個月熟成的巴馬臣芝士來回混合，最後淋在粗管麵上，由於其番茄醬汁甚濃，掛汁一流，吃畢粗管麵後，不少人還用要麵包將番茄醬汁吃得一乾二淨，可見其美味之處。

招牌名物Vittorio經典番茄意大利麵。（圖：小紅書）

侍應會在客人面前即席烹製。（圖：小紅書）

打卡甜品Cannoli

吃畢主食後，最吸引高海寧的相信是結尾的甜品榛子醬Cannoli，是當地西西里島的人氣甜品，小筒子由酥油面皮酥炸製成，再加入不同餡料，賣相精緻，難怪吸引到高海寧拍了多個不同的限時動態。

意式甜品Cannoli，即席在客人面前加入榛子醬。（圖：sammkoling Instagram）

結尾的甜品Cannoli深得高海寧歡心。（圖：sammkoling Instagram）

DA VITTORIO SHANGHAI

地址：上海黃浦區中山東二路600號N3幢3樓（地圖按此）

營業時間：12:00-13:30、18:00-21:30

電話：+86 21 6330 2198

