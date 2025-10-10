張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
4款高級感「香草調香水」推薦！SOLFÉRINO、YSL、Jo Malone、Maison Margiela，讓人忍不住想咬一口的溫暖香草香
最近天氣有感轉涼，越接近年末時節，我們的嗅覺總會不自覺地尋找更溫暖、更厚實的氣息來包裹自己。於是，香水中最能帶來幸福感與療癒力的「香草調」，便理所當然地成為秋冬的主角。今年尤其偏愛以「香草」為核心，但早已不是你印象中那種單純的甜膩。2025年的秋冬香草調可以是參加派對時那杯微醺的佳釀，可以是巴黎午後灑滿陽光的木地板，也可以是愛人身上那令人安心的體溫。這篇替大家精選四支話題香草調香水，帶你體驗溫暖香草的魅力。
香草調香水推薦：SOLFÉRINO 星期六的巴黎淡香精
如果你想找一支更有故事感、更知性的美食香草調，那麼來自巴黎的全新小眾品牌SOLFÉRINO 絕對能滿足你，這支香草香水完美捕捉了一個悠閒的巴黎週末下午。一開始是黑胡椒與粉紅胡椒有點嗆辣的辛香，像一場有趣的對話，瞬間就抓住了你的注意力。接著，雪松木和檀香的溫暖木質調慢慢浮現，像是午後陽光灑在木地板上的味道，沉穩又安心。最後，才是香草與零陵香豆溫柔的甜感收尾，把所有的驚喜都安撫下來，變成一股溫暖的奶香。它不甜膩反而充滿了智慧與層次，非常適合喜歡獨處、享受生活的你。
香草調香水推薦：Jo Malone 秋冬限定派對系列 檀香木與蜜漬杏桃香水
Jo Malone London總能把快樂的氣氛裝進瓶子裡！今年秋冬限定的這支美食調香水，從瓶身就可愛到犯規，那像彈珠一樣的藍綠色圓瓶蓋，夢幻得讓人少女心噴發。它的味道就像一道精緻的節慶甜點。主角是溫厚的檀香木，但搭配了蜜漬杏桃那種多汁又清甜的果香，聞起來就像一杯特調的派對雞尾酒充滿了歡快的魅力。輕盈的果香開場讓人心情瞬間變好，檀香木接著登場讓香氣不會過於輕飄，最後再以溫潤的香草收尾，留下一絲細膩柔和的甜意。這是一支非常討人喜歡的香氣，低調卻很有存在感，專為創造快樂的節慶氛圍而生。
香草調香水推薦：YSL 自由不羈金奢燦光淡香精
想像一下，年末最華麗的那場派對，妳穿著最閃耀的禮服，全場目光都在妳身上，空氣中瀰漫著怎樣的香氣？應該就是YSL這支聖誕限定香水的味道吧！瓶身設計就像一顆流星碎片，光是拿在手上就充滿了儀式感。香草混合著魚子醬浸漬過的金色朗姆酒香，甜美又微醺，像一杯專為聖誕舉杯的佳釀。接著，薰衣草和橙花的清冽花香跳出來，讓甜味變得更有層次。
這股香氛不只是氣味，更是自由、大膽與奢華的宣言。它與其說是溫柔的甜香，不如說是一種自信的態度，就好像YSL自由不羈香水的全球代言人Dua Lipa站上舞台中央，隨著音樂節拍舞動時，那股性感、率性又充滿力量的氣場。這股香氣，就是專為那些夜晚的女主角所打造，令人心跳加速、無法抗拒。
香草調香水推薦：伊麗莎白 雅頓 SUNFLOWERS陽光沙灘淡香水
這隻太陽花香調的香水以明亮的橙花為核心，揉合義大利佛手柑的清新光芒與椰子花的柔和奶香甜味。香甜的香草奶香與白麝香和雪松木質調，如同日光灑落的餘韻，溫暖、細膩、令人安心，為整體香氛增添了豐富層次與溫潤尾韻。
香草調香水推薦：Maison Margiela REPLICA FANTASIES 夢中人淡香精
當喧囂散去，我們最渴望的或許只是一個溫暖而安靜的擁抱。Maison Margiela REPLICA系列最新推出的「夢中人」，就完美捕捉了這種「理想中的親密感」。它沒有複雜的前中後調變化，而是一種貼著肌膚、非常柔軟舒服的「體膚香」，麝香營造了像剛洗完澡的乾淨純粹感，香草則帶來了剛剛好的、不膩人的溫柔甜意，最後的癒創木則像愛人安穩的心跳，沉穩又療癒。這支香水聞起來，就像你最愛的人身上的味道，溫暖、安心，又讓人無法抗拒。如果你正在尋找一支寧靜又舒服的香草調香水，那選這瓶準沒錯！
看更多 CTWANT 文章
2025聖誕倒數月曆搶先看！Dior、YSL、LUSH夢幻禮盒盤點，價格、開賣日一篇搞定
玄彬婚後突問「我們以前真的相愛過嗎？」孫藝真笑談夫妻日常：原來最好的愛情是「即使我沒說，你也能懂我」
其他人也在看
迷倒郭富城的「天王嫂」方媛3個氣質穿搭，其中這個品牌連Angelababy、迪麗熱巴都愛？
想掌握天王嫂方媛的「端莊貴氣感」穿搭精髓？以下解析她三套造型，尤其是那個讓Angelababy、迪麗熱巴、范冰冰都愛上的品牌，還能讓普通人秒變氛圍感美人？快來偷師她的時尚秘訣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2025秋冬話題唇膏與色號推薦！ADDICTION、RMK、NARS、曼秀雷敦，打造高級感「溫柔棕」唇妝
