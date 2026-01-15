高規維安生活圈！AIT特區磁吸高資產買盤

▲美國在台協會周邊戒備森嚴，居住品質優良。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 自美國在台協會（AIT）進駐內湖以來，該區已躍升為全台罕見擁有國際級高規格維安的生活圈。不同於一般豪宅區，AIT特區憑藉高治安規格、棋盤式街廓與高綠覆率，保留美式生活的悠閒氛圍，吸引重視身家安全的高資產族群目光。

地段固然是不動產價值的核心，但在極致便利的背後，往往伴隨著高密度人流帶來的喧囂與複雜。在風險意識抬頭的當下，真正無可取代的價值在於安全性。台北市由國家行政資源與外交地位形塑的三大堡壘有中正博愛特區、士林天母使館特區與內湖AIT特區，其中唯有AIT特區完美平衡森嚴維安與生活機能。

廣告 廣告

AIT特區生活氛圍獨樹一幟，步行即達捷運文湖線內湖站與CityLink商場，坐擁清白公園且鄰近三軍總醫院，醫療與商業機能完備。更重要的是，區域內匯聚AIT官員、企業主與高階主管，住戶素質整齊，「千金買房，萬金買鄰」的菁英聚落效應，成為房價最有力的支撐。

信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，惜售氛圍更是直接反映在市場供給，區內屋齡10年內的物件釋出量屈指可數，供給近乎真空，顯示屋主對環境的高度認同，多傾向長期持有。星雲街與金湖路一帶長期由豪宅社區主導，包括屋齡21年的「元利榮耀世紀」，近一年成交均價已達108萬；屋齡13年的「文心AIT」總價更屢破億元大關。

觀察內湖捷運沿線預售行情，捷運港墘站受惠內科紅利，成交價區間落在125-150萬之間，反觀AIT特區內開發趨近飽和，土地取得不易，供給稀少，近期預售案開價約120-130萬，兩者存在價差。

童莉婷表示，AIT特區如同市中心罕見的莊園，擁有離塵不離城的寧靜與舒適，又具備國際級的治安規格，深受渴望慢活步調、同時追求資產增值的換屋族青睞，前景備受看好。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／信義房屋響應政府 率先推動建築能效標示

房市／2026適合賣房嗎？專家點名三大變數判斷 這些屋主該先出場

房市／房仲業唯一 信義房屋獲2025淨零標章銅級