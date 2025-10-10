4款高級感「香草調香水」推薦！SOLFÉRINO、YSL、Jo Malone、Maison Margiela，讓人忍不住想咬一口的溫暖香草香

（圖／品牌提供、取自 dualipa IG）

最近天氣有感轉涼，越接近年末時節，我們的嗅覺總會不自覺地尋找更溫暖、更厚實的氣息來包裹自己。於是，香水中最能帶來幸福感與療癒力的「香草調」，便理所當然地成為秋冬的主角。今年尤其偏愛以「香草」為核心，但早已不是你印象中那種單純的甜膩。2025年的秋冬香草調可以是參加派對時那杯微醺的佳釀，可以是巴黎午後灑滿陽光的木地板，也可以是愛人身上那令人安心的體溫。這篇替大家精選四支話題香草調香水，帶你體驗溫暖香草的魅力。

香草調香水推薦：SOLFÉRINO 星期六的巴黎淡香精

如果你想找一支更有故事感、更知性的美食香草調，那麼來自巴黎的全新小眾品牌SOLFÉRINO 絕對能滿足你，這支香草香水完美捕捉了一個悠閒的巴黎週末下午。一開始是黑胡椒與粉紅胡椒有點嗆辣的辛香，像一場有趣的對話，瞬間就抓住了你的注意力。接著，雪松木和檀香的溫暖木質調慢慢浮現，像是午後陽光灑在木地板上的味道，沉穩又安心。最後，才是香草與零陵香豆溫柔的甜感收尾，把所有的驚喜都安撫下來，變成一股溫暖的奶香。它不甜膩反而充滿了智慧與層次，非常適合喜歡獨處、享受生活的你。

廣告 廣告

SOLFÉRINO PARIS 星期六的巴黎淡香精 70ml／5,820元、125ml／9,460元（圖／品牌提供）

香草調香水推薦：Jo Malone 秋冬限定派對系列 檀香木與蜜漬杏桃香水

Jo Malone London總能把快樂的氣氛裝進瓶子裡！今年秋冬限定的這支美食調香水，從瓶身就可愛到犯規，那像彈珠一樣的藍綠色圓瓶蓋，夢幻得讓人少女心噴發。它的味道就像一道精緻的節慶甜點。主角是溫厚的檀香木，但搭配了蜜漬杏桃那種多汁又清甜的果香，聞起來就像一杯特調的派對雞尾酒充滿了歡快的魅力。輕盈的果香開場讓人心情瞬間變好，檀香木接著登場讓香氣不會過於輕飄，最後再以溫潤的香草收尾，留下一絲細膩柔和的甜意。這是一支非常討人喜歡的香氣，低調卻很有存在感，專為創造快樂的節慶氛圍而生。

Jo Malone London 秋冬限定派對系列 檀香木與蜜漬杏桃香水 30ml／3,050元、50ml／4,350元、100ml／6,100元（圖／品牌提供）

香草調香水推薦：YSL 自由不羈金奢燦光淡香精

想像一下，年末最華麗的那場派對，妳穿著最閃耀的禮服，全場目光都在妳身上，空氣中瀰漫著怎樣的香氣？應該就是YSL這支聖誕限定香水的味道吧！瓶身設計就像一顆流星碎片，光是拿在手上就充滿了儀式感。香草混合著魚子醬浸漬過的金色朗姆酒香，甜美又微醺，像一杯專為聖誕舉杯的佳釀。接著，薰衣草和橙花的清冽花香跳出來，讓甜味變得更有層次。

YSL 自由不羈金奢燦光淡香精 50ml／5,700元（圖／品牌提供）

這股香氛不只是氣味，更是自由、大膽與奢華的宣言。它與其說是溫柔的甜香，不如說是一種自信的態度，就好像YSL自由不羈香水的全球代言人Dua Lipa站上舞台中央，隨著音樂節拍舞動時，那股性感、率性又充滿力量的氣場。這股香氣，就是專為那些夜晚的女主角所打造，令人心跳加速、無法抗拒。

（圖／取自dualipa IG）

香草調香水推薦：伊麗莎白 雅頓 SUNFLOWERS陽光沙灘淡香水

這隻太陽花香調的香水以明亮的橙花為核心，揉合義大利佛手柑的清新光芒與椰子花的柔和奶香甜味。香甜的香草奶香與白麝香和雪松木質調，如同日光灑落的餘韻，溫暖、細膩、令人安心，為整體香氛增添了豐富層次與溫潤尾韻。

伊麗莎白 雅頓 SUNFLOWERS陽光沙灘淡香水 100ml／1,800元（圖／品牌提供）

香草調香水推薦：Maison Margiela REPLICA FANTASIES 夢中人淡香精

當喧囂散去，我們最渴望的或許只是一個溫暖而安靜的擁抱。Maison Margiela REPLICA系列最新推出的「夢中人」，就完美捕捉了這種「理想中的親密感」。它沒有複雜的前中後調變化，而是一種貼著肌膚、非常柔軟舒服的「體膚香」，麝香營造了像剛洗完澡的乾淨純粹感，香草則帶來了剛剛好的、不膩人的溫柔甜意，最後的癒創木則像愛人安穩的心跳，沉穩又療癒。這支香水聞起來，就像你最愛的人身上的味道，溫暖、安心，又讓人無法抗拒。如果你正在尋找一支寧靜又舒服的香草調香水，那選這瓶準沒錯！

Maison Margiela REPLICA FANTASIES 夢中人淡香精 100ml／7,600元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

2025聖誕倒數月曆搶先看！Dior、YSL、LUSH夢幻禮盒盤點，價格、開賣日一篇搞定

玄彬婚後突問「我們以前真的相愛過嗎？」孫藝真笑談夫妻日常：原來最好的愛情是「即使我沒說，你也能懂我」

