每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食
高海寧早前獨遊意大利米蘭放假，食到邊間中伏餐廳開post鬧爆？想知詳情就看看Yahoo Food內文介紹：
高海寧經常周圍飛，上周就趁著工作空檔時間，遠赴米蘭來趟一個人的旅行！旅行當然最希望能夠食到美食，可是旅程中往往都會出現中伏的餐廳。高海寧連環出兩個IG Story，鬧爆位於米蘭長廊的某間老牌意菜餐廳Savini Milano 1867，不但影響胃口，更是影響心情！想知道哪間餐廳惹怒高海寧？馬上看看Yahoo Food的內文介紹！
連環出兩個IG Story炮轟餐廳
高海寧在第一個IG Story表示：「認住呢間餐廳（米蘭長廊裡面），千祈千祈唔好黎幫襯，我見過最寒酸的AVOCADO TOAST，薄薄一片麵包、通透過TEMPO的牛油果醬，加3粒蕃茄仔，盛惠20歐元未加稅，價錢我唔同你計，問題係食物真係好差！我真係好少咁POST出黎鬧一間餐廳極難食~咖啡好難飲！」從字裡行間，都感受到高海寧的怒火中燒！其後再出一個IG Story表示「值得我出兩個STORY去鬧佢既餐廳，都真係絕無僅有！！！態度真係好好好好傲慢呀！旅程是為咗開心，無必要去這種餐廳受氣！#避雷」
推薦另一意菜餐廳 好食檸檬意粉
與此同時，幸好高海寧又表示慶幸有名店職員介紹她吃另一間意菜Bacaro Montenapoleone，才能令其心花怒放。在IG Story上表示：「Chanel的Sales超好人，主動介紹我去呢間餐廳食lunch，呢度環境好好，野食好好味！如果你咁岩在附近，一定要嚟試吓！」，更表示試了Tagliolini al limone，提及到「呢個意粉檸檬意粉好好食，淡淡的檸檬清香，小小花椒點綴，Sooooooo tasty」。
過百年老牌意菜餐廳 食物不似預期
翻查資料，高海寧所提及的意菜餐廳Savini Milano 1867，開業至今已逾158年，是米蘭當地的人氣百年老店，選址所在的米蘭長廊盡是名店如LV、PRADA等的集中地，就連人氣歌手LADY GAGA 2021年主演的電影《GUCCI名門望族》也曾在此取景拍攝，一樓是Coffee Shop及酒吧，二樓則是頂級餐廳Ristorante Savini，多年來一直是紳士名流的活動場所，更是不少人求婚及慶祝週年紀念的人氣餐廳，當中主打的Gelato亦是排隊必吃的招牌名物！名氣如此龐大，多年來一直吸引世界各地識食之人慕名而來，不知道是否名氣過大，但偏偏食物卻不似預期，難怪令到高海寧如此失望。
Savini Milano 1867
地址： Rag. Soc. Ristorante Savini srl – Via Ugo Foscolo, 5 – 20121 Milano (地圖按此)
電話： +39 02 7200 3433
營業時間：08:00~23:00
