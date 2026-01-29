獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
高盛集團CEO晤丁薛祥 願為中美關係發揮積極作用
【on.cc東網專訊】中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥周三（28日）在北京，會見美國高盛集團行政總裁蘇德巍（David Solomon），強調歡迎外資企業擴大對華投資合作，更好分享中國發展機遇。
丁薛祥表示，中國經濟長期向好，是世界發展穩定可靠的動力源。「十五五」時期，中國將扎實推動高質量發展，堅定不移擴大高水平對外開放，持續釋放超大規模市場潛力，為全球發展增添更多新動能，也為各國企業提供更多新機遇。
蘇德巍則稱，高盛集團看好中國發展前景和經濟增長潛力，將繼續深耕中國市場，為美中關係穩定發展發揮積極作用。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
日元貶值策略引火自焚 華盛頓對日本快要不耐煩了
《巴隆周刊》最新分析指出，隨著日本首相高市早苗上任滿三個月，其主導的「高市經濟學（Sanaenomics）」正將日本推向金融與外交的雙重深淵。華府近期釋放出強烈訊號，顯示對日本採取「以鄰為壑」的日圓貶值政策，以及該策略引發全球債權市場震盪的後果，耐心正在逐漸耗盡。鉅亨網 ・ 20 小時前
短炒波士｜港股宜先觀望 金價勿高追｜Ringo
港股連升5個交易日，再次挑戰27,200點的本月高位。投資者應觀察恒指短指能否企穩27,200點，一旦確認，則可望進一步挑戰27,400點至27,600點。BossMind ・ 17 小時前
曾淵滄專欄│恒指要破5年高 全看科技股（曾淵滄）
去年第四季度，仍然有不少板塊並沒有面對調整，依舊在上升，這些股在今年開局，仍然上升，越升越有，升到許多散戶都不敢追，更多散戶決定沽出食糊，散戶沽貨，貨源盡落大戶之手，升勢也就加快，升到你不信。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
財經｜ 調查：港人認為舒適退休需儲蓄375萬元
富達國際發表《全球情緒調查》，發現港人的情緒今年顯著改善，但調查同時反映港人對長遠財務安全及退休需要仍存憂慮。港人認為舒適退休需儲蓄375萬元。 調查顯示，近六成受訪者對未來6個月感到樂觀，高於去年的56%。同時，港人的正面情緒變得更普遍，經常感到平靜的受訪者比例上升至57%，而感壓力的比例則下降。 受訪者對生活多方面感到滿意，包括工作與生活平衡、身心健康及社交關係，全部均見改善。維持現有生活方式、應對緊急情況及準備退休仍然是大部分人的主要財務目標，但只有約40%有信心達成這些目標。 調查顯示，退休準備是港人的一大憂慮。港人認為舒適退休需儲蓄 375萬元，然而，較接近退休群組(55歲或以上)目前的退休儲蓄中位數為 200萬元，顯示明顯的差距。港人平均約在39歲才開始為退休儲蓄，不同年齡層群組對退休年齡預期亦不同。較年長的一代(55歲或以上)希望在65歲退休，而年輕一代(20至38歲)則希望在59歲退休。 此外，港人對退休後健康問題的擔憂略升至59%，另有39%擔心退休儲蓄過快耗盡。三成港人計劃在退休後兼職工作，另有42%正在考慮同樣做法。值得注意的是，退休後持續工作的動機不僅限於財務需Fortune Insight ・ 21 小時前
