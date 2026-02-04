高級督察涉向同袍借14萬元被控欺詐 被告：大便出血疑患癌、父跌倒受傷才借錢

44 歲高級督察被指先後以遭銀行收回貸款、支付家人手術費為由，向兩名同袍借共 14 萬元，被廉署起訴欺詐、接受利益兩罪。案件周三（4 日）在觀塘裁判法院續審，被告表證成立選擇自辯。



就事主供稱被告指親戚患病需借錢應急，被告指父親當時跌倒傷勢嚴重，但因思想守舊拒絕入院。被告又指，自己生痔瘡大便出血，一度懷疑患癌，因「怕尷尬」沒如實告知事主，及後亦因工作忙碌沒做檢查，強調自己案發時月入 12 萬元，有能力還款。案件周四（5 日） 續審。

兩事主稱曾借錢予被告

案件周二（3 日）開審時，事主高級督察郭俊希供稱，被告鄧俊豪向他聲稱「因為債務問題而要 call loan」，並向郭借款。郭指，「知道被告有小朋友，如果被收樓，佢嘅處境會好徬徨」，出於同理心借出 13 萬元，被告至今僅還 5 萬元。另一事主、機動部隊警員黃榮立則指，被告稱親戚患病需 60 萬元做手術，遂向被告借出 1 萬元應急。

被告：生痔瘡大便出血疑患癌

被告鄧俊豪沒有法律代表，自行應訊，官周三裁定被告表證成立（101 文章）。被告自辯指，妻子曾到銀行申請按揭，由被告擔任擔保人不成，改由妻子胞妹為擔保人，故此樓宇按揭與他本人無關。

廣告 廣告

被告再向法庭展示 2024 年 1 月父親跌倒受傷後的照片，指其傷勢嚴重，但因父親思想守舊，拒絕就醫，最後沒有入院。被告強調自己沒有撒謊，如事主需要他可提供照片證明。

被告又提到，他於 2022 年 1 月曾做身體檢查，並向法庭呈上腸胃鏡照片，稱自己患胃竇炎及生痔瘡，經常大便出血。及後情況變得嚴重，一度懷疑自己患癌。

針對他曾向事主提及有親戚疑患癌，被告庭上解釋，其實是他本人懷疑患癌，因其「怕尷尬」而沒有如實告知對方。官關注被告有否作進一步檢查，被告表示因工作繁忙沒做檢查。

被告：有能力還款予事主

被告另向法庭展示其糧單，指其基本月薪為 99,500 元，因停職而被扣減約 3.5 萬元。若計及原有薪金再加上房屋津貼，月入達 12 萬元。被告指，共欠兩名事主約 9 萬元，強調自己有能力還款。

被告憶述，他曾與事主郭俊希協定分批還款，亦曾聯絡事主黃榮立討論還款，惟對方可能要避嫌而沒有回覆。及後他曾與郭俊希碰面打招呼，對方亦沒有回應，之後無法再接觸事主。

被告：因休假而無法還款

控方傳召鄧時任上級、西貢分區指揮官衞家欣出庭作供。衞接受被告盤問時指，東九龍總區會把《接受利益(行政長官許可)公告》放在告示欄及內聯網，亦電郵傳送予同事查閱。

被告指出，衞對於其下屬有否閱讀公告、是否了解公告，並不清楚？衞同意。被告又指，「好合常理」有人犯錯，一般是因為不了解？裁判官劉淑嫻打斷指，不少人犯法是基於不了解法例，質疑是否構成辯解？被告最後表示撤回提問。

被告再指出，他在 2024 年 1 月收到衞的通知，指他因索取利益一事可能須轉交其他部門處理，命令他休假至另行通知，令他無法向兩名事主還錢，並非故意逃避責任。

控罪指意圖詐騙及從下屬獲取貸款

被告鄧俊豪（44 歲，報稱高級督察）被起訴各一項欺詐罪及「訂明人員接受利益」罪。

控罪指他於 2023 年 11 月 12 日至 20 日，在香港藉作欺騙，即向郭俊希訛稱某銀行要求鄧俊豪即時償還按揭貸款，並意圖詐騙而誘使郭俊希給予 13 萬港元貸款，而導致鄧俊豪獲得利益，或郭俊希蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利；以及 2024 年 1 月 7 日，在香港，未得行政長官一般或特別許可而接受利益，即從警務處警員黃榮立獲得一筆 1 萬港元貸款。

KTCC2545/2024

法庭線 The Witness Facebook 專頁

法庭線 The Witness Instagram 專頁

法庭線 The Witness YouTube 頻道