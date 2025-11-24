高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌

高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。

高鈞賢太太黃梓漫所創辦嘅美妍堂（MCTA）10月於美國上市，短短不足一個月，其股價被瘋狂炒高7倍；有指黃梓漫身家暴漲至超過27億，高鈞賢抱得富婆歸。不過，美妍堂於11月中旬突遭美國證交會（SEC）勒令停牌，美國證交會指股價涉人為操縱，疑似唱高散貨，引用《證券交易法》12（K）勒停牌。高鈞賢於昨日（23日）回應媒體詢問，表示太太公司上咗NASDAQ，自己對股票唔熟，交由佢哋公司嚟緊公布消息，展現君子風度。美妍堂則回應指，公司未曾參與相關推廣活動，業務運作及財務狀況正常，將會全力配合監管機構調查。

過往，高鈞賢鮮少談財經，太太事業蒸蒸日上，總是於幕後支持，從不搶風頭。而黃梓漫於報道後，喺IG Story分享「1打3出街」影片；影片中，一名男子揹住BB喺前方，後方一男一女小童蹦蹦跳跳進室內，畫面溫馨，但鏡頭模糊，未確認男子是否高鈞賢。高鈞賢及後轉發太太短片，高鈞賢抱住女兒Liona飛高高後輕放地面，全程笑容燦爛，黃梓漫更留言「爸爸親子堂😆」，一家人似乎心情愉快，未見受風波影響。

高鈞賢小紅書

高鈞賢小紅書影片截圖

高鈞賢

