高盛集團CEO晤丁薛祥 願為中美關係發揮積極作用

富達國際發表《全球情緒調查》，發現港人的情緒今年顯著改善，但調查同時反映港人對長遠財務安全及退休需要仍存憂慮。港人認為舒適退休需儲蓄375萬元。 調查顯示，近六成受訪者對未來6個月感到樂觀，高於去年的56%。同時，港人的正面情緒變得更普遍，經常感到平靜的受訪者比例上升至57%，而感壓力的比例則下降。 受訪者對生活多方面感到滿意，包括工作與生活平衡、身心健康及社交關係，全部均見改善。維持現有生活方式、應對緊急情況及準備退休仍然是大部分人的主要財務目標，但只有約40%有信心達成這些目標。 調查顯示，退休準備是港人的一大憂慮。港人認為舒適退休需儲蓄 375萬元，然而，較接近退休群組(55歲或以上)目前的退休儲蓄中位數為 200萬元，顯示明顯的差距。港人平均約在39歲才開始為退休儲蓄，不同年齡層群組對退休年齡預期亦不同。較年長的一代(55歲或以上)希望在65歲退休，而年輕一代(20至38歲)則希望在59歲退休。 此外，港人對退休後健康問題的擔憂略升至59%，另有39%擔心退休儲蓄過快耗盡。三成港人計劃在退休後兼職工作，另有42%正在考慮同樣做法。值得注意的是，退休後持續工作的動機不僅限於財務需

Fortune Insight ・ 21 小時前