2025秋冬唇膏推薦：ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏這款唇膏將以高釉光、高彩度、高服貼的完美三角，重新定義何謂「飽滿」唇妝。其無可比擬的絲滑質地，一抹瞬間融入、完美服貼，不僅能立即填平惱人的縱向唇紋，更釋放出令人怦然心動的立體豐唇效果，讓光澤在雙唇上飽滿流動。講...styletc ・ 1 天前
夏天好易燥底熱氣如何清熱氣？中醫教超簡單又好飲養生食療，痱滋、暗瘡、痔瘡out｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
夏天好熱，令人好易燥底，甚至生痱滋、暗瘡、痔瘡。這些症狀是「熱氣」嗎？註冊中醫師楊明霞博士，為大家講解「熱氣」是什麼，同時柝解熱氣其實都分外熱和內熱，當中的症狀你隨時都會中。想解決「熱氣」，為大家帶來簡單又好味的清熱氣養生食療湯水，幫大家緩解燥熱！醫言窈窕 ・ 3 個月前
連假狂吃後輕斷食急救！168 vs 1410哪個更有效？減重醫曝「4大原則」防體重反彈
中秋連假才剛結束，雙十國慶與光復節連假又接連而至，連假一波接一波，免不了大魚大肉、甜點美酒。不少民眾在假期結束後，會尋求「輕斷食」急救，其中最受討論的就是 168 斷食法（禁食 16 小時、進食 8 小時）與 1410 斷食法（禁食 14 小時、進食 10 小時），不少藝人與網紅也曾分享自身經驗。姊妹淘 ・ 1 天前
《時代雜誌》年度最佳發明公佈，HUAWEI Pura 80 Ultra 與 WATCH GT 6 Pro 齊入選
文章來源：Qooah.com 美國《時代雜誌》正式公佈2025年度「最佳發明」名單，HUAWEI Pura 80 Ultra 手機與 HUAWEI Watch GT 6 Pro 智能手錶雙雙獲選入榜。 HUAWEI Pura 80 Ultra 首創「一鏡雙目」潛望長焦結構，將3.7倍中長焦與9.4倍超長焦集成於同一光學模組，並搭載 1/1.28吋主鏡級大底傳感器。這一設計不僅有效提升了內部空間利用率，更實現了超大感光面積與雙長焦能力的結合，成為整機中最昂貴的部件。 除了長焦系統之外，Pura 80 Ultra 還搭載了 1吋大底主鏡，支援 F1.6 至 F4.0 多檔可變光圈調節，配備多軸防抖技術，並採用 RYYB 色彩陣列，進一步增強了暗光拍攝能力。 HUAWEI WATCH GT 6 Pro 同樣表現卓越，在緊湊的表身中集成了環境光傳感器、心電圖檢測單元、深度傳感器以及 32g 大範圍 IMU 等多項傳感器，首次引入跌倒檢測功能。手錶具備 5 ATM 防水等級與 IP69 級防塵防水性能，符合 EN13319 潛水裝置標準，支援 40米自由潛水及 ECG 心電圖分析，專業級規格媲美Qooah.com ・ 23 小時前
漂亮保養標題：秋冬面膜懶人包！寵愛之名、nomel、SK-II、嘉丹妮爾4大必囤款 保濕亮白到修護一次搞定
1.寵愛之名 For Beloved One「寵愛女孩礦物雲絲膜系列」—新手入門、一片有感海外與免稅通路大熱賣的「寵愛女孩礦物雲絲膜」重磅回歸台灣！系列一次收編4款，對應年輕肌膚最常見的四大困擾，配方概念以礦物能量×雲絲膜布為核心，溫和有感、好上手。四款功能性面膜，包括：乾荒...styletc ・ 1 天前
HONOR Magic8 系列成功「拆牆」，Apple、Android、鴻蒙全面互通
文章來源：Qooah.com HONOR Magic8 系列將在北京正式發佈，新機搭載全新 MagicOS 10，憑借跨系統互聯與強大 AI 能力。 在互聯方面，HONOR Magic8 系列實現重大突破，打破 iOS、Android 、鴻蒙系統壁壘。用戶可在 Mac 上直接拖拽手機文件，鴻蒙裝置數據能無縫複製，告別微信傳文件的繁瑣。同時，它支援手機、手錶、耳機、平板全場景聯動，覆蓋生活、辦公、娛樂多場景，此前 HONOR 已實現三系統手機互聯分享，此次進一步攻克鴻蒙 NEXT 互通難題，大幅減輕用戶換機負擔。 AI 體驗上，MagicOS 10 的升級同樣矚目。其搭載的自研 UI Agent 具備主動學習能力，能根據用戶使用習慣動態調整性能參數與資源分配，讓硬件性能突破參數限制，越用越順手。YOYO 助手更是進化為「全場景智能體」，可自動執行 3000 + 場景操作：從「一語打車」「一語修圖」等日常需求，到「匯總支出發郵件」「刪除模糊截圖」等複雜任務，均能一鍵完成。這一切都依託 HONOR 自研魔法大模型 3.0，真正讓 AI 融入日常生活細節。 HONOR MagicPad 3 評Qooah.com ・ 1 天前
Sony、AMD 預告下代 PlayStation 圖形技術：高效機器學習帶來更強光追
Sony PS5、PS4 首席設計師 Mark Cerny 與 AMD 運算及顯示部門的高級副總裁 Jack Huynh 日前透過影片，分享了部分可能出現在下一代 PlayStation 上的圖形技術。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