信用卡取消攻略2026｜13間銀行Cut卡教學及伏位留意：滙豐/恒生/渣打電話熱線、避開罰款陷阱
今次Yahoo!著數為大家整理了13間銀行取消信用卡的「過冷河」規則，教你精準計算最佳取消時間，避開罰款之餘，更能循環賺盡迎新優惠！YAHOO著數 ・ 23 小時前
2026年的「七雄」：這3家AI巨擘勝出機會最高
如今2026年開局，投資者難免關心這一組股份在未來數個月的表現潛力。以下3家AI巨擘有望成為當中的最大贏家HK MoneyClub ・ 20 小時前
領展(00823.HK)6億美元十年期票據以票息4.875厘定價
領展(00823.HK)的管理人領展資產管理今日(27日)宣布，已成功為總額6億美元、於2036年到期的10年期高級無抵押票據以4.875厘票息完成定價。票據預計於下月2日發行，並於香港聯合交易所上市。 領展集團首席財務總裁黃國祥表示，是次美元票據發行進一步延長領展房託的債務到期結構，並擴闊其資金來源。市場反應踴躍，反映投資者對公司業務的長遠穩健性及盈利能力的信心。」 該票據獲標準普爾評為 「A」 級。今次發行所得款項將用作一般企業用途。(ec/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
SpaceX上市要看星象？馬斯克想法超狂
根據英國《金融時報》(FT)周三 (28 日) 報導，特斯拉與太空探索科技公司 (SpaceX) 創辦人馬斯克，近日曾向身邊人士提及，正考慮將 SpaceX 潛在首次公開發行 (IPO) 的時間點，與特定行星天象及他本人的生日相互呼應。鉅亨網 ・ 16 小時前
世界黃金協會稱金價難估頂
國際金價氣勢如虹，周一再次破頂升穿每盎斯5000美元。世界黃金協會行政總裁（WGC）泰達維（David Tait）昨在亞洲金融論壇坦言難以給予目標價，但目前有多個有力理由支持金價進一步上揚。信報財經新聞 ・ 1 天前
金價破5000美元 大行再上調目標價 最牛破7000美元大關
先有聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查，再有格陵蘭爭議令美歐關係緊張，一再刺激全球資金避險需求，推動金價再創新高。金價已衝破多間大行去年尾訂下的目標價，有智慧亦要趁勢，大行已火速上調黃金目標價，想趕搭黃金順風車，不妨參考一下大行及財經猛人指標。Yahoo財經 ・ 1 天前
減少對中國依賴 美國、日本擬合建人造鑽石廠
消息人士透露，在日本 5,500 億美元對美一籃子投資計畫中，在美國興建一座合成鑽石工廠的計畫被視為重要項目，美日正努力擴大這種對晶片和高精度製造至關重要的材料的生產。鉅亨網 ・ 1 天前
匯控倫敦股價收漲近3% 市值首見3,000億美元
匯控(0005.HK)倫敦股價周二一度上漲逾3%高見1,283.4便士，創下歷史新高，市值達到2,192億英鎊(相當於3,000億美元)。AASTOCKS ・ 1 天前
德意志銀行突遭搜查 涉及與遭制裁大亨Abramovich的過往聯繫
知情人士稱，德國當局在洗錢調查中對德意志銀行展開突擊搜查，調查對象涉及該行員工過去與現遭制裁的Roman Abramovich相關公司之間的交易。Bloomberg ・ 13 小時前
鳴鳴暗盤飆76% 賺1.8萬
中國零食連鎖零售商鳴鳴很忙（1768.HK）今日掛牌，昨暗盤率先報捷，該股在富途暗盤收報416.8元，較發售價236.6元，顯著抽高76.16%或180.2元，一手100股，相當於賬面勁賺18020元。該股在輝立交易場收報408元，升72.44%。信報財經新聞 ・ 1 天前
聰心雅談│珍惜升幅，遠離港股？（何啟聰）
