高級督察涉警署內非禮襲擊下屬罪成 判囚9周及罰款6000元 官：警務人員知法犯法
56 歲男高級警務督察涉嫌今年 2 月在紅磡警署內，非禮及襲擊女下屬，被控普通襲擊及非禮兩罪。他否認全部控罪，周五（14 日）在觀塘裁判法院被裁定罪成，判囚 9 周及罰款 6,000 元，被告申保釋候上訴獲批。
裁判官指，被告在錄影會面解釋兩人伸出雙手、凌空相對是「數白欖」般點算文件，他在庭上卻供稱是向事主示範案件如何分類。官認為被告明顯在作供時「臨時加插」內容，前言不對後語，說法「完全不合常理」。
辯方求情指被告加入警隊 37 年，是盡忠職守的好上司，原定 3 年後退休，因本案失去心愛工作及長俸，已得到嚴重教訓。官指，沒懷疑被告在警隊有良好表現，但身為警務人員知法犯法，案情涉上司侵犯下屬須加刑。
第四日審訊｜控：被告說法有出入 辯：事主敏感易哭或誇大
官：被告前言不對後語
官裁決時先分析被告梁閏成的證供，指梁案發翌日晚上在錄影會面時解釋，兩人伸出雙手、凌空相對是為「數白欖」般點算文件，但在庭上作供時，卻供稱當時是要向事主示範如何將案件分類，在控方盤問下才解釋「漏咗」供述點算文件環節，聲稱兩環節先後發生。
官指出，梁在錄影會面從沒提及示範案件分類，辯方盤問事主時亦無問及有關情節，認為被告明顯是在作供時「臨時加插」內容，前言不對後語，令人難以置信。
官：被告非誠實可靠證人
官又指，梁錄影會面時稱「會唔會大家數白欖（即點算文件時）揩到嘅話，我唔知」，但他在庭上供稱肯定沒觸碰事主，惟不知事主有否意外觸碰他。官認為，即使事主曾意外觸碰梁，梁理應感受到，認為其供詞難以理解，支吾以對。
官續指，即使「數白欖」點算文件，或示範案件分類兩事是否均有發生，都難以理解梁指示事主伸出雙手及凌空的原因，認為此舉沒實質作用，兩人可以口頭商討，故梁的說法「完全不合常理」。
官又指，梁供稱兩人當日下午 5 時起，討論大排檔無牌賣酒案件，直至下午 5 時 50 分，但他在錄影會面中從沒提及有關案件。官裁定被告非誠實可靠證人，作供並沒說出真相，拒納其供詞。
官：事主沒提及不服上司
辯方陳詞時指，指稱的普通襲擊發生後，曾有高級外籍警司進入房間，但事主沒即時向對方投訴。官則認為事出突然，事主過去從沒經歷此情況，在剎那間沒投訴「不足為奇」。
辯方另指，事主指稱被非禮後與男友吃飯，期間都沒向男友講述事件，回家後僅向家人提及被上司環抱，沒談及猥褻程度較高的拍打臀部。官則指，事主曾解釋不欲男友擔心，「唔知道如何開口去講」，認為事主解釋沒不可信之處，而事主向家人透露時情緒激動，只簡單講述事件經過亦可理解。
至於辯方指事主在隊內工作力不從心，有機會幻想事件、誣告被告，官指事主證供並沒提及不服上司，更指兩人工作關係和諧，討論案件時有來有往，只因本案發生後才衍生調隊想法，認為「辯方陳詞沒有半點說服力」。
官裁定 3 名控方證人，即事主、其母親及其男友的供詞誠實可靠，裁定梁閏成兩項罪名成立。被告聞判期間不斷撓頭，親友飲泣。
辯方求情：被告失長俸及心愛工作
辯方求情時指，梁加入警隊 37 年，在警隊由低做起，案發時任職高級督察，是盡忠職守的好上司。梁已婚 31 年，育有一對兒女，為好丈夫和父親，且其生活簡單枯燥，不煙、不酒、不應酬，上班時盡心教導下屬，下班後就陪伴妻子。
辯方續指，梁因本案得到嚴重教訓，他原在 3 年後退休，現將失去每月 9 萬元的薪金，以及退休後、每月 3 萬元長俸及「心愛工作」。辯方又指，梁在審訊後被定罪，「講唔上係有悔意」，但案情並非嚴重，冀從輕發落，惟若法庭須判處監禁式刑罰，則希望判緩刑。
裁判官丘國新打斷指，猥褻侵犯控罪無法判處緩刑。辯方回應，冀索取背景報告，「佢嘅背景係十分之優秀」。官再回應，「我無懷疑佢嘅成就，佢係高級幫辦，一定有啲成就」。
被告申保釋候上訴獲批
官判刑時指，沒懷疑被告在警隊有良好表現。針對非禮罪，即使被告初犯、案情輕微，即時監禁是唯一合適選項，以監禁 8 周作量刑起點，但被告身為警務人員，知法犯法，案情涉上司侵犯下屬，加刑 2 周，另考慮被告初犯，更因本案前途盡毀，減刑 1 周，即總刑期為 9 周。至於普通襲擊罪，則罰款 6,000 元。
被告申請保釋等候上訴獲批，准以現金 5 萬元、每周到警署報到兩次、不得離開香港、交出旅遊證件的條件保釋。
控罪指被告於紅磡警署犯案
被告梁閏成（現 57 歲，報稱為警察高級督察），被控普通襲擊及猥褻侵犯兩罪，指他於 2025 年 2 月 18 日，在紅磡警署 1 樓 103 室內，襲擊及猥褻侵犯女子 X。
警方早前指，該警員駐守九龍城警區，已被停職。
KCCC1245/2025