旗艦級平板Xiaomi Pad Mini｜便攜效能兼備，雙USB-C提升連接體驗
小米近期推出的Pad Mini是品牌首款進軍旗艦級市場的迷你平板，主打輕便、高效能與多元連接。對於經常外出工作、又希望平板能兼顧娛樂與創作的用家來說，這部 8.8 吋小平板的確相當吸引。 Pad Mini 備有紫、灰兩色選擇，採用一體化金屬機身與微弧中框，厚度只有6.46毫米，加上326克重量，單手握持也相當舒適。平板搭載 8.8吋3,008 × 1,880解像度LCD熒幕，支援165Hz自適應更新率與Dolby Vision，亦獲得TÜV Rheinland低藍光、無閃爍與晝夜節律認證。此外，機身設有雙立體聲喇叭及支援Dolby Atmos音效，讓Pad Mini有不錯的影音體驗。 熒幕上方設有800 萬像素前置鏡頭。 Pad Mini採用一體化金屬機身與微弧中框，厚度只有6.46毫米。 設有1,300萬像素主鏡頭。 Pad Mini設有兩個USB-C介面，長邊的USB-C介面支援USB 3.2 Gen 1高速傳輸與DisplayPort 1.4輸出。 與一般迷你平板不同，Pad Mini設有兩個USB-C介面。長邊的USB-C介面支援USB 3.2 Gen 1高速傳輸與DisplaETNet ・ 1 天前
半價入手 B&O Beoplay EX 真無線降噪耳機，史低 HK$1,560 免運購頂級格調耳機｜Amazon Prime Day 2025
Bang & Olufsen Beoplay EX 是丹麥奢華音響品牌推出的真無線降噪耳機，融合北歐設計美學與頂級聲學技術，一向是重視美感的音樂愛好者追求的佳品。現在趁著 Amazon 的 Prime Day 優惠，你只要花半價就能購入這款產品。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
他為什麼突然消失？12星座男「瞬間冷掉」的殘酷真相，往往比分手更扎心
12星座男「突然冷掉了」的原因姊妹淘 ・ 1 天前
中國間諜案｜英國國安顧問將接受國會閉門質詢 首相府否認干預案件引致撤控 中方：被逼害妄想症｜Yahoo
英國政府就「中國間諜案」撤控，當地傳媒報道，國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）將會接受議員質詢，討論他在案件撤控當中的角色，不過這次質詢將會閉門進行，外界不會獲得內容。Yahoo新聞 ・ 3 天前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 8 小時前
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部 頭髮慘被燒焦
【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 17 小時前
爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）
滙豐（0005.HK）私有化恒生（0011.HK）的消息一日，嚇到一班地產佬腳軟，謂滙豐今鑊不單止「閂埋門打仔」，對於地產債仔來說，直頭係「落閘放狗」。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美股日誌｜憂中美又打貿易戰 三指數重挫4月來最傷
美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。Yahoo財經 ・ 1 天前
孫藝真與玄彬婚後的「模範愛情關係」！彼此尊重是必須，孫藝真大讚玄彬：讓我做回自己
孫藝真在產後復出的首部電影《徵人啟弒 /選擇有罪》慶功宴上亮相，老公玄彬罕見現身支持，這是兩人婚後首次同框，引起網絡熱議。而孫藝真最近亦在YouTube訪談節目《精靈在炯》中，大談婚後生活與育兒日常。她坦言，為人太太和母親後，讓她感到前所未有的幸福。Yahoo Style HK ・ 1 天前
$2XX任食大閘蟹！京都大酒樓大閘蟹+片皮鴨放題56折優惠 任食2小時再送蠔皇鮑魚伴金錢/滋補養生湯
踏入10月，又到食時令大閘蟹的最佳季節！於黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓突發10月6日下午三點於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時56折優惠，折後人均只需$298即可無限任食大閘蟹、京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦等多款美食，一次過滿足海鮮迷及燒鴨控的味蕾！吃貨們一於約齊朋友或屋企人去食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前