港股仍是與內地宏觀經濟相關度較高的市場，而要外資及北水進場，則看來需待內地新一輪刺激經濟政策出台，市場才會有憧憬，否則可能維持升慢跌慢，跑輸外圍市場的格局。投資者或需待市場重炒大模型股，又或是內地有政策出台，港股才可望追一追升。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
業界倡印花稅放寬門檻至600萬｜ 買600萬樓可慳10幾萬稅？｜投資者會否借勢捲土重來？
2026年《財政預算案》諮詢工作正進行得如火如荼，各界焦點均落在政府如何運用財政政策刺激經濟。業界再度將寬減印花稅的建議搬上枱面 — 身兼恒基兆業執行董事的地產及建造界立法會議員黃浩明提出一項市場關注的建議，倡議將徵收100元從價印花稅的物業價格上限，由現行的400萬元調升至600萬元。由現行的400萬元調升至600萬元。到底這項建議能否如願打通換樓鏈，為正在復甦的樓市注入新動力？閱讀更多：立會地建界 恒基黃浩明起底｜收樓專家？舊樓重建步伐將加速？財政預算案前瞻｜MPF做首期「以樓養老」？解剛需定保晚年更重要？｜一文分析政策潛在風險慳足六位數現金！新建議600萬樓印花稅從13.5萬降至100元根據目前的第2標準稅率表，物業價格介乎400萬至600萬元之間，印花稅並非單一稅率。當樓價處於400萬至約493.5萬元時，設有緩衝機制，稅款隨樓價遞增。而當樓價在約493.5萬至600萬元之間，稅率則劃一為2.25%。以一間成交價600萬元的物業為例，買家目前需繳付高達13.5萬元的稅款。黃浩明的建議若然落實，將令這筆原本高達六位數的稅款，急跌至象徵式的100元。這項改變的核心意義在於現金流的釋28Hse.com ・ 15 分鐘前
金銀狂飆在中國掀起投機潮：高槓桿平台出現擠兌 基金暫停交易和申購
【彭博】— 隨著投機性貴金屬需求推動中國本土價格遠高於國際基準，湧入創紀錄漲勢的中國投資者正暴露在越來越大的風險之下。Bloomberg ・ 18 小時前
金價升破5500美元再創新高 市場押注聯儲會新主席將持鴿派立場
【彭博】— 黃金價格飆升至每盎司5500美元以上的歷史新高水平，延續了美元走軟及對聯儲會下任主席將進一步放鬆貨幣政策的預期所推動的迅猛漲勢。Bloomberg ・ 5 小時前
富達調查：近六成受訪港人對未來感到樂觀 近四成擔心退休儲蓄過快耗盡 平均39歲起為退休儲蓄
富達國際最新的《全球情緒調查》全面了解香港市民過去一年的情緒健康、財務習慣、退休規劃、職場狀況及科技應用等方面的感受與行為。儘管樂觀程度及正面情緒持續增強，調查同時反映，港人對長遠財務安全及退休需要仍存憂慮。 港人的情緒今年顯著改善，近六成(59%)受訪者對未來六個月感到樂觀，高於去年的56%。同時，港人的正面情緒變得更普遍，經常感到平靜的受訪者比例上升至57%，而感壓力的比例則下降。雖然生活成本及退休規劃依然是主要壓力來源，但所引發的壓力均有所減退。 受訪者對生活多方面感到滿意，包括工作與生活平衡、身心健康及社交關係，全部均見改善。維持現有生活方式、應對緊急情況及準備退休仍然是大部分人的主要財務目標，但只有約40%有信心達成這些目標。 增加儲蓄或投資是港人最迫切的財務需要。調查顯示港人財務自律情況令人鼓舞，包括一半受訪者在過去六個月量入為出，僅24%出現入不敷支情況，較去年的32%明顯下降。 儲蓄習慣方面亦見改善，40%受訪者與去年的儲蓄額相若，增加儲蓄的受訪者比例由去年的30%增加至34%，主因透過減少非必要消費(34%)、減少家庭開支(32%)、轉換至更高薪的工作(32%)；減少AASTOCKS ・ 1 天前
不再執著大科技股 華爾街繼續押注高風險美股
美股中小型股正經歷一段強勁上漲期——華爾街預計這波漲勢不會很快結束。鉅亨網 ・ 16 小時前