還原高第秘密花園 | Casa Batlló全新畫廊明年1月31日開幕

為紀念西班牙傳奇建築師安東尼・高第（1852-1926）逝世一百年，其於1882年開始興建的遺作聖家堂Sagrada Familia不但有望趕及明年竣工，另一個同處於巴塞隆拿的代表作巴特羅之家Casa Batlló亦在今年完成復修工程，剛好正值建築被聯合國教科文組織列入世界遺產20周年。

保留原貌以示尊重

經復修後的巴特羅之家Casa Batlló。PHOTO / Casa Batlló

這個被喻為「高第秘密花園」的作品，原是高第為巴特羅家族所興建的私人府邸及庭園，並以七彩破瓷磚與玻璃貼在外牆形成不規則圖案的Trencadis Mosaic風格見稱，而建築物的獨特線條外觀、仿如骨骼的的陽台、披上龍鱗般的屋頂，更充份體現高第的自然主義設計理念。隨著歲月洗禮，建築物不少地方已失去原有色彩及變得脆弱，因此建築師Xavier Villanueva與復修團隊需要七年時間、耗資350萬歐元，以及運用現代強化材料才能完成復修。另一方面，他們透過3D掃描技術和參考高解像檔案相片，務求從建築外觀以至隱藏多年的結構細節，均盡力保留建築在1906年落成時的原貌，以示對高第與歷史工藝的尊重。

畫廊Casa Batlló Contemporary明年開幕

Casa Batlló Contemporary畫廊計劃每年將舉行兩次當代藝術展覽，參展人士可獨立購票入場。PHOTO / Casa Batlló

復修工程另一重點是面積約230平方米、長期封閉的二樓公寓。負責該部份的建築設計公司Mesura，在空間增添了猶如水面漣漪的弧形金屬天花板，並保留木作與彩色玻璃等原有元素，變成將會對外開放的畫廊Casa Batlló Contemporary，以推動當地的當代藝術發展。畫廊預計明年1月31日開幕，而由英國數碼藝術團隊策劃的《Beyond the Facade》將成為建築復修後首個展覽，不但將外牆變成投影藝術作品，還以光影形式讓眾感受時間流動與生命循環。

每年二月首個週末舉行的Casa Batlló Mapping節目，建築變成化為大型光影藝術品。PHOTO / Casa Batlló

PHOTO / Casa Batlló

Casa Batlló Contemporary

開幕日期：2026年1月31日

開放時間：8am至10:30pm

地址：Passeig de Gràcia, 43, 08007 Barcelona