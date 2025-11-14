黑色星期五優惠大合集！
高級督察襲擊及非禮女下屬罪成 判囚9周罰款6千元 准保釋候上訴
【on.cc東網專訊】警隊高級督察被指在紅磡警署性侵女下屬，包括捉住她的雙手及拍打她臀部等，他否認一項普通襲擊罪及一項非禮罪，經審訊後案件今(14日)於觀塘裁判法院裁決，裁判官指被告在庭上作供時臨時加插情節，不是誠實可靠的證人，判被告兩罪罪成，其須囚9周及罰款6,000港元。被告申請保釋等候上訴獲批，保釋金額為5萬港元，期間不得離開香港，須每周兩次到警署報到。
被告梁閏成（現57歲，報稱任職警務高級督察）現時已停職。他被控於2025年2月18日，在紅磡公主道99號紅磡警署1樓103室內襲擊女子X。他另被控於同日同地猥褻侵犯女子X。
裁判官下裁決指梁在庭上作供時臨時加插情節，如其攤開雙手並請X伸出雙手以指導X，與其錄影會面中所述的用「數白欖」教X區分文件，明顯是前言不對後語，逐肯定被告不是誠實可靠的證人，並不接納其證供中的爭議部分。雖辯方提供不同說法以質疑X證供可信性如X因不服梁而誣衊，但X證供中提及二人工作關係良好，想調隊為案發後產生的念頭，裁判官逐不接納此等說法，並裁定X為誠實可靠的証人，事發經過如X在證供中所述。
辯方求情指梁現57歲，自37歲起便加入警隊，工作盡心且不煙不酒不應酬，是眾人眼中的好上司、好爸爸，家庭成員亦到庭表達支持，望法庭考慮其作為警察表現優秀、罪成後經濟損失巨大及本案案情並不是同類案件中最嚴重，對梁從輕發落。
裁判官判刑時指，他清楚梁屬初犯，在警隊表現及家庭背景皆良好，逐不打算索取其背景報告，將即時判刑。就較嚴重的非禮罪，即時監禁是唯一合適選擇，刑期將以8周為起點，考慮其身為警察知法犯法，加刑2周；其初犯及前途盡毀而予以減刑1周，最終判其囚9周。就普通襲擊罪，他接納案情比同類案件較輕微，對梁罰款6000港元。
辯方提出保釋申請獲批，保釋金額為5萬港元，期間須交出旅遊証件，不得離開香港，每周一、五到尖沙咀警署報到。
案件編號：KCCC 1245/2025
