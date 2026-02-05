Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
高級督察向同袍借錢被控欺詐 作供確認欠債逾200萬 否認借錢為還私人債
高級督察被指先後以遭銀行收回貸款、支付家人手術費為由，向兩名同袍借共 14 萬元，他否認欺詐、接受利益兩罪，周四（5 日）繼續作供，並在控方盤問下確認，案發的 2023 年已累積逾 200 萬本金的債項，每月需還款 11 至 12 萬元。
被告否認向同袍借貸是為了還清私人債務，重申當時擔心遲交房貸會，「如果我太太被 call loan，我都要同佢一齊解決問題，佢嘅事即係我嘅事」。而他誤以為只要在 30 天內還款，便可向同袍借貸超過訂明嘅上限。審訊周五續，雙方將結案陳詞。
兩事主稱曾借錢予被告
案件周二（3 日）開審時，控方證人、高級督察郭俊希供稱，被告鄧俊豪向他聲稱「因為債務問題而要 call loan」，鄧向他借款，他因同情對方若被收樓會「好徬徨」，遂借出 13 萬元，而被告至今僅還 5 萬元。機動部隊警員黃榮立則指，鄧稱親戚患病需 60 萬元做手術，遂向鄧借出 1 萬元應急。
鄧確認案發時累積
逾 200 萬元債務
鄧沒有法律代表，周三開始作供。他周四接受控方盤問時確認，在 2012 年開始向 UA 亞洲聯合財務借貸，多年來未還清，至 2019 年累積至逾 100 萬元債項，同時他向其他其他財務機構借錢，至 2023 年案發時累積逾 200 萬本金的債項。
控方質疑，鄧與家人位於星河明居的單位，並非鄧名下的物業，而按揭申請人是鄧的妻子，即使鄧債台高築，銀行都不會「call loan」要求他還清按揭。
鄧同意，上述逾 200 萬元是他的個人債務，但重申當時他擔心萬一遲交房貸，會被銀行收回貸款，「如果我太太被 call loan，我都要同佢一齊解決問題，佢嘅事即係我嘅事」。他又稱，房貸主要是他負擔，妻子的月薪不足以支付。
控方續指，鄧每月須還款 11 至 12 萬元，房貸則是 3 萬多元，而他案發時的工資是 9.6 萬元、房屋津貼約兩萬元，合共薪津逾 11 萬元，換言之他「入不敷支」。
鄧不同意，指截至 2023 年他需償還款項減少，工資勉強可以負擔，雖然在 2019 年起他開始從不同機構借貸還款，但直至他置業時，財務狀況已有所改善。
控方指出，被告向郭俊希借 13 萬元，並非如他所述用來還房貸，而是用來還清其私人債務。鄧不同意。
鄧：誤以為 30 日內還款
則可借款多於上限
控方引述《接受利益（行政長官許可）公告》，列明公務員在內的「訂明人員」可索取或接受私交友好所給予的貸款，「每次以 3000 元為限，但必須在 30 天內清還」，而有關的私交友好須與該訂明人員所任職的部門或機構並無公事往來；倘他們任職同一部門，則該友好必須並非其下屬。
鄧供稱，他閱讀公告時有疏忽，「我知道有啲細則，但坦白講，我冇好仔細背誦入面章節」。
控方指不知道法例要求，並非辯護理由。鄧同意，又補充他當時誤解了公告，誤以為「30 天清還，貸款超出限額都可以」，因此他沒有向部門申請借貸，「淨係一直記住要 30 天還款」。
控方指出鄧的解釋是謊話。鄧不同意，重申誤解了公告內容。
鄧同意有機會影響
判斷下屬表現
控方續指，被告是黃榮立的上司，有機會處理其晉升及工作表現評估，向黃借錢會影響鄧的獨立判斷。
鄧同意，稱「係有機會㗎」，但他仍然向黃借貸，因他誤以為在 30 天內還款便不會違規，亦知道在短期內毋須為黃做任何工作表現評核。控方指出，不論鄧有否優待其下屬，他都不能向下屬借貸。鄧同意。
控方又質疑，鄧供稱對公告有誤解一事，他此前從未提及，今天才首次提到。鄧同意，他否認編作證供。
鄧：債務有改善 有能力還款
鄧在盤問後重申，他基於誤解違反了公告的規定，「我想向法庭表示抱歉」，又指自己有遵守其認知的版本，例如接收防疫物資時有主動申請，「如果我唔係誤解咗內文規定，我係願意就向證人（同袍）借貸作出申請」。
鄧續指，他自 2019 年「築成債務嘅漩渦」。裁判官劉淑嫻打斷指，鄧一直有借貸，「你一路都有債務問題」，只是在 2019 年債務達 200 萬元。鄧強調，他一直致力還款而且有改善，其債務不影響他還款給兩位同袍。審訊周五續，控辯將作結案陳詞。
被控欺詐、接受利益
被告鄧俊豪（44 歲，報稱高級督察）被起訴各一項欺詐罪及訂明人員接受利益罪。
控罪指他於 2023 年 11 月 12 日至 20 日，在香港藉作欺騙，即向郭俊希訛稱某銀行要求鄧俊豪即時償還按揭貸款，並意圖詐騙而誘使郭俊希給予 13 萬港元貸款，而導致鄧俊豪獲得利益，或郭俊希蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利；以及 2024 年 1 月 7 日，在香港，未得行政長官一般或特別許可而接受利益，即從警務處警員黃榮立獲得一筆 1 萬港元貸款。
KTCC2545/2024
法庭線 The Witness Facebook 專頁
法庭線 The Witness Instagram 專頁
法庭線 The Witness YouTube 頻道
其他人也在看
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
滙豐擬淘汰低績效員工 部分銀行家面臨零獎金
【彭博】— 滙豐控股準備向一些銀行家發放極少獎金，甚至不排除獎金為零的情況。這家擁有160年歷史的英國銀行尋求向華爾街的競爭對手看齊，採取獎懲更加分明的「多勞多得」立場。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
押注黃金大賺30億美元後 一位中國交易員大舉沽空白銀
【彭博】— 因押中金價創紀錄上漲而名聲大噪的一位中國億萬富翁交易員，如今把目光投向了白銀的急速飆升，並持有目前價值近3億美元的空倉。
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
滙控據報推動業績不佳員工離職 部分銀行家面臨零獎金
《彭博》引述消息人士報道，滙控(0005.HK)計劃在未來數周發放獎金後，鼓勵業績不佳的投資銀行及財富管理部門員工離職，當中包括董事總經理級別的員工，並準備向一些銀行家發放很少的獎金或不發放獎金，以效仿華爾街競爭對手的做法。
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國
《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。
3COINS香港二號店明在新都會廣場開幕 年內擬開三號店
YAICHI集團3COINS香港二號店將於明日在新都會廣場開幕。這一舉措標誌著集團持續深化香港市場佈局，為香港顧客提供多元且創新的日本零售體驗。
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
馬斯克被女兒打臉！出面證實愛潑斯坦檔案郵件：我們確實在「島上」
隨著已故金融家、性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案再度曝光，特斯拉執行長馬斯克被揭露曾於 2012 至 2013 年間與其透過電子郵件討論加勒比海行程；對此，與馬斯克關係疏遠的女兒 Vivian Wilson 近日出面表示，他們當時確實在電郵所指時間點在當地，認為文件具可信度，引發討論。
英超 ｜曼聯On Fire 4位球星輪流贏每周最佳
曼聯在卡域克帶隊之下，英超取得3連勝，更是連續四個星期，由4名不同紅魔成員，贏得英超每周最佳球